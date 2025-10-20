ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి - ప్రముఖుల దీపావళి సందేశం
ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆకాంక్ష - చీకట్లను పారదోలి వెలుగులు తీసుకువచ్చే పండుగ దీపావళి అని సీఎం చంద్రబాబు సందేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 9:09 AM IST
Diwali 2025 Greetings from AP Leaders: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీపావళి సంబరాలు ప్రారంభమవుతున్న తరుణంలో రాష్ట్ర ప్రముఖులు ప్రజలకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చీకట్లను పారదోలి వెలుగులు నింపే ఈ పర్వదినం సందర్భంగా గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ప్రజల జీవితాల్లో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం నిండాలని ఆకాంక్షించారు.
గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ సందేశం: రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పర్వదినం ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషం, సుఖశాంతులు నింపాలని ఆకాంక్షించారు. దీపావళి మన సంస్కృతిలో వెలుగు చీకట్లపై గెలిచిన శుభదినమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మనసులోని చీకటిని వెలుగుతో మార్చే స్ఫూర్తి ఈ పండుగతో అందరికీ కలగాలని అన్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. “దీపావళి అనేది పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన దీపాన్ని ఆరాధించే పవిత్ర దినం. ఇది చీకట్లను పారదోలి వెలుగులు తెచ్చే పండుగ. చెడుపై మంచి గెలిచిన విజయానికి దీపావళి ప్రతీక,” అని తెలిపారు. నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడిని శ్రీకృష్ణుడు, సత్యభామ కలిసి వధించిన రోజే దీపావళిగా జరుపుకుంటామని గుర్తుచేశారు. “ఈ పండుగ మన జీవితాల్లోనూ కొత్త వెలుగులు నింపాలి. ఆ వెలుగులతో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలి,” అని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, ఆనందం, ఐశ్వర్యం కలగాలని ఆయన కోరారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సందేశం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. “దీపావళి అనేది చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక. ఇది భక్తి, ఉత్సాహం, ఏకత్వం కలిపిన పండుగ,” అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ‘నయా నరకాసురులు’గా వ్యవహరిస్తున్న వారు ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు.
“ప్రజలు ఇప్పటికే నయా నరకాసురులను ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంలో ఓడించారు. కానీ వారు మారీచుడిలా రూపాలు మార్చుకుంటూ తిరిగి అశాంతి రేకెత్తించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు,” అని పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. వేడుకల్లో టపాసులు కాల్చేటప్పుడు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, పర్యావరణహితంగా దీపావళిని జరుపుకోవాలని సూచించారు. “దీపాల వెలుగుతో మన హృదయాలు, సమాజం ప్రకాశించాలి,” అని పవన్ ఆకాంక్షించారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు: విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. “దీపావళి అనేది చెడుపై మంచి సాధించిన విజయం. కష్టాలు, సమస్యలనే చీకట్లు చీల్చి వెలుగులోకి వచ్చే సమయం ఇది. ప్రతి ఇంటా దీపావళి సంతోషంగా జరగాలి,” అని అన్నారు. ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖశాంతులతో జీవించాలని ఆశించారు. “దీపావళి పండుగ మనలోని ఆశలను మళ్లీ వెలిగించే సందర్భం. వెలుగు పంచితేనే మన సమాజం ముందుకు సాగుతుంది,” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
స్ఫూర్తి, సమైక్యత, ఆశల పండుగ: దీపావళి సందర్భంగా వెలుగులు పంచుకోవాలి, చీకట్లు తొలగించాలి అని పలువురు నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చీకట్లు అంటే కేవలం అంధకారం కాదు, అజ్ఞానం, ద్వేషం, విభేదాల చీకటిగా అభివర్ణించారు. ప్రజలందరూ పండుగను పర్యావరణహితంగా, సురక్షితంగా జరుపుకోవాలని, ఆనందం పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
