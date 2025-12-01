ETV Bharat / state

గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం - విటమిన్​ 'డి'తో ఆహారం : శీతాకాలం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే!

సంగారెడ్డి జిల్లాలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 7.8గా నమోదు - ఆరోగ్య పరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న వైద్యులు

Increasing cold in the united Medak district
Increasing cold in the united Medak district (ETV BHARATH)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Cold Increasing in Medak District : చలి పంజా అందర్ని గజగజా వణికిస్తోంది. నవంబర్​ నెల మొదలు నుంచే చుక్కలు చూపిస్తుంది. రాత్రి వేళల్లో ఈ బాధ ఇంకాస్త ఎక్కువగానే ఉంటోంది. ఇది రోజురోజూకూ పెరుగుతుండటంతో పిల్లలు, వృద్ధులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. చలికాలంలో అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువే.

మూడు రోజుల క్రితం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్‌లో 7.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మెదక్‌ జిల్లా అల్లాదుర్గం మండలం చేవెళ్లకు చెందిన విఠల్‌ (45) వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు. శుక్రవారం తన వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం చిల్వేరుకు వెళ్లారు. రాత్రి అక్కడే నిద్రించారు. చలికి తట్టుకోలేక మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో చలికాలం అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా అవసరమంటున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా జనరల్​ ఆసుపత్రి ఫిజీషియన్ రాగవేణి. పూర్తి వివరాలు ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

'దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడుతున్న వారు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించటం చాలా అవసరం. లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో వాతావరణం మబ్బుపట్టినట్లు ఉంటోంది. చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. భానుడి దర్శనం అంతంతమాత్రంగానే ఉంటోంది. చాలా మంది ప్రజలు జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా, జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారు.' అంటూ పలు జాగ్రత్తలు సూచించారు.

  • దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వారు చలిలో ప్రయాణాలు చేయవద్దు.
  • ఒళ్లు వెచ్చగా ఉండేలా ఉన్ని దుస్తులు ధరించాలి.
  • నిత్యం యోగా, వ్యాయామం చేయాలి
  • సూర్యరశ్మి వచ్చిన తర్వాత కాసేపు ఎండలో నడవాలి.
  • ఎలాంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు కనిపించినా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
  • సొంత వైద్యం సరికాదు.
  • చిన్న పిల్లలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.
  • చిన్న పిల్లలకు స్వెటర్లు, మంకీ క్యాపులు వేసి వెచ్చగా ఉండేలా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
  • ప్రధానంగా నాలుగేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలు జలుబు, దగ్గుతో ఆయాస పడుతుంటారు. వారికి ఆవిరి పట్టించాలి. గొంతు నొప్పి ఉంటే గోరు వెచ్చని నీటిలో కాస్త ఉప్పు కలిపి పుక్కిలించి, ఉమ్మేయాలి.
  • పిల్లలకు 8-10 గంటల నిద్ర అవసరం. త్వరగా జీర్ణమయ్యే ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

అందరూ పాటించాల్సినవి :

  • ప్రతి రోజు రాత్రి నిద్రించే ముందు గ్లాసు పాలలో చిటికెడు పసుపు కలుపుకొని తాగాలి.
  • ఆహారంతో పాటు జామ, బత్తాయి, బొప్పాయి పండ్లు తినాలి.
  • నూనె ఎక్కువగా ఉండే వేపుడు పదార్థాల జోలికి వెళ్లవద్దు.
  • శీతల పానీయాలు, మద్యం, సిగరెట్లు తాగవద్దు.

మరికొన్ని జాగ్రత్తలు :

  • జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి కాపాడుకోవటానికి సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు పాటించాలి.
  • చలికాలంలో గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయాలి. మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి.
  • విటమిన్ 'డి' కోసం సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండే ఈ కాలంలో కొన్ని పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. విటమిన్ డి శరీరానికి చాలా అవసరం. అందుకోసం సమయం దొరికినప్పుడు ఎండలో గడపటానికి ప్రయత్నించాలి.
  • ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు వీలు పడకపోతే విటమిన్​ డి ఎక్కువగా ఉండే నారింజ, అవకాడో, ఎండుద్రాక్ష, బాదం, అంజీర వంటివి తినటానికి ప్రయత్నించాలి.
  • చలికాలంలో శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుకోవడానికి ప్రాణాయామం, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయాలి.
  • పిల్లలు, పెద్దలు వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉండటం మంచిది. అందులోనూ రాత్రి పూట వెళ్లకపోవటం మరీ మంచిది.
  • వేడి వేడి ఆహారాన్ని తినటానికి ప్రయత్నించాలి.

