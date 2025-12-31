ETV Bharat / state

YUVA : మహిళల భద్రతకు దియా యాప్‌ - డేటా డిజిటలైజేషన్ సమస్యకు పరిష్కారంగా చిట్టి ఏఐ

యువ ఆవిష్కర్తలకు వేదికగా టచ్ ఏ లైఫ్ ఫౌండేషన్ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల ఏఐ ఆధారిత ఆవిష్కరణలు - మహిళల భద్రతకు దియా పేరుతో యాప్‌ రూపకల్పన

Published : December 31, 2025 at 6:10 PM IST

Diya App Has Been Developed For Women Safety : ఇంజినీరింగ్‌, కంప్యూటర్ సైన్స్‌ రంగాల్లో ఏఐ వినియోగం రోజురోజుకూ విస్తృతమవుతోంది. ఈ సాంకేతికతను కేవలం ఉద్యోగాలు, కెరీర్ అవకాశాలకే పరిమితం చేయకుండా, సమాజ సమస్యల పరిష్కరానికి వాడుకుంటున్నారీ విద్యార్థులు. ఈ యువ ఆవిష్కర్తల ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు టచ్ ఏ లైఫ్ ఫౌండేషన్ వేదికైంది. హైదరాబాద్‌ టీ-హబ్‌లో నిర్వహించిన ఇన్నోవేషన్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ కార్యక్రమం ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. మహిళల భద్రత నుంచి వైద్య రంగం వరకూ విద్యార్థులు రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత వినూత్న ఆలోచనలివీ.

విద్యార్థుల్లో ఆవిష్కరణ దృక్పథాన్ని పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో టచ్ ఏ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ పేరుతో ఓ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. హైదరాబాద్‌లోని వివిధ కాలేజీలకు చెందిన 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇందులో పాల్గొని 20 ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు. వీటిలో ఉత్తమమైన 3 ఆవిష్కరణలకు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. మొదటి విజేతకు 50 వేల రూపాయలు, రెండో, మూడో విజేతలకు 30, 20 వేల చొప్పున అందజేశారు.

దియా పేరుతో ప్రత్యేక యాప్‌ : సమస్య వస్తే మహిళలు ఎవరితో చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు. న్యాయ సలహాలు ఎవరినేం అడుగుతాములే అని వదిలేస్తారు. తమలో తాము నలిగిపోతారు. అలాంటి వారికోసం మల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో మూడో ఏడాది చదువుకున్న విద్యార్థులు దియా పేరుతో ప్రత్యేక యాప్‌ రూపొందించారు. ఇందులో మహిళలు తమ సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి, న్యాయ సహాయం వంటివి పంచుకోవచ్చు. తద్వారా మెంటల్‌, లీగల్ సపోర్ట్‌ పొందువచ్చు.ఈ ఆవిష్కరణకు మెుదటి బహుమతి లభించింది.

YUVA : మహిళల భద్రతకు దియా యాప్‌ - డేటా డిజిటలైజేషన్ సమస్యకు పరిష్కారంగా చిట్టి ఏఐ (ETV)

"మహిళలు సమస్యలను చెప్పడానికి ఎక్కువగా ముందుకురారు. మేము మార్చి నుంచి దియా యాప్​పై పని చేస్తున్నాను. మహిళల భద్రతా, మద్దతు కోసం దియా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడైనా ఉంటుంది. అందరికీ యాక్సెస్​ ఉండేలా రూపొందిస్తున్నాం. ఇది భవిష్యత్తులో కచ్చితంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటందని భావిస్తున్నాం "-సోహ, దియా యాప్ ఫౌండర్

ఫార్మసీల్లో జంతు ప్రయోగాలను తగ్గించడం కోసమే : మెడికల్ రంగంలో జంతు ప్రయోగాలను తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తుందీ విద్యార్థిని. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న ఫాతిమా బిహేవియర్ నెట్ అనే ఏఐ ఆధారిత ప్రీ-క్లినికల్ డ్రగ్ టెస్టింగ్ టూల్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఫార్మసీల్లో జంతు ప్రయోగాల వినియోగాన్ని తగ్గించి, డ్రగ్ టెస్టింగ్‌ను వేగంగా, నైతికంగా చేయడమే ఈ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత. భవిష్యత్తులో అన్ని ల్యాబ్‌ల్లో ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని అంటున్నారు. ఈ ఆవిష్కరణకు రెండో బహుమతి వచ్చింది.

డేటా డిజిటలైజేషన్ సమస్యకు పరిష్కారంగా రుత్విక్, ప్రశాంత్‌ ‘చిట్టి ఏఐ’ ను రూపొందించారు. కంపెనీల పాతడేటా డిజిటలైజ్ చేయడమే కాక, భవిష్యత్తు విజయావకాశాలను అంచనా వేసేలా ఈ టూల్ పనిచేస్తుంది. సూక్ష్మ, చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలను పటిష్టం చేయడానికి చిట్టి ఏఐను ఉపయోగించి డిజిటల్ డేటాతో వేగంగా అక్యూరెసీతో పని చేసేలా వెబ్‌సైట్‌ ఉపయోగపడుతుందన్నారు. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు 8, 9, 13కు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉండటంతో మూడో బహుమతిని సొంతం చేసుకున్నారీ విద్యార్థులు.

మిలియన్ యువతకు శిక్షణే మా లక్ష్యం : యువత సమస్యలను గుర్తించి, పరిష్కారాలను రూపొందించేలా ప్రోత్సహించడమే తమ లక్ష్యమని అంటున్నారు TAL గ్లోబల్ ఛైర్‌పర్సన్ వీణ గుండవెల్లి. పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 12 వారాల కార్యక్రమం ద్వారా ఏఐని సామాజిక మేలుకోసం ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్పుతున్నామన్నారు. భారత్, యూకే, యూఎస్‌లలోని విద్యార్థులతో కలిసి ఒక మిలియన్ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడమే తమ లక్ష్యమని అంటున్నారీమె. సామాజిక సమస్యల పరిష్కారానికి ఏఐని ఆయుధంగా మార్చుతున్న ఈ యువత ప్రయత్నాలు భవిష్యత్తుకు ఆశాజనకంగా మారుతున్నాయి.

WOMEN SAFETY TO HEALTHCARE
DIYA APP FOR WOMEN SAFETY
DIYA APP DEVELOPED
DIYA APP FOR WOMEN SAFETY

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

