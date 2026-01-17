ETV Bharat / state

'గగనతలంలో విహరిస్తూ విన్యాసాలు - కిందకు దిగుతుంటే కలిగే అనుభూతి వర్ణించలేం'

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి స్కై డైవింగ్‌లో లైసెన్సు పొందిన తొలి మహిళ దివ్య సూరేపల్లి - ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎదురైనా గగనతలంలో విహరిస్తూ, విన్యాసాలు చేస్తూ కిందకు దిగుతుంటే కలిగే అనుభూతి మాటల్లో వర్ణించలేం

Divya Surepalli Sky Diver Success Story
Divya Surepalli Sky Diver Success Story (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Divya Surepalli Sky Diver Success Story : గగనతలంలో విహరించాలన్నది ఆమె కల. వేగంగా దూసుకొచ్చే గాలి, వేల అడుగుల ఎత్తులో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు అన్నింటినీ అధిగమించి స్కై డైవర్‌గా రాణిస్తున్నారు దివ్య సురేపల్లి. స్కై డైవింగ్‌లో కూడా లైసెన్సునూ పొందారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ఈ ఘనతను సాధించిన తొలి మహిళ కూడా దివ్యానే.

బైక్‌ రైడింగ్, సర్ఫింగ్‌ : తెనాలికి చెందిన దివ్య సురేపల్లి ఐఐటీ రూర్కీలో బ్యాచిలర్స్, జర్మనీలో ఎంఎస్‌ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో పర్యావరణ ఇంజినీరుగా పని చేస్తున్నారు. దివ్య అమ్మ మేరీ సుజాత పెట్రోలియం అండ్‌ నేచురల్‌ గ్యాస్‌ మంత్రిత్వశాఖలో పని చేశారని దివ్య తెలిపారు. దివ్యకు చిన్నప్పటి నుంచి సాహసాలంటే ఇష్టమంట. దివ్య సాహసక్రీడలు ప్రయత్నించడమే కాదు, బైక్‌ రైడింగ్, సర్ఫింగ్‌లనీ నేర్చుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు, ఓసారి హ్యూస్టన్‌ వెళ్లినప్పుడు స్కై డైవింగ్‌ చేయాలనుకున్నాను, కానీ వాతావరణ ప్రతికూలతల వల్ల కుదరలేదని దివ్య తెలిపారు. అవకాశం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు, స్కై డైవర్‌ శ్వేతా పర్మార్‌ గురించి ఆమెకు తెలిసిందని వెల్లడించారు. భారత్‌లో లైసెన్స్‌ పొందిన 4వ స్కై డైవర్‌ శ్వేతా పర్మార్‌ అని దివ్య పేర్కొన్నారు. ఏటా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లని రష్యాకు తీసుకువెళ్తారని తెలిసిందని దివ్య అన్నారు. అక్కడ్నుంచి అంట స్కై డైవర్‌గా ప్రయాణం మొదలైందని దివ్య వెల్లడించారు.

SKY DIVER DIVYA SUREPALLI
స్కై డైవర్‌ "దివ్య సురేపల్లి" (EENADU)

క్షణాల్లో తప్పించుకున్నా : మొదటి దశలో శిక్షకులు ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగానే టాస్క్‌లు చేశానని దివ్య తెలిపారు. తర్వాత ఒక్కదాన్నే 14 వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి దూకాలంటే భయమేసింది, ఆ సమయంలో ఏం జరిగినా అంతా మీ బాధ్యతే అని ముందే చెప్పేస్తారు, దాంతో కాస్త భయం వేసినా వెనకడుగు వేయకూడదని పూర్తి చేశానని దివ్య అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎదురైన పరీక్షలూ చాలానే! మాస్కోలో మిడ్‌ ఎయిర్‌లో స్టేబుల్‌గా ఉండాల్సిన సమయంలో స్పిన్‌ అయ్యానని దివ్య తెలిపారు. రెండో దశ దాటడం అంత సులువు కాదని అర్థమైంది అని ఆమె పేర్కొన్నారు. రెప్పపాటులో ఏమైనా జరగొచ్చని తెలిసిందని తెలిపారు. ఇంకోసారి గాలుల దిశ ఒక్కసారిగా మారిపోయిందని అన్నారు. ఎదురుగా ఉన్న రూఫ్‌పై పడి కాళ్లు, చేతులు విరగ్గొట్టుకోవాలా? పక్కనే పాములు, మొసళ్లతో ఉన్న చెరువులో దూకాలా? రెండే ఆప్షన్లు తన ముందు ఉన్నాయని ఆమె వివరించారు.

అప్పుడు పారాచూట్‌ని దారి మళ్లించి చెట్ల కొమ్మల మీదుగా మెల్లగా ల్యాండ్‌ అయ్యానని తెలిపారు. ఇంకోసారి విద్యుత్‌ స్తంభాలపై పడబోతుండగా దాన్నుంచి కూడా తప్పించుకున్నానని పేర్కొన్నారు. ఇలా ఎన్నో క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో కూడా ధైర్యంగా ఉంటూ ప్రతి పరిస్థితిని జయించానన్నారు. అలా 15 సోలో జంప్స్‌ చేశానన్నారు. ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎదురైనా, గగనతలంలో విహరిస్తూ, విన్యాసాలు చేస్తూ, నెమ్మదిగా కిందకి దిగుతోంటే కలిగే అనుభూతి మాటల్లో వర్ణించలేనిదని దివ్య అంటున్నారు. స్కై డైవింగ్‌ చేస్తున్నంత సేపూ స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా విహరిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందంటున్నారు. అందుకే విన్యాసాల్ని ఇంకా ఇంకా చేయాలనే కోరిక ఉందని తెలిపారు.

ప్రతి స్థాయికీ ఒక టాస్క్‌ :

"స్కై డైవింగ్‌ శిక్షణలో రెండు దశలు ఉంటాయి. లైసెన్స్‌ పొందాలంటే ఇవి పాస్‌ అవ్వాలి. మొదటి దశలో 9 ఏఎఫ్‌ఎఫ్‌ (యాక్సిలరేటెడ్‌ ఫ్రీ ఫాల్‌), 5 సోలో జంప్స్‌ చేయాలి. సముద్రమట్టానికి పైన ఎగురుతూ చూడగలరా? పారాచూట్‌ తెరవగలరా? హ్యాండిల్‌ చేయగలరా? మిడ్‌ ఎయిర్‌లో స్థిరంగా ఉండగల్గుతున్నారా? వంటివి చూస్తారు. ఇది రష్యాలో చేసి క్వాలిఫై అయ్యాను. దూకడమే కాదు, ప్రతి జంప్‌నకూ ఒక టాస్క్‌ పెడతారు. ఇదంతా శిక్షకుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. తర్వాతి దశను థాయ్‌లాండ్‌లో నిర్వహిస్తారు. ఆఖరిలో శిక్షకులు లేకుండా డైవర్‌ ఒక్కరే దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది." - దివ్య సురేపల్లి, స్కై డైవర్‌

