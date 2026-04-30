10 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన విద్యార్థిని - 596 మార్కులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే మొదటి ర్యాంకు

పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన బాపట్ల జిల్లా విద్యార్థిని - 596 మార్కులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే రాష్ట్రంలో మొదటి ర్యాంకు - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు

Divya Tejasri First Place in 10th Result on Government Schools (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 6:55 PM IST

Divya Tejasri First Place in 10th Result on Govt Schools : పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు సత్తా చాటాయి. బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్న బావిరెడ్డి దివ్య తేజశ్రీ అనే విద్యార్థిని ఏకంగా 596 మార్కులు సాధించింది. అంతేగాక 596/600లతో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే మొదటి స్థానం సాధించింది. దీంతో ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల స్నేహితులు విద్యార్థినికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ తనను చదివించారని విద్యార్థిని తెలిపింది. భవిష్యత్తులో సివిల్స్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించి కలెక్టర్ కావాలనేదే తన కోరిక అని తేజశ్రీ చెప్పింది.

"బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులు పదో తరగతి ఫలితాల్లో సత్తా చాటారు. మా పాఠశాల్లో బావిరెడ్డి దివ్య తేజశ్రీ అనే విద్యార్థిని 596 మార్కులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే రాష్ట్రంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించింది. దివ్య తేజశ్రీ తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ కుమార్తెను కష్టపడి చదివించారు. విద్యార్థిని సైతం బాగా చదువుకొని, ఉపాధ్యాయులు చెప్పేది చక్కగా విని అర్థం చేసుకునేది. ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన 100 రోజుల ప్రణాళిక చాలా బాగా ఉపయోగపడింది. ప్రభుత్వానికి, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం."- ధనలక్ష్మి, స్కూల్ హెచ్ఎం

మరోసారి జిల్లాలో టాప్ స్కోర్ : అదేవిధంగా విశాఖపట్నం జిల్లా నడుపూరు ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు పది ఫలితాల్లో మరో సారి ప్రభంజనం సృష్టించారు. 592 మార్కులతో జిల్లాలోనే మరోసారి టాప్ స్కోర్ సాధించారు. అలాగే 500 మార్కులు దాటిన విద్యార్థులు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫలితాల్లో విజయకేతనం ఎగురవేసిన విద్యార్థులతో కలిసి పాఠశాల ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ర్యాలీ నిర్వహించారు.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత : మరోవైపు నేడు విడుదల చేసిన పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఎప్పటిలాగే అమ్మాయిలు అదరగొట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదవగా 87.90 శాతం ఉత్తీర్ణతతో బాలికలు పైచేయి సాధించారు. 82.68 శాతం మంది బాలురు పాసయ్యారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు 78.3 9శాతంతో సత్తా చాటారు. 2,161 పాఠశాలల్లో వంద శాతం, 16 స్కూళ్లలో జీరో పర్సెంట్ ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.

పదో తరగతి ఫలితాలను మంత్రి లోకేశ్‌ ఆన్‌లైన్‌లో నేడు విడుదల చేశారు. గతేడాది కంటే ఈసారి ఉత్తీర్ణత పెరిగింది. 2025లో 81.14 శాతం పాస్‌ అవగా ఈసారి 85.25 శాతానికి పెరిగింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. 96.07 శాతంతో వరుసగా నాలుగో ఏడాది నెంబర్‌-1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. 57.12 శాతంలో అల్లూరి జిల్లా చివరి స్థానంలో నిలిచింది. ఏపీ రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో ఈ ఏడాది అత్యధికంగా 96.04 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.

పదో తరగతి విద్యార్థులను మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందించారు. ఫెయిలైనవారు నిరాశ పడకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించాలని సూచించారు. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్‌కు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు.

పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల - బాలికలదే పైచేయి

ఎస్​ఎస్​సీ ఫలితాలు వచ్చేశాయ్! - భవిష్యత్​కు బాటలు వేసే కోర్సులు ఏంటో తెలుసా?

