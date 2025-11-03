ETV Bharat / state

కేవలం రూ.20లకే వైద్యం - ఈ డాక్టర్​ అచ్చం ఆ సినిమానే గుర్తుచేస్తున్నారుగా!

నామమాత్రపు ఫీజుతో వైద్యం అందిస్తూ నేటి సమాజానికి స్ఫూర్తి - ప్రభుత్వ వైద్యుడిగా అవకాశాలు తలుపు తట్టినా కాదని ప్రజల సేవ దిశగా - సూర్యాపేట జిల్లాలో ప్రజావైద్యుడిగా పేరొందిన డాక్టర్‌ కొప్పుల రంగారెడ్డి

TWENTY RUPEES DOCTOR
వైద్యం చేస్తున్న డాక్టర్‌ కొప్పుల రంగారెడ్డి (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Doctor Charges Only Rs.20 For Treatment : మనం ఓ సినిమాలో డాక్టర్​ కేవలం రూ.5 తీసుకుని పేద ప్రజలకు వైద్యం అందించడం చూసాం. అది సినిమాలో చూడగానే అబ్బా నిజంగా డాక్టర్లు ఇలా ఉండే ఎంత బాగుంటుందో అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలో కలగడం సహజం. అలాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు మనం చూడబోయే కథనం. రూ.20ల డాక్టర్​ స్టోరీ

అనారోగ్యానికి గురై ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వైద్యం కోసం వెళ్తే ఫీజు రూపంలో వందల్లో తీసుకునే ఇప్పటి రోజుల్లో నామమాత్రపు ఫీజుతో వైద్యం అందిస్తూ నేటి సమాజానికి గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో ప్రజావైద్యుడిగా పేరొందిన డాక్టర్‌ కొప్పుల రంగారెడ్డి. సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఆత్మకూర్‌(ఎస్‌) మండల కేంద్రంలో మధ్యతరగతి రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన రంగారెడ్డి తాను సెలవు దినాల్లో పొలం పనులు చేస్తూ పశువులను మేపుతూ పాఠశాల విద్యాభ్యాసం పూర్తిగా సొంతూరిలోనే పూర్తి చేశారు.

బంధువుల్లో అనారోగ్యం చూసి డాక్టర్ : ఆ సమయంలో చుట్టు పక్కల ప్రజలు, తమ బంధువులు కొందరు అనారోగ్యానికి గురవడం ఆ సమయంలో సరైన వైద్యం అందని పరిస్థితులను నేరుగా కళ్లతో చూసిన తాను డాక్టర్‌ కావాలనే లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. పట్టుదలతో చదివి హైదరాబాద్​లోని గాంధీ మెడికల్​ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ విద్యను పూర్తి చేశారు. వైద్యవృత్తిలో పనితీరును మెరుగుపరచుకోవడానికి అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాలు పర్యటించారు. కానీ ఆపై ఉన్నత పీజీ చదువులకు వెళ్లలేదు. ప్రభుత్వ వైద్యుడిగా అవకాశాలు తలుపు తట్టినా వాటన్నింటిని కాదని వదులుకున్నారు. చిన్ననాడే నిర్ణయించుకున్నట్లుగా 1983 నుంచి 84 మధ్య కాలంలో సూర్యాపేటలో ఓ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించి పేదల కోసం వైద్యసేవలను శ్రీకారం చుట్టారు.

రూ.3 ఫీజుతో మొదలు : తన వంతుగా పేదలకు కాస్తయినా సాయపడాలన్న ఉద్దేశంతో నామమాత్రపు ఫీజు తీసుకుంటూ వైద్య సేవలందిస్తున్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల నుంచి వైద్య వృత్తిలో రాణిస్తున్న కొప్పుల రంగారెడ్డి తనకు సంపాదన ముఖ్యం కాదని, రోగుల సేవే ప్రధానమంటూ తొలుత రూ.3 ఫీజుతో సేవలను ప్రారంభించి క్రమంగా రూ.5, రూ.7, రూ.10 ఇప్పుడు రూ.20 ఫీజును నామమాత్రంగా తీసుకుంటున్నారు.

చికిత్స కోసం నిత్యం సగటున 50 మంది : మొదటి నుంచి అద్దె భవనంలో రెండు పడకల ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తున్న వైద్యులు రంగారెడ్డి తన వద్దకు నిత్యం సగటున 50 మంది ట్రీట్​మెంట్​ కోసం వస్తున్నారని తెలిపారు. ఫీజు ఇవ్వలేని వారుంటే వారికి ఉచితంగానే చికిత్స అందిస్తున్నారు. తమ ఇళ్లలో ఎవరికైనా సుస్తీ చేసిందంటే డాక్టర్‌ రంగారెడ్డి ఒక్కసారి నాడి పడితే నయం అవుతుందని గట్టి నమ్మకమని అక్కడ వైద్యానికి వచ్చిన సంజీవ, లక్ష్మి, సునీత అనే మహిళలు చెప్పారు.

"కుటుంబ సహకారంతోనే తక్కువ ఫీజుతో ఇప్పటికీ వైద్యసేవ అందిస్తున్నాను. మా ఆసుపత్రికి ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలే అధికంగా వస్తారు. వారికి ఉన్న రుగ్మతను గుర్తించి అవసరమైన మందులను రాస్తాను. కరోనా సమయంలోనూ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రజలకు వైద్యం అందించాను. కొంతకాలం బస్తీదవాఖానలో కూడా పనిచేశాను" -డాక్టర్ రంగారెడ్డి

