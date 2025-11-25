ETV Bharat / state

పాత రూ. 2 నోటుకు రూ.32 లక్షలు - లింక్​ ఓపెన్​ చేశారో బుక్​ అయిపోనట్లే!

సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనలు, ఏపీకే ఫైల్స్​ను నమ్మొద్దని పోలీసుల విస్తృత ప్రచారం - అత్యాశకి పోయి సైబర్​ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కకూడదు

do not trust apk files
do not trust apk files (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

November 25, 2025

Do not Trust APK Files in Mobile : గుర్తు తెలియని నెంబర్లతో వచ్చే ఫోన్​ కాల్స్​, ఎస్​ఎంఎస్​లు, వాట్సప్​, ఇన్​స్టాగ్రాం, ఫేస్​బుక్​లాంటి సోషల్​ మీడియాల్లో వచ్చే ప్రకటనలు, ఏపీకే ఫైల్స్​ను నమ్మొద్దని పోలీసులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పలు సెల్​ఫోన్​​ నెట్​వర్క్​ల యాజమాన్యాలు సైతం సందేశాలు పంపుతూ వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన కొందరు అత్యాశతో సైబర్​ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కి మోసపోతున్నారు. ఆగంతకులు రోజుకో రకంగా అమాయకుల బలహీనతలే ఆసరాగా మభ్య పెడుతూ అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. మొబైల్​కి వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్​ను టచ్​ చేస్తే చాలు మొబైల్​ హ్యాక్​ కావడం, మన అకౌంట్​ను నేరగాళ్లు లూటీ చేయడం జరిగిపోతోంది.

సైబర్‌ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్న డయల్‌-100 సిబ్బంది :

  • ఆదిలాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నిత్యం వాడే ఔషధాల కోసం ఆన్​లైన్​లో సెర్చ్ చేయగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్​ చేశాడు. బాధితుడు సూచించిన మందులను ఆన్​లైన్​లో సరఫరా చేస్తామని అందుకు రూ.43 వేలు చెల్లించాలని సూచించాడు. డబ్బును పంపించాక అవతలి వ్యక్తి ఫోన్​ స్విచ్ఛాఫ్​ అయింది.
  • టాటా కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చిందని ఉట్నూరు మండలానికి చెందిన యువతికి ఫోన్​ వచ్చింది. ఉద్యోగ నియామక పత్రం కోసం రూ.6 వేలు రుసుము చెల్లించాలని చెప్పడంతో ఆ మేరకు బాధితురాలు చెల్లించి మోసపోయింది.
  • ఆదిలాబాద్​లోని ఒక వ్యాపారికి చెందిన కారుపై ఈ-చలానా జరిమానా ఉందని ఒక అప్లికేషన్​ వచ్చింది. దాన్ని ఓపెన్​ చేసి చూడగా రూ.21 వేల జరిమానా ఉన్నట్లు సూచించింది. ఈ మేరకు ఆన్​లైన్​ చెల్లింపులు చేశాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే ఆయన కారుకు జరిమానానే లేదు.
  • వాట్సాప్‌కు వచ్చిన ఏపీకే ఫైల్‌ని క్లిక్‌ చేసిన యువకుని బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచి రూ.28,600 మాయమైన ఘటనపై సోమవారం కేసు నమోదైంది. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఉస్మాన్‌ షరీఫ్‌ కథనం ప్రకారం చింతగుర్తికి చెందిన ములుగూరు భాస్కర్‌ ఫోన్‌కు అపరిచిత వ్యక్తి నుంచి ఈ నెల 15న ఏపీకే ఫైల్‌ వచ్చింది. దాన్ని క్లిక్‌ చేసిన కొద్దిసేపటికే అతని బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచి రూ.28,600 విత్‌డ్రా అయినట్లు సందేశం వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసినట్లు ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తెలిపారు.

పాత రూ. 2 నోటుకు లక్షలు ఇస్తామంటూ : పాత రూ.2 నోటుకు రూ.32 లక్షలు ఇస్తామంటూ తలమడుగు మండలానికి చెందిన యువకుడికి ఫేస్​బుక్​లో ప్రకటన వచ్చింది. అది చూసిన బాధితుడు మెసేజ్​ రూపంలో సంప్రదించాడు. రుసుముల పేరిట అడిగిన డబ్బులను విడతల వారీగా రూ.39 వేలు చెల్లించాడు. తీరా అటు నుంచి స్పందన లేకపోవటంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించాడు.

రెండేళ్లలో 332 సైబర్‌ నేరాలు :

2024లో : 108

2025 : 224

రెండు నెలల్లోనే పెద్దఎత్తున :

కేసులు : 57

పోగొట్టుకున్న సొమ్ము : రూ.10.50 లక్షలు

రికవరీ అయిన డబ్బు : రూ.1.25 లక్షలు

ఏపీకే ఫైల్స్‌ తెరవద్దు :

సైబర్​ నేరగాళ్లు రోజుకో విధానంలో మోసం చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మొద్దు. ఉద్యోగం, పెట్టుబడులు అంటూ వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్​ను తెరవద్దు. బ్యాంకు ఖాతా, కేవైసీ అప్​డేట్​ అని వస్తే వెంటనే డిలీట్​ చేసేయాలి. - అఖిల్​ మహాజన్​, ఎస్పీ

