వెలుగుల పండుగ చీకట్లను తెచ్చే ప్రమాదం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
టపాసుల్లో ఉన్న కెమికల్ పదార్థాలు కంటికి ప్రమాదకరం - కళ్లజోడు, కాటన్ దుస్తులు తప్పనిసరి అని వైద్యురాలు శ్రావణి సూచన - కంటికి గాయమైతే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 10:29 AM IST
Diwali 2025 Eye Safety Tips by Ophthalmologist Dr Shravani: దీపావళి వెలుగుల పండుగ. కానీ ఈ వెలుగుల పండుగలో అజాగ్రత్తతో చాలామంది చీకట్లలోకి వెళ్లిపోతున్నారన్న వాస్తవాన్ని కంటి వైద్యులు గుర్తుచేస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది దీపావళి రోజున టపాసుల పేలుళ్లతో కంటి గాయాలు, దృష్టి కోల్పోవడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కంటి వైద్యురాలు శ్రావణి ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు.
టపాసుల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు: “టపాసుల్లో పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్, చార్కోల్ వంటి రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి తగిన జాగ్రత్తలు లేకుండా ఉపయోగిస్తే కంటి గాయాలకు కారణమవుతాయి,” అని డాక్టర్ శ్రావణి తెలిపారు. “చిన్నారులు టపాసులు కాల్చేటప్పుడు పెద్దవారు పక్కనే ఉండి పర్యవేక్షించాలి. టపాసులు కంటికి దగ్గరగా ఉంచకూడదు. బహిరంగ ప్రదేశంలోనే కాల్చాలి,” అని సూచించారు.
కంటి రక్షణకు కళ్లజోడు తప్పనిసరి: “దీపావళి వేళ కళ్లజోడు ధరించడం చాలా ముఖ్యం. ఇది కంటికి రక్షణ ఇస్తుంది. కాటన్ దుస్తులు వేసుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులు గాయాలు కాకుండా కొంతవరకూ కాపాడుతాయి. చెప్పులు లేదా షూస్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా రక్షణ కల్పిస్తాయి.” అని వైద్యురాలు శ్రావణి చెప్పారు.
కంటికి గాయమైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి: దీపావళి వేళ టపాసులు పేలి నిప్పు రవ్వలు, కెమికల్ ధూళి కంటిలో పడితే తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యురాలు సూచించారు. “అలాంటి సమయంలో కంటిని చేతితో రుద్దకూడదు. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. లేకపోతే కంటి గుడ్డులోని పొరలు దెబ్బతింటాయి, ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా వ్యాపిస్తుంది,” అని తెలిపారు. ఏం కాదనుకుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కంటి చూపును కోల్పోయే పరిస్థితికి దారితీస్తుంది.
ప్రమాదాలను నివారించే ముఖ్య సూచనలు: డాక్టర్ శ్రావణి పలు జాగ్రత్తలు సూచించారు.
- టపాసులు చేతితో వెలిగించేటప్పుడు కంటికి దగ్గరగా పెట్టవద్దు.
- టపాసులు కాల్చిన తర్వాత చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోవాలి.
- కన్ను ఎర్రగా మారినా, నీళ్లు కారడం, దురద వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే కంటి వైద్యుడిని కలవాలి.
- పిల్లలకు టపాసులు వెలిగించే ముందు సురక్షిత దూరం పాటించమని చెప్పాలి.
కంటి గాయాలు పెరుగుతున్నాయ్: ప్రతి ఏడాది దీపావళి వేళ టపాసుల కారణంగా వందలాది మంది కంటి గాయాలతో ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారని వైద్యురాలు వెల్లడించారు. టపాసుల వల్ల కంటి గాయాలు తక్షణమే కనిపించకపోయినా, తర్వాత తీవ్రమవుతాయి. కొంతమంది చూపు శాశ్వతంగా కోల్పోతున్నారు. కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వేసుకుని టపాసులు కాల్చొద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. వేడి కారణంగా లెన్స్లు కంటి గుడ్డుకి అతుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అది చూపును శాశ్వతంగా దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు.
పండుగ సంతోషం - జాగ్రత్తలతోనే సంపూర్ణం: దీపావళి అనేది చీకట్లపై వెలుగుల విజయం. కానీ మన నిర్లక్ష్యంతో ఆ వెలుగుల పండుగ మన జీవితంలో చీకట్లు నింపకూడదు. చిన్నారులకు ముందే జాగ్రత్తలు నేర్పించాలి. టపాసుల సరదా కంటే ప్రాణం, చూపు ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. జాగ్రత్తలు పాటించండి, సురక్షితంగా పండుగ జరుపుకోండి. మీ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుకోండి.
