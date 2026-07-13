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సంవత్సరాలు నిండుతున్నా ఆ చిన్నారిలో ఎదుగుదల లేక.. నెలనెల డబ్బులు ఖర్చుచేయలేక

ఎదుగుదల లేక నీరసించిపోతున్న పాప - నాలుగేళ్లపాటు క్రమం తప్పకుండా రోజుకి ఒక గ్రోత్‌ హార్మోన్‌ ఇంజెక్షన్‌ - కుమార్తె ఆరోగ్యం బాగుపడడానికి సాయం చేయాలని కోరుతున్న తల్లి

13 Years Old Girl Divya Sri Adilabad
13 Years Old Girl Divya Sri Adilabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 10:14 AM IST

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13 Years Old Girl Divya Sri Adilabad : కళ్లముందు చంటిబిడ్డలు ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటే ఆ కన్నతల్లి సంతోషంతో మురిసిపోతుంది. పిల్లల ఆనందంతో తల్లి మనస్సు నిండిపోతుంది. కానీ కుమార్తె పరిస్థితిని చూడలేక ఓ మాతృమూర్తి నరకయాతన అనుభవిస్తోంది. ఎదుగుదలలేని బిడ్డను ఆదుకోవాలంటూ అందరినీ అర్థిస్తోంది. కన్నబిడ్డని కాపాడాలంటూ వేడుకుంటోంది. మరి ఇంతకీ ఆ పాపకు ఏం జరిగిందనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

తల్లిందండ్రులకు ఏకైక సంతానం : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా భీంపూర్‌ మండలం గుబిడిపల్లెకి చెందిన సుజాత, ప్రభాకర్‌ దంపతులకు దివ్యశ్రీ ఏకైక సంతానం. చిన్న పెంకుటిల్లు తప్ప ఆస్తిపాస్తులు లేవు. చెమటోడ్చి చేలో పనిచేయగా వచ్చే కూలీ డబ్బులే కుటుంబానికి ఆధారం. ఆరేళ్ల వయసులో దివ్యశ్రీ అనారోగ్యానికి గురైంది. స్థానిక ఆస్పత్రిలో పరీక్షలు చేస్తే థైరాయిడ్‌గా గుర్తించారు. రెండేళ్ల పాటు వైద్యం చేయించినా ఫలితం లేదు. హైదరాబాద్‌లోని ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో చూపిస్తే పాపకు గ్రోత్‌ హార్మోన్‌ సమస్య ఉందని వైద్యులు తేల్చారు.

నెలకు రూ. 9వేల ఖర్చు : ఈ చిన్నారి వయసు 13 ఏళ్లు. కానీ సరైనా ఎదుగుదల లేదు. అందరి పిల్లల్లా సాధారణ స్థితికి చేరాలంటే నాలుగేళ్లపాటు క్రమం తప్పకుండా రోజుకి ఒక గ్రోత్‌ హార్మోన్‌ ఇంజెక్షన్‌ ఇప్పించాలని వైద్యులు సూచించారు. అందుకోసం నెలకు రూ. 9 వేలు ఖర్చవుతుందన్నారు. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా.. కుమార్తె ఆరోగ్యం కోసం ముందడుగు వేశారు.

కొద్దిరోజులుగా దివ్యశ్రీ నిరసంగా : ప్రతిరోజు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి ఇంజెక్షన్‌ చేయించాల్సి రావడంతో దివ్యశ్రీ తల్లి సుజాత ఇంజక్షన్‌ చేయడం నేర్చుకుంది. అప్పోసొప్పో చేసి ఏడాదిపాటు హైదరాబాద్‌ నుంచి పార్శిల్‌ ద్వారా ఇంజెక్షన్లు తెప్పించింది. ఆర్థిక సమస్యలతో కొద్దిరోజులుగా ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వటం ఆగిపోవటంతో దివ్యశ్రీ నీరసంగా మారుతోందని తల్లి సుజాత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. తల్లిలేకుండా ఒంటిరిగా ఉండలేకపోతోందని, పొలం పనికి వెళ్లినా బిడ్డని వెంట తీసుకొని వెళ్లాల్సి వస్తోందని చెబుతోంది. దాతలు ముందుకు వచ్చి తమ కుమార్తె ఆరోగ్యం బాగుచేసేందుకు సాయం చేయాలని కోరుతోంది.

"8 సంవత్సరాల నుంచి ఆస్పత్రుల చుట్టే తిరుగుతున్నాం. నెల నెలకు రూ. 9 వేలు ఖర్చు చేసే స్థోమత మాకు లేదు. మాకు బీద పరిస్థితి ఉన్నది. మాకు ఉన్నది ఈ పాప ఒక్కతే. కానీ పిల్ల ఎదిగే పరిస్థితి లేదంటే నాకు ఇంకా బాధ అనిపిస్తుంది. దయచేసి మాకేదైన సాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం" - సుజాత, దివ్యశ్రీ తల్లి

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TAGGED:

GROWTH HORMONE DEFICIENCY
DIVYA SRI HAS GROWTH HORMONE ISSUE
DIVYA SRI FROM GUBIDIPALLE ADILABAD
గ్రోత్​ హార్మొన్​ సమస్యతో దివ్యశ్రీ
13 YEARS GIRL DIVYA SRI ADILABAD

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