స్టెతస్కోప్కి గుడ్బై - 'ఫ్రోత్ అండ్ ఫ్రెండ్స్' పేరుతో కేఫ్ ఏర్పాటు
కాఫీ బిజినెస్లో రాణిస్తున్న యువ వైద్యురాలు - ఫ్రోత్ & ఫ్రెండ్స్ అనే కేఫ్ని స్థాపించిన డా. రమ్య - సామాన్యులకు అందుబాటులో ధరల్లోనే సేవలు - కస్టమర్లకు ప్రశాంతత కలిగించేలా కేఫ్ డిజైనింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:36 PM IST
Vijayawada Doctor Ramya Started Cafe in Home: సొసైటీలో ఒక డాక్టర్ అంటే ఆ గౌరవం వేరు. ఆ ప్రొఫెషన్ తెచ్చిపెట్టే సెక్యూరిటీ వేరు. కానీ., అవన్నీ పక్కన పెట్టి మనసు ఏది కోరుకుంటుందో అదే ముఖ్యం అనుకుంది ఆ యువ వైద్యురాలు. విదేశాల్లో లక్షల సంపాదన, లగ్జరీ లైఫ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నా అన్నింటినీ వదులుకుంది. ఎందుకంటే ఆమె డ్రీమ్, ఫ్యాషన్ వేరు. రోగుల ఒత్తిడిని తగ్గించే మెడిసిన్ కంటే వేడివేడి కాఫీ సువాసనలతో మనుషుల మనసుల్ని ప్రశాంతపరిచే ఒక సరికొత్త లోకాన్ని తన ఇంటిలోనే సృష్టించుకుంది. స్టెతస్కోప్కి గుడ్ బై చెప్పి కాఫీ మగ్తో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తోంది. మరి ఆ మోడరన్ డాక్టర్ సక్సెస్ జర్నీ ఎలా సాగిందో ఇప్పుడు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మనం ఎంచుకున్న దారి అందరిలాగే ఉండాలని లేదు. మనసుకు నచ్చినట్లు ఉండాలని నిరూపిస్తోందీ యంగ్ డాక్టర్. విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యే లగ్జరీ లైఫ్ను వదిలేసి సొంతూళ్లో కప్పు కాఫీ సువాసనల మధ్య ప్రశాంతతను వెతుక్కుంది. స్టెతస్కోప్ నుంచి కాఫీ కప్ దాకా ఆమె కొనసా గించిన ప్రయాణం కేవలం ఒక కెరీర్ ఛేంజ్ మాత్రమే కాదు కలల్ని సాకారం చేసుకునే అడుగులు. ఆ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ అందించారు, నలుగురికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
ఫ్రోత్ అండ్ ఫ్రెండ్స్: విజయవాడకు చెందిన యువ వైద్యురాలు రమ్య అవరోధాలను అధిగమించినప్పుడే విజయానికి అసలైన అర్థం దొరుకుతుందని గట్టిగా నమ్మింది. 4 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయిన విషాదం ఆమెది. కుటుంబ బాధ్యతలు అమ్మ చూస్తే తాతయ్య ప్రేమానురాగాల నీడలో పెరిగింది. వాళ్ల కలలను నెరవేర్చడమే ఏకైక లక్ష్యంగా కష్టపడి చదవి వైద్య విద్యను పూర్తి చేసుకుంది. అనుకున్నట్లే వైద్యురాలిగా కుటుంబసభ్యుల కలల్ని నెరవేర్చి ప్రజలకు సేవ చేసేలా అడుగులు వేసింది. అంతటితో ఆగిపోకుండా మాస్టర్స్ కోసం లండన్కి వెళ్లింది. అక్కడే స్థిరపడే అవకాశం ఉన్నా పుట్టిన మట్టిపై ఉన్న మమకారంతో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చింది. 2024లో తన ఇంటినే ఫ్రోత్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అనే విభిన్నమైన కేఫ్గా మార్చి జీవితంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
కాలేజీ రోజుల్లోనే రమ్యకు సొంతంగా ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనే ఆశ ఉండేది. డాక్టర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సమయంలో ఆ పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకునేందుకు స్నేహితులతో కలిసి తరచూ కేఫ్లకు వెళ్లేది. ఆ సమయంలో తానూ ఓ కేఫ్ స్థాపించాలని సంకల్పించింది. స్నేహితులతో సరదాగా అన్న మాటలను నేడు నిజమైనందకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతుంది రమ్య.
'కేవలం రుచికరమైన ఆహారం అందించడమే కాదు. కష్టమర్లకు ప్రశాంతత పంచడమే కేఫ్ ఉద్దేశం. డైలీ రొటీన్ లైఫ్, వర్క్ స్ట్రెస్ పూర్తిగా మర్చిపోయేలా దీన్ని డిజైన్ చేశా. ఆటలతో ఒత్తిడి తగ్గించుకుని, రిలాక్స్ అయ్యేందుకు వీలుగా ఏర్పాటు చేశా. కాఫీ తాగుతూ కుటుంబసభ్యులతో సరదాగా గడపడానికి వీలుగా కేఫ్ని తీర్చిదిద్దా. అంతేకాదు పుట్టినరోజు, ఇతర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశాం.' -డాక్టర్ రమ్య, కేఫ్ యజమాని
సోదరుడి ప్రోత్సాహం: మెుదట్లో కేఫ్ లోపలి వీధిలో ఉండటం వల్ల జనాలకు పెద్దగా తెలియదు. కానీ, ఇక్కడి యాంబియన్స్, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వల్ల ఇప్పుడు వీకెండ్స్లో కస్టమర్లతో కళకళలాడుతోందని చెబుతుంది రమ్య. ఒక్క కాఫీ మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుత జనరేషన్కు తగ్గట్టుగా పిజ్జా, పాస్తా, శాండ్ విచ్, రాప్స్, బర్గర్స్, ఆమ్లెట్స్, వెజ్ & నాన్ వెజ్తో సహా అన్ని రకాల వంటలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించింది. రమ్య సాధించిన ఈ విజయం వెనుక ఆమె సోదరుడు సలీం ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. కేఫ్ స్థాపించాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పటినుంచి కుటుంబసభ్యులను ఒప్పించి, ఇంటీరియర్ డిజైన్ దగ్గర్నుంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎంపిక వరకు అన్నీ రమ్య స్వతహాగా తీర్చిదిద్దారని చెబుతున్నాడు ఆమె సోదురుడు.
వైద్యురాలిగా ప్రాణాలు కాపాడటమే కాదు. తన కాఫీ ఘుమఘుమలతో కస్టమర్ల మనసులోని ఒత్తిడిని కూడా మాయం చేస్తోంది డాక్టర్ రమ్య. డబ్బు సంపాదనకే పరిమితం కాకుండా, కన్న వారి కలలను సాకారం చేసుకుంటూ నూతన ఒరవడికి నాంది పలికిన ఈ యువ వైద్యురాలి ప్రయాణం నేటి తరానికి గొప్ప ఆదర్శం.
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