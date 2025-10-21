ETV Bharat / state

దీపావళి ఎఫెక్ట్ : సరోజిని కంటి ఆస్పత్రికి క్యూ కట్టిన క్షతగాత్రులు

సరోజిని కంటి ఆస్పత్రికి వస్తున్న బాధితులు - ఇద్దరు యువకుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందన్న వైద్యులు - మరో 45 మందికి ప్రథమ చికిత్స చేసి ఇంటికి పంపిన డాక్టర్లు

October 21, 2025

Firecracker Victims At Sarojini Eye Hospital Hyderabad : చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇళ్లు, దుకాణాలను పూలు, విద్యుద్దీపాలతో అలంకరించారు. భక్తి శ్రద్ధలతో లక్ష్మీదేవిని పూజించారు. సాయంత్రం చిన్నా పెద్దా అంతా కలిసి బాణసంచా కాల్చి సంబురాలు చేసుకున్నారు.

అయితే టపాసులు కాల్చే క్రమంలో పలువురు గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే చికిత్స కోసం మెహిదీపట్నంలోని సరోజిని దేవి కంటి ఆస్పత్రికి క్యూ కడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 47 మందికి చికిత్స చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. వారిలో 18 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఎన్ని కేసులు వచ్చినా చికిత్స చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆర్ఎంవో డా.ఇబ్రహీం తెలిపారు.

