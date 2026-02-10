పిల్లలు పుట్టాక ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతోందా? - ఇలా చేస్తే మీ పాత రోజులు మళ్లీ వెనక్కి
ఇంట్లోకి చిన్నారి రాకతో భార్యాభర్తల మధ్య తగ్గుతున్న ప్రేమ - ఇలానే నిర్లక్ష్యం కొనసాగితే దాంపత్యం దెబ్బతింటుందన్న నిపుణులు - మీ బంధాన్ని బలపర్చుకోవడానికి ఇలా చేయండి చాలు
Published : February 10, 2026 at 11:54 AM IST
Strengthening Marital Bond After Parenthood : పెళ్లైన కొత్తలో సాధారణంగా ఆ జంట ఒకరి కోసం ఒకరు అన్నట్టుగా బతుకుతారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా, ఏం చేసినా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే వారి ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా పిల్లలు జన్మిస్తారు. ఇక ఆ ఇంట్లో చిన్నారి రాకతో వాళ్లను వారూ మర్చిపోతుంటారు. ఇద్దరి ప్రేమ ఆ పాపాయి వైపే షిప్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వారి ధ్యాసంతా పిల్లలపైనే ఉండటం వల్ల ఆ దంపతుల మధ్య ప్రేమ తగ్గిపోతుంటుంది. దానికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు. పిల్లలతో ఉండటం వల్ల సమయం దొరకపోవటంతో ఆ భార్యభర్తల మధ్య దూరం పెరుగుతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ ఈ నిర్లక్ష్యం ఇలానే కొనసాగితే వారి దాంపత్య జీవితం దెబ్బ తింటుందంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుచుకోవచ్చు. మరి అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పంచుకోవాలి : ఇంట్లో ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు కంటే ముగ్గురైనప్పుడు అదనంగా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చిపడతాయి. అయితే వీటిని ఇద్దరు సమానంగా పంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు ఇంట్లో పాపాయి ఏడుస్తుంటుంది. అదే సమయంలో భార్య వంటింట్లో పని చేస్తుంటుంది. ఈ పరిస్థితిని ఇద్దరు సమానంగా పంచుకోవాలి. భార్య వంటి పని చేస్తుంటే భర్త ఆ చిన్నారిని ఆడించాలి. ఒకేవేళ ఆ పాప ఏడ్చినా తనను ఊరుకోబెట్టడానికి ట్రై చేయాలి కానీ భార్యపై చిరాకు పడకూడదు. నెమ్మదిగా ఏడుపు మాన్పించాలి. ఇలా ప్రతి పరిస్థితిని ఇద్దరు పంచుకోవాలి. అప్పుడే ఇద్దరి మధ్య బంధం మరింత దృఢంగా మారుతుంది.
కుదిరినప్పుడల్లా ఇలా : భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత పెరగాలంటే ఇద్దరూ కలిసి ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇంట్లోకి ఆ మూడో మనిషి వచ్చిన తర్వాత ఆ సన్నివేశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. కారణాలు వెతికితే బోలెడన్నీ కనిపిస్తాయి. చిన్నారి పుట్టాక వారి ఆలనాపాలనా చూసుకోవడానికి సమయం సరిపోతుంది. అలాగని భార్యాభర్తలు అర్థం చేసుకునే విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. తమకంటూ కొంత సమయం కేటాయించాలి. ఇంట్లో పని అయిపోయిన తర్వాత చిన్నారి పడుకున్నప్పుడో, ఆడుకుంటున్నప్పుడో ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం వంటివి చేయాలి. అలాగే అప్పుడప్పుడు షాపింగ్, సినిమాలు, డిన్నర్, చిన్న టూర్ లాంటివి ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఇంట్లోనే సరదాగా : చాలా మంది జంటలు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ప్రేమ తగ్గిపోతుందని అంటుంటారు. కానీ పాపాయి పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇంట్లో సరదాగా గడపొచ్చు. అలా మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడూ ఒకరికొకరు సర్ప్రైజ్లు ఇవ్వడం, నచ్చిన సినిమాలు చూడటం, కాసేపు కలిసి పాటలు వినడం, పాడటం వంటివి చేయాలి. దీంతో ఇద్దరి మధ్య బంధం బలపడటంతో పాటు ఇద్దరూ రోజువారీ ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. అలాగే పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు వంటి స్పెషల్ డేస్లో కొత్త కొత్త సర్ప్రైజ్లు ఇవ్వండి. అలా సరదాగా కాసేపు సమయం గడపండి.
ఓ గంట బయటికెళ్లండి : ఇంట్లో పసిపిల్లలు ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తలతో పాటు అత్తమామలు, అమ్మ ఇలా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. వాళ్లు ఉన్నప్పుడే మీ పాట్నర్తో గడపడానికి మీకు సరైన అవకాశం. ఇంట్లో పాపాయి నిద్రపోయిన తర్వాత కారణం ఏదైనా సరే ఇద్దరు కలిసి బయటికి వెళ్లడం వంటివి చేయండి. ఆ చిన్నారిని ఇంట్లో పెద్ద వారికి అప్పచెప్పండి. మీరు అలా ఏకాంతంగా వెళ్లడంతో మీలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. గడిపిన గంటైనా ప్రేమతో మాట్లాడుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. అక్కడ కూడా ఇంట్లో విషయాలు మాట్లాడకుండా కొంచెం రొమాంటిక్గా కబుర్లు చెప్పుకోండి. అప్పుడే మీ మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు.
మీ దాంపత్యం రొమాంటిక్గా ఉండాలంటే - ఇలా చేయండి!