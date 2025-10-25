ETV Bharat / state

మాంసపు ముద్దలు, బూడిద కుప్పల్లా మృతదేహాలు - కనిపెట్టేందుకు DNA పరీక్షలే కీలకం

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది మృతి - మాంసపు ముద్దల్లా మారిన మృతదేహాలు - డీఎన్​ఏ రిపోర్టుకు 48 గంటలకు పైనే సమయం పట్టే అవకాశం

Kurnool Bus Fire Accident Updates
Kurnool Bus Fire Accident Updates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kurnool Bus Fire Accident Updates : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమైన సంగతి తెలిసిందే. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్​ బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారి మృతదేహాలు మాంసపు ముద్దలుగా, బూడిద కుప్పల్లా మారిపోవటంతో ఏ మృతదేహం ఎవరిదో నిర్ధారించేందుకు డీఎన్​ఏ పరీక్షలే కీలకం కానున్నాయి. ఈ నివేదికలు రావడానికి 48 గంటలకు పైనే పట్టే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకూ మృతదేహాలను వారి కుటుంబీలకు అప్పగించటం సాధ్యం కాదు.

ఈ మృతదేహాలను కర్నూలు వైద్య కళాశాల ఫోరెన్సిక్​ హెచ్​వోడీ డా.సాయిసుధీర్​, డా.బ్రహ్మాజీ మాస్టారు, డా.నాగార్జున ఆధ్వర్యంలో ఆరుగురు ఫోరెన్సిక్​ వైద్యులు, 10 మంది పీజీలు కలిసి డీఎన్​ఏ పరీక్షల నిమిత్తం 19 మృతదేహాల నుంచి నమూనాలు తీయడంతో పాటు శవ పరీక్షలు చేశారు. డీఎన్​ఏ పరీక్షలకు అవసరమైన సాఫ్ట్​ టిష్యూ (జీవకణం), ఎముక మూలుగ సహా ఇతర నమూనాలను ఫోరెన్సిక్​ బృందాలు సేకరించాయి.

ఆ నమూనాలను సరిపోల్చేందుకు మృతుల తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, తోబుట్టువుల్లో ఎవరో ఒకరి నుంచి రక్త నమూనాలను తీసుకోవాలి. ఇలా ఇప్పటివరకూ 12 మంది నుంచి నమూనాలను సేకరించారు. వీటన్నింటినీ డీఎన్​ఏ పరీక్షలకు పంపించారు. వాటి నివేదికలన్నీ వచ్చిన తర్వాతే విశ్లేషిస్తారు. పరీక్షలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి ఏపీ ఫోరెన్సిక్​ ప్రయోగశాల డైరెక్టర్​ జి.పాలరాజు నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు.

పది మందిని కాపాడిన టెకీ : ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధమైన ఘటనలో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణానికి చెందిన హరీశ్​కుమార్​రాజు సమయస్ఫూర్తితో స్పందించి 10 మంది ప్రాణాలను కాపాడారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆయన హైదరాబాద్​ వచ్చారు. తిరిగి గురువారం రాత్రి స్నేహితులు మణిదీప్, జ్ఞానేశ్​, వంశీలతో కలిసి కారులో బెంగళూరుకు బయలుదేరారు. అర్ధరాత్రి దాటాక చిన్నటేకూరు వద్ద రోడ్డుపై బస్సు నిలిపి ఉంది. లోపల నుంచి పొగలు వస్తుండటంతో ఏదో జరిగిందని భావించారు. కారును పక్కన నిలిపి అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

బస్సులో అప్పటికే మంటలు చెలరేగడంతో రాయితో కుడివైపు అద్దాన్ని పగులగొట్టారు. బస్సు లోపల ఉన్న 10 మంది ప్రయాణికులు ఆ అద్దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి బయటకు రాగలిగారు. వారిలో మూడేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. తర్వాత పేలుడు సంభవించి బస్సు మొత్తం మంటల్లో చిక్కుకుంది. బస్సు నుంచి బయటపడిన వారిలో ఆరుగురికి గాయాలు కావడంతో, హరీశ్​ తన స్నేహితుల సహకారంతో ఓ కారు యజమానిని వేడుకొని, కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.

ఆరుగురి ప్రాణాలకు అండగా : అనంతపురం జిల్లా హిందూపురానికి చెందిన కారు డ్రైవర్​ నవీన్​ నంద్యాలకు వెళుతూ దారిలో చిన్నటేకూరు ప్రాంతంలో బస్సు ప్రమాదానికి గురికావడాన్ని గమనించారు. మంటల తీవ్రతను గమనించిన ఆయన వెంటనే అప్రమత్తమై, ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు తనవంతు కృషి చేశారు. బస్సు నుంచి పలువురు బయటపడినా వారు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవడంతో వెంటనే ఆరుగురిని తన వాహనం ఎక్కించుకుని హుటాహుటిన కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. మానవత్వం చాటుకున్న ఆయనను అందరూ అభినందించారు.

'ఫిట్​నెస్'​ కావాలా? - వీడియో కాల్​ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది!

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలా తప్పించుకోవాలంటే? : కనీస అవగాహన కల్పించని 'ట్రావెల్స్'

TAGGED:

KURNOOL BUS FIRE
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT
DNA TESTS DEAD BODYS
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.