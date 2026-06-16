సర్ ప్రక్రియపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే తీవ్ర నష్టం - అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
2028 ఎన్నికలకు ఓటర్ల జాబితా 2026 అక్టోబర్ నాటికే తుదిరూపం - ఓట్లు తొలగిస్తే రాజకీయంగా ప్రమాదకర పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది - సర్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న సీఎం రేవంత్
Published : June 16, 2026 at 8:34 AM IST
CM Revanth reddy on SIR : ప్రతి ఓటును కాపాడుకోవడం ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో కీలక బాధ్యతని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అనుమానాస్పద ఓట్ల పేరిట భారీ ఎత్తున తొలగింపునకు అవకాశం ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సర్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. ఓట్లను తొలగిస్తే రాజకీయంగా ప్రమాదకర పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఓటు హక్కు పరిరక్షణ ధ్యేయంగా పనిచేయాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవే తొలగింపు! : తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ- సర్ ప్రక్రియను ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం బీజేపీకి వ్యతిరేకమైన ఓట్లను వివిధ కారణాలతో పక్కనపెట్టి, అనుమానాస్పద ఓట్ల పేరుతో తొలగించే ప్రయత్నాలు జరిగే అవకాశం ఉందని రేవంత్రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2028 ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓటర్ల జాబితా 2026 అక్టోబర్ నాటికే తుదిరూపం దాల్చుతుందని ఒకసారి ఓటు తొలగిపోతే తర్వాత దాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం చాలా పరిమితంగా ఉంటుందని సీఎం హెచ్చరించారు.
బీఎల్వోలతో నాయకుల అనుసంధానం : నాంపల్లిలోని గాంధీభవన్లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన జరిగిన జూమ్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క సహా పార్టీ ముఖ్య నేతలు సర్ ప్రక్రియపై నాయకులు, శ్రేణులకు దిశనిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి గ్రామం, ప్రతి పోలింగ్ బూత్స్థాయిలో బీఎల్వోలతో కీలక నాయకులను అనుసంధానం చేసి నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని సూచించారు.
సమస్య తలెత్తితే వెంటనే స్పందించాలి : ఉపాధి, ఉద్యోగాల కోసం నగరం, పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ఓటర్లు ఇంటి వద్ద అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వారి ఓట్లు తొలగించే ప్రమాదం ఉంటుందని ఆ సమయంలోప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈనెల 20లోగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు, పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్లతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించి పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే సంబంధిత అసెంబ్లీ లేదా పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్లు వెంటనే స్పందించి పరిష్కార చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. గాంధీభవన్లో ప్రత్యేక వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి బూత్ స్థాయి వరకు రోజువారీ పర్యవేక్షణ నిర్వహించాలని ప్రతిరోజు నివేదికలు సేకరించి సమీక్షించాలని సూచించారు. ఆ విషయంలో ఎవరి నిర్లక్ష్యం అయినా పార్టీకి, ప్రజాస్వామ్యానికి నష్టం కలిగిస్తుందని హెచ్చరించారు.
కార్యకర్తలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి : ఓటు హక్కు రక్షణే ధ్యేయంగా పని చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. పొలింగ్ బూత్స్థాయి ఏజెంట్లు క్షేత్రస్థాయిలో సమర్ధంగా వ్యవహరించకపోతే పెద్దఎత్తున ఓట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను కార్యకర్తలు జాగ్రత్తగా గమనించాలని ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ పిలుపునిచ్చారు. పాత, కొత్త ఓటర్ల జాబితాల్లో చిన్నచిన్న సాంకేతిక వ్యత్యాసాలను సాకుగా చూపించి ఓట్ల తొలగింపు జరిగే అవకాశం ఉందని, హెచ్చరించారు. నిరక్షరాస్యులు, పేదలు, అట్టడుగువర్గాల ప్రజలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని, ఒక్క ఓటు కోల్పోకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. బూత్స్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు ప్రతి నాయకుడు పూర్తి అప్రమత్తతతో సర్ ప్రక్రియపై పనిచేయాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పార్టీ శ్రేణులకి సూచించారు.
ప్రభుత్వం, పార్టీ కోసం ప్రతి నాయకుడు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయాల్సిందే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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