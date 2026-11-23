ప్రయాణికుల సురక్షితమే లక్ష్యం - 200 బస్సుల్లో డీఎంఎస్, ఏడీఏఎస్ వ్యవస్థలు
DMS, ADAS Systems In RTC Buses : ప్రయాణికుల సురక్షితమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ అధునాతన సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టింది. బస్సుల్లో ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలు, డీఎంఎస్, ఏడీఏఎస్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసింది.
Published : November 23, 2026 at 1:31 PM IST
ప్రయాణికులు సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా చూసేందుకు, ఆర్టీసీ అధునాతన సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టింది. మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలను తగ్గించే లక్ష్యంతో, బస్ భవన్లో ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది.
ఆవలిస్తే అలర్ట్ - బ్లైండ్ స్పాట్స్పై డ్రైవర్లకు హెచ్చరికలు
బస్ భవన్లో ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటుతో పాటు, దూర ప్రయాణ బస్సుల్లో ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలను అమర్చారు. డ్రైవర్లు మొబైల్ ఫోన్లు వాడటం, పరధ్యానంలో ఉండటం, నిద్రమత్తు లక్షణాలు ప్రదర్శించడం, ధూమపానం చేయడం, లేదా నిర్లక్ష్యంగా వాహనం నడపడం వంటి ప్రవర్తనలను ఈ కెమెరాలు గుర్తిస్తాయి. అవి వెంటనే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లోని అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తాయి. అంతేకాకుండా, డ్రైవర్కు కనిపించని బస్సు చుట్టూ ఉన్న బ్లైండ్ స్పాట్స్లోకి పాదచారులు లేదా ఇతర వాహనాలు ప్రవేశిస్తే, ఈ వ్యవస్థ డ్రైవర్లకు హెచ్చరికలు అందిస్తుంది.
పొరపాటును గుర్తిస్తుంది -10 సెకన్ల వీడియో పంపుతుంది
మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, ఆర్టీసీ తన బస్సుల్లో డ్రైవర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (డీఎంఎస్) అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ అడాస్లను అమర్చింది. డీఎంఎస్కు అనుసంధానించబడిన ఒక అంతర్గత కెమెరా, డ్రైవర్ ప్రతి కదలికను రికార్డ్ చేస్తుంది. ఏవైనా పొరపాట్లు లేదా నిబంధనలు ఉల్లంఘనలు గుర్తించినట్లయితే, ఆ సమాచారంపై 10 సెకన్ల వీడియో క్లిప్ సాక్ష్యాలతో వెంటనే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు వెళ్లిపోతుంది.
ఆ తర్వాత సెంటర్లోని సిబ్బంది వెంటనే డ్రైవర్ను అప్రమత్తం చేస్తారని ఆర్టీసీ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. అడాస్ను (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్)గా పిలువబడే ఈ వ్యవస్థ, ప్రమాదకరంగా మారగల పాదచారులు లేదా ఇతర రహదారి వినియోగదారుల గురించి కూడా హెచ్చరికలు అందిస్తుంది. బస్సులోని బయటి కెమెరాలు ఈ సమాచారాన్ని డ్రైవర్కు చేరవేస్తాయి.
2,200 బస్సుల్లో అమలుకు ప్రణాళికలు- డ్రైవింగ్ను బట్టి స్కోరింగ్
హైదరాబాద్-1, హైదరాబాద్-2, పికెట్, బీహెచ్ఈఎల్ అనే నాలుగు డిపోలలోని 200 బస్సులలో డీఎంఎస్, అడాస్లను అమర్చారు. హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్రంలోని వివిధ సుదూర గమ్యస్థానాలకు, పొరుగు రాష్ట్రాలకు నడిచే బస్సులలో ఈ వ్యవస్థలు అమలులో ఉన్నాయి. డ్రైవర్ల పనితీరును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, నమోదైన ఉల్లంఘనలలో సుమారు 66.6శాతం కేవలం బీఎచ్ఈఎల్ డిపో నుంచే జరిగాయి.
ప్రతి డ్రైవర్కు వారి డ్రైవింగ్ పనితీరు ఆధారంగా ఒక స్కోరు కేటాయించబడుతుంది. తక్కువ స్కోరు పొందిన వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం ఏఐ ఆధారిత కెమెరాల ద్వారా నమోదైన ఉల్లంఘనల గుర్తింపు సుమారు 90 శాతం ఖచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్న 2,200 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులలో కూడా ఈ సాంకేతికతను అమలు చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.
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