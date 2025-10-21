ETV Bharat / state

శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా దీపావళి ఆస్థానం - స్వామివారిని దర్శించుకున్న కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి

దీపావళి ఆస్థానం కారణంగా కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సేవలు రద్దు - ఏకాంతంగా తోమాల అర్చన సేవలు

Diwali Celebrations In Tirumala and kamakoti Peetadhipathi Visited in Tirumala
Diwali Celebrations In Tirumala and kamakoti Peetadhipathi Visited in Tirumala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali Celebrations In Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. ముందుగా ఆలయంలోని ఘంటా మండపంలో ఉభయ దేవేరులతో కలిసి మలయప్ప స్వామి సర్వభూపాల వాహనాన్ని అధిరోహించారు. గరుడాళ్వార్‌కు అభిముఖంగా వేంచేపు చేశారు. మరో పల్లకిలో స్వామివారి సేనాధిపతి విష్వక్సేనులు దక్షిణ అభిముఖంగా వేంచేపు చేశారు. అనంతరం అక్కడ ఉత్సవ మూర్తులు, మూల విరాట్‌కు అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు, నివేదనలు చేశారు. అలాగే సాయంత్రం 5 గంటలకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామికి ప్రత్యేక సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహించనున్నారు. దీపావళి ఆస్థానం కారణంగా కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సేవలు రద్దు చేయగా తోమాల అర్చన సేవలను ఏకాంతంగా నిర్వహించారు.

' తిరుమల దేవస్థానంలో దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దీపావళి ఆస్థానాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. నిన్న ఉదయం ప్రాతఃకాల ఆరాధన పూర్తి అయిన తర్వాత సర్వభూపాల వాహనం పైన ఉభయ దేవేరులతో కలిసి మలయప్ప స్వామి బంగారు వాకిలిలో దక్షిణాది ముఖంగా సర్వసైనాధ్యక్షుడు అయినటువంటి విష్వక్సేనులు వారిని వేంచేపు చేసుకుని దీపావళి ఆస్థానాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి నూతన పట్టు వస్త్రాలు సమర్పణ, ఉత్సవ మూర్తులకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. బంగారు వాకిలిలో పంచమ పాలకులు వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారికి విశేషణమైన హారతులు సమర్పించారు. ' - ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు, వేణుగోపాల దీక్షితులు

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి : తిరుమల శ్రీవారిని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆలయ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్న ఆయనకు తితిదే అధికారులు, అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు.

kamakoti Peetadhipathi Visited in Tirumala
కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి (ETV Bharat)

దర్శనానంతరం టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ మాట్లాడారు. మన దేశం ఆరోగ్య, ఆర్థికంగా బలమైనదిగా సమగ్ర వికాసం చెందాలని అన్నారు. నరక చతుర్దశి, దీపావళి పుణ్యకాలంలో భక్తులు అందరికీ సుఖం, శాంతి, భద్రత కలిగాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.

' మన భారతదేశము ప్రాచీన ఆచారంతో నూతనమైన విజ్ఞానంతో, మన కుటుంబ సభ్యతతో భక్తి, సేవ, పరస్పర మైత్రి, సౌజన్యంతో ఆరోగ్యమైన దేశంగా, ఆర్థికంగా బలమైన దేశంగా ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు, ఆచరణలు కలిగిన దేశంగా ఉండాలిని అన్నారు. అందరికీ సమగ్ర వికాసం కలిగేందుకు ఈ రోజు నరకా చతుర్దశి దీపావళి రోజు పుణ్యస్నానం చేసిన ప్రతిఒక్కరికీ లక్ష్మి కటాక్షం, గంగా పవిత్రత అందరికీ కలగాలి. ' - కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ

దీపం వెలిగితేనే లక్ష్మీ ప్రసన్నం - వెలుగుల పల్లెగా మారిన గూడవల్లి

"TTD 2026 డైరీలు, క్యాలెండర్లు" విడుదల - ఇలా చేస్తే నేరుగా ఇంటికే పంపిస్తారు!

తిరుపతి జిల్లాలో 'పెలికాన్‌ వ్యాలీ'కి ప్రవాసుల శ్రీకారం - యువతకు శిక్షణ, ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యం

TAGGED:

తిరుమలలో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి
KAMAKOTI PEETADHIPATHI VISITED TTD
KAMAKOTI PEETADHIPATHI
DIWALI CELEBRATIONS IN TIRUMALA
KAMAKOTI PEETADHIPATHI IN TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.