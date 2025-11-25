పాత రూ. 2 నోటుకు రూ.32 లక్షలు - లింక్ ఓపెన్ చేశారో బుక్ అయిపోనట్లే!
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనలు, ఏపీకే ఫైల్స్ను నమ్మొద్దని పోలీసుల విస్తృత ప్రచారం - అత్యాశకి పోయి సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కకూడదు
Published : November 25, 2025 at 11:36 AM IST
Do not Trust APK Files in Mobile : గుర్తు తెలియని నెంబర్లతో వచ్చే ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లు, వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రాం, ఫేస్బుక్లాంటి సోషల్ మీడియాల్లో వచ్చే ప్రకటనలు, ఏపీకే ఫైల్స్ను నమ్మొద్దని పోలీసులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పలు సెల్ఫోన్ నెట్వర్క్ల యాజమాన్యాలు సైతం సందేశాలు పంపుతూ వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన కొందరు అత్యాశతో సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కి మోసపోతున్నారు. ఆగంతకులు రోజుకో రకంగా అమాయకుల బలహీనతలే ఆసరాగా మభ్య పెడుతూ అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. మొబైల్కి వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్ను టచ్ చేస్తే చాలు మొబైల్ హ్యాక్ కావడం, మన అకౌంట్ను నేరగాళ్లు లూటీ చేయడం జరిగిపోతోంది.
సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్న డయల్-100 సిబ్బంది :
- ఆదిలాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నిత్యం వాడే ఔషధాల కోసం ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేయగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. బాధితుడు సూచించిన మందులను ఆన్లైన్లో సరఫరా చేస్తామని అందుకు రూ.43 వేలు చెల్లించాలని సూచించాడు. డబ్బును పంపించాక అవతలి వ్యక్తి ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయింది.
- టాటా కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చిందని ఉట్నూరు మండలానికి చెందిన యువతికి ఫోన్ వచ్చింది. ఉద్యోగ నియామక పత్రం కోసం రూ.6 వేలు రుసుము చెల్లించాలని చెప్పడంతో ఆ మేరకు బాధితురాలు చెల్లించి మోసపోయింది.
- ఆదిలాబాద్లోని ఒక వ్యాపారికి చెందిన కారుపై ఈ-చలానా జరిమానా ఉందని ఒక అప్లికేషన్ వచ్చింది. దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడగా రూ.21 వేల జరిమానా ఉన్నట్లు సూచించింది. ఈ మేరకు ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేశాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే ఆయన కారుకు జరిమానానే లేదు.
- వాట్సాప్కు వచ్చిన ఏపీకే ఫైల్ని క్లిక్ చేసిన యువకుని బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి రూ.28,600 మాయమైన ఘటనపై సోమవారం కేసు నమోదైంది. ఇన్స్పెక్టర్ ఉస్మాన్ షరీఫ్ కథనం ప్రకారం చింతగుర్తికి చెందిన ములుగూరు భాస్కర్ ఫోన్కు అపరిచిత వ్యక్తి నుంచి ఈ నెల 15న ఏపీకే ఫైల్ వచ్చింది. దాన్ని క్లిక్ చేసిన కొద్దిసేపటికే అతని బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి రూ.28,600 విత్డ్రా అయినట్లు సందేశం వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసినట్లు ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు.
పాత రూ. 2 నోటుకు లక్షలు ఇస్తామంటూ : పాత రూ.2 నోటుకు రూ.32 లక్షలు ఇస్తామంటూ తలమడుగు మండలానికి చెందిన యువకుడికి ఫేస్బుక్లో ప్రకటన వచ్చింది. అది చూసిన బాధితుడు మెసేజ్ రూపంలో సంప్రదించాడు. రుసుముల పేరిట అడిగిన డబ్బులను విడతల వారీగా రూ.39 వేలు చెల్లించాడు. తీరా అటు నుంచి స్పందన లేకపోవటంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించాడు.
రెండేళ్లలో 332 సైబర్ నేరాలు :
2024లో : 108
2025 : 224
రెండు నెలల్లోనే పెద్దఎత్తున :
కేసులు : 57
పోగొట్టుకున్న సొమ్ము : రూ.10.50 లక్షలు
రికవరీ అయిన డబ్బు : రూ.1.25 లక్షలు
ఏపీకే ఫైల్స్ తెరవద్దు :
సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో విధానంలో మోసం చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మొద్దు. ఉద్యోగం, పెట్టుబడులు అంటూ వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్ను తెరవద్దు. బ్యాంకు ఖాతా, కేవైసీ అప్డేట్ అని వస్తే వెంటనే డిలీట్ చేసేయాలి. - అఖిల్ మహాజన్, ఎస్పీ
తెలంగాణలో APK ఫైల్స్ అలజడి - మంత్రులు సహా వందల వాట్సాప్ గ్రూపుల హ్యాక్
వాట్సప్లో ఏపీకే ఫైల్స్ - అందినకాడికి డబ్బులు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు