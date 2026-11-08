హైదరాబాద్లో దీపావళి జోష్ - విభిన్న సంప్రదాయాలతో వైభవంగా 'వెలుగుల పండుగ'
Deepawali Celebrations In Hyderabad :హైదరాబాద్లో దీపావళి పండుగ వివిధ సంప్రదాయాలు, ఆధునిక పోకడాలతో అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. పండగకు కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే దుకాణాలు కొనుగోలుదారులతో సందడిగా మారుతాయి.
Published : November 8, 2026 at 10:25 AM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో దీపావళి అంటే కేవలం టపాసులు కాల్చడం, దీపాలు వెలిగించడం మాత్రమే కాదు. అది విభిన్న సంస్కృతుల కలయిక, అద్భుతమైన రుచులు సాంప్రదాయాల సమాహారం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఈ పండుగ వచ్చినప్పుడు, భాగ్యనగరంలో చలితో పాటు ఆధ్యాత్మిక వైభవం కూడా తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. వారం రోజుల పాటు భాగ్యనగరం దీపాలతో వెలిగిపోతుంది.
విభిన్న సంప్రదాయాలలో దీపావళి పూజలు
వ్యాపారులు ఈ పండగను 'ధంతేరస్'గా, తెలుగు కుటుంబాలు 'నరక చతుర్దశి'గా, బెంగాలీలు 'కాళీ' పూజగా, గుజరాతీలు 'చోపడా' పూజగా జరుపుకుంటారు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలు, వర్గాల ప్రజలు ఈ పండగను తమదైన రీతిలో జరుపుకుంటారు. వ్యాపారులు, మహిళలు లక్ష్మీ పూజను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి
దీపావళికి మూడు రోజుల ముందు నుంచే ధంతేరస్ పేరుతో వ్యాపారుల సందడి మొదలవుతుంది. మొదట్లో ఎక్కువగా ఉత్తర భారతీయులు దీనిని చేసేవారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తి మేరకు దీనిని పాటిస్తున్నారు. వారు లక్ష్మీదేవిని, ధన్వంతరిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండితో చేసిన చిన్న వస్తువులను కొనడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఇళ్లలోనే కాకుండా, నగరంలోని ప్రసిద్ధ స్వీట్ షాపుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేరకు లైన్లు కనిపిస్తాయి. బాదం హల్వా, కాజు బర్ఫీలతో పాటు హైదరాబాద్ ప్రత్యేకత అయిన డబల్ కా మీఠాల ఘుమఘుమలు దీపావళికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తాయి.
వ్యాపారుల నూతన సంవత్సరం
చార్మినార్, అబిడ్స్, సిద్ధి అంబర్ బజార్, బేగంబజార్, సికింద్రాబాద్, కోటి వంటి పాత, కొత్త నగరాల వ్యాపార కేంద్రాలలో దీపావళి రాత్రి జరిగే లక్ష్మీ పూజ అత్యంత వైభవంగా ఉంటుంది. ఉత్తర భారత వ్యాపారులైన మార్వాడీలు, గుజరాతీలు ఇక్కడ కొత్త ఖాతా పుస్తకాలను (అకౌంట్స్) ప్రారంభించే పూజలు ధంతేరస్ వేడుకలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుగుతాయి.
బెంగాలీలు, గుజరాతీయుల దీపావళి పూజా ఇలా
- బెంగాలీలు దీపావళి నాడు కాళీదేవిని పూజిస్తారు. ప్రత్యేక మండపాలు ఏర్పాటు చేసి సామూహిక పూజలు నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం, భజనలతో అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తారు.
- గుజరాతీ వ్యాపార కుటుంబాలకు ఇది ఒక రకమైన నూతన సంవత్సరం లాంటిది. దీపావళి సందర్భంగా చోపడా పూజ చేస్తారు.
- అంటే వ్యాపార ఖాతా పుస్తకాలకు పూజ చేస్తారు. కొత్త ఖాతా పుస్తకాలను తెరుస్తారు. వాటిని లక్ష్మీ గణపతి ముందు ఉంచి పూజిస్తారు. అన్నకూట్ పేరుతో 56 రకాల వంటకాలను తయారు చేసి లక్ష్మీదేవికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
- అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్లు రక్షాబంధన్ తరహాలో బహుమతులు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు.
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