వ్యాధులపై ముందస్తు హెచ్చరికలు - విజయవాడలో DMDC ఏర్పాటు
డీఎండీసీ ఏర్పాటుకు తొలి ఏడాది రూ.5.73 కోట్ల వ్యయం అంచనా - శిక్షణ, పరిశోధన, సాంకేతిక సహకారం అందించేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్య ఒప్పందాలకు ప్రభుత్వం అనుమతి - సిబ్బంది నియామకాలకు నోటిఫికేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:55 AM IST
DMDC To Be Setup At NTR Health University : రాష్ట్రంలో వ్యాధుల వ్యాప్తిని ముందుగానే గుర్తించి సమర్థంగా నియంత్రించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ఇందుకోసం 'డిసీజ్ మానిటరింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ సెంటర్' (డీఎండీసీ)ను విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ఆధారిత సాంకేతికతతో పనిచేసే ఈ కేంద్రం ద్వారా వ్యాధులపై ముందస్తు హెచ్చరికలు అందించి, సమయానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు మెరుగుపడనున్నాయి.
డీఎండీసీ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం : డీఎండీసీ ఏర్పాటుకు తొలి ఏడాది రూ.5.73 కోట్ల వ్యయం అంచనా వేయగా, అనంతరం ప్రతి ఏడాది రూ.3.7 కోట్ల చొప్పున ఖర్చు చేయనున్నారు. ఈ కేంద్రానికి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరించనుంది. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి నేతృత్వంలోని స్టీరింగ్ కమిటీ కేంద్రం పనితీరును పర్యవేక్షిస్తూ ఫలితాలను సమీక్షించనుంది.
ఏఐతో వ్యాధుల అంచనా, విశ్లేషణ : ఇంటిగ్రేటెడ్ డిసీజ్ సర్వెలెన్స్ ప్రోగ్రాం (ఐడీఎస్పీ) ఆధారంగా ఈ కేంద్రం పని చేయనుంది. రాష్ట్రంలోని ఆసుపత్రులకు వచ్చే కేసులు, వాటి ప్రాంతాల వారీ వివరాలు, వ్యాధుల వ్యాప్తి ధోరణులను ఏఐ సాంకేతికతతో విశ్లేషిస్తారు. సాంక్రమిక, అసాంక్రమిక వ్యాధులతో పాటు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమగ్రంగా సేకరించి ప్రభుత్వానికి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను నివేదిస్తారు.
సింగపూర్ యూనివర్సిటీతో ఒప్పందం : డీఎండీసీ బలోపేతం కోసం శిక్షణ, పరిశోధన, సాంకేతిక సహకారం అందించేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్య ఒప్పందాలకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ప్రజారోగ్య శాఖ సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంతో ఆధునిక ప్రజారోగ్య నిర్వహణ, వ్యాధుల అంచనా విధానాలు రాష్ట్రానికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
మాతా-శిశు సంరక్షణకు విస్తరణ : భవిష్యత్తులో డీఎండీసీ సేవలను మాతా-శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణతో పాటు ఇతర వైద్య విభాగాలకు కూడా విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. తద్వారా ఆరోగ్య రంగంలో డేటా ఆధారిత నిర్ణయాల ప్రక్రియ మరింత బలోపేతం కానుంది.
సిబ్బంది నియామకాలకు నోటిఫికేషన్ : డీఎండీసీ డైరెక్టర్గా ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీ సూర్యప్రభను ప్రభుత్వం నియమించింది. కేంద్రం నిర్వహణకు అవసరమైన సిబ్బందిని ఒప్పంద ప్రాతిపదికన నియమించేందుకు ఏపీ వైద్య సేవల నియామక బోర్డు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించి ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టనుంది.
వైద్య పరిశోధనలకు ప్రోత్సాహం : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో వ్యాధులు, వాటి నిర్మూలనపై పరిశోధనలకు ప్రోత్సాహంగా ఒక్కో కళాశాలకు రూ.50 లక్షల చొప్పున రీసెర్చ్ ఫండ్ అందజేస్తున్నట్లు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ వైస్ చాన్స్లర్ డాక్టర్ పి. చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. సిబ్బంది నియామకాలు పూర్తయిన వెంటనే డీఎండీసీని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు.
విజ్ఞాన్ వర్సిటీలో ఏఐ ల్యాబ్ - గూగుల్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల నైపుణ్యానికి పదును
డిజిటల్ యుగంలో క్రియేటర్లే కొత్త తరహా వ్యవస్థాపకులు - గుంటూరులో 'క్రియేటర్స్ జోన్ డిజిటల్ సమిట్-2026'