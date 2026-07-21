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సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్ ముసుగులో రూ. 192 కోట్ల మళ్లింపు – సిట్ విచారణలో వెల్లడి

డొల్ల కంపెనీలు, నకిలీ విక్రయదారులు, తమకు అత్యంత నమ్మకమైన వ్యక్తులకు సంబంధించిన పెట్రోల్‌ బంకుల ఖాతాలను అడ్డం పెట్టుకుని - నిందితుల పాత్రను వివరిస్తూ కోర్టుకు రిమాండ్‌ రిపోర్టు

AP Liquor Transport Scam
AP Liquor Transport Scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:43 AM IST

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AP Liquor Transport Scam : మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు కుంభకోణంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా రూ.192 కోట్లు దోచుకుందని సిట్‌ తేల్చింది. డొల్ల కంపెనీలు, నకిలీ విక్రయదారులు, తమకు అత్యంత నమ్మకమైన వ్యక్తులకు సంబంధించిన పెట్రోల్‌ బంకుల ఖాతాలను అడ్డం పెట్టుకుని ఈ సొత్తంతా దారి మళ్లించిందని గుర్తించింది. ఈ కుంభకోణంలో కీలక కుట్రదారులు, భాగస్వాములైన ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ అప్పటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి, షేక్‌ సైఫ్‌ అహ్మద్‌ తదితరులు వాటాలు పంచుకున్నారని పేర్కొంది.

సబ్‌కాంట్రాక్టుల కేటాయింపు ద్వారా : మద్యం రవాణా ఛార్జీలు పెంచేయడం, నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు సృష్టించడం, అదనపు చెల్లింపులు, సబ్‌కాంట్రాక్టుల కేటాయింపు ద్వారా భారీగా దోచుకున్నారని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు కుంభకోణం కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) ఇప్పటికే అరెస్టు చేసిన డి.వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, కారుమూరి సునీల్‌లను పీటీ వారంట్‌పై సిట్‌ అధికారులు హైదరాబాద్‌ నుంచి తీసుకొచ్చి విజయవాడలోని ఏసీబీ న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు. ఇప్పటివరకూ ఈ కేసు దర్యాప్తులో వెలుగుచూసిన అంశాలు, నిందితుల పాత్రను వివరిస్తూ రిమాండ్‌ రిపోర్టును కోర్టుకు సమర్పించారు. వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వారి బృందం వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది అధికారులు, రాజకీయ నాయకులతో కుమ్మక్కై ఈ కుంభకోణానికి తెరలేపారని సిట్​ వివరించింది.

సిగ్మా, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టులను అడ్డం పెట్టుకుని : బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టును ఖరారు చేసే అధికారాలను జిల్లా స్థాయిలో జాయింట్‌ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీల నుంచి తప్పించి రాష్ట్రస్థాయిలో కార్పొరేషన్‌ ఎంపిక చేసేలా నిబంధనలు మార్చేశారు. ఆ కాంట్రాక్టును తొలుత నోయిడా కేంద్రంగా పనిచేసే తమ ముసుగు సంస్థ సిగ్మా సప్లై చైన్‌ సొల్యూషన్స్‌కు, ఆ తర్వాత మరో ముసుగు సంస్థైన ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌కు కట్టబెట్టారు. వికేంద్రీకృత విధానంలో ఒక్కో మద్యం కేసుకు కిలోమీటరుకు రూ.19.68గా చొప్పున రవాణా ఛార్జీలు చెల్లించేవారు. కేంద్రీకృత విధానంలోకి మార్చాక దాన్ని రూ.32.53కు పెంచేశారు. తద్వారా ఒక్కో మద్యం కేసుకు కిలోమీటరుకు రూ.13 చొప్పున దోచుకున్నారు. అప్పటి ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన అనుమతులూ తీసుకోకుండా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇదంతా చేశారు. సిగ్మా సంస్థ కాంట్రాక్టు గడువు కూడా పొడిగించారని పేర్కొంది. కాగితాలపై పేరుకు మాత్రమే సిగ్మా సంస్థను చూపించారు. ఈ వ్యవహారం మొత్తం ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డే నడిపించారు.

2023 డిసెంబరు 16 తర్వాత మద్యం రవాణా సరఫరా కాంట్రాక్టును ప్రాంతాల వారీగా విభజించారు. ఈ కాంట్రాక్టును కాట్పాడిలోని ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌కు అప్పగించారు. రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఒక్కో మద్యం కేసుకు కిలోమీటరుకు రూ.35.30, కోస్తాంధ్రలో రూ.35.90, ఉత్తరాంధ్రలో రూ.35.50 చొప్పున రవాణా ఛార్జీలు చెల్లించేలా కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకున్నారు. దాన్ని వారికి కావాల్సిన సబ్‌కాంట్రాక్టులకు అప్పగించారు.

డొల్ల కంపెనీలను అడ్డం పెట్టుకుని : మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులో దోచేసిన సొత్తును వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డికి చెందిన టెక్కర్, అరోయో, ఈజీలోడ్‌ అనే డొల్ల కంపెనీల్లోకి, వాటినుంచి మరికొన్ని అనుబంధ సంస్థల్లోకి మళ్లించి మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారు. కాస్టా పింక్, హైజీన్‌ ఎకో ఆర్గానిక్స్‌ వంటి డొల్ల సంస్థలను అడ్డం పెట్టుకుని నిధులు మళ్లించారు. వాసుదేవరెడ్డి బావమరిది మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డికి చెందిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ మిల్క్‌ కంపెనీలోకీ నిధులు మళ్లించి దోచుకున్నారు.

సీడీఆర్‌లో గుట్టు రట్టు : ఈ కుంభకోణం ప్రధాన కుట్రదారుల్లో ఒకరైన అప్పటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావుతో ప్రధాన నిందితుడు వాసుదేవరెడ్డి 8 సార్లు మాట్లాడినట్లు కాల్‌డేటా రికార్డ్‌ విశ్లేషణలో తేలింది. ఈ కేసులో నిందితులైన మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డి, ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి, షేక్‌ సైఫ్‌ అహ్మద్, బూనేటి చాణక్య, కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు వల్లూరి కీర్తి తదితరులతో డి.వాసుదేవరెడ్డి 465 సార్లు ఒకే చోట ఉన్నట్లు టవర్‌ లోకేషన్‌ ద్వారా గుర్తించారు.

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