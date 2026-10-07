పబ్ల నుంచి భారీ శబ్దాలు - అపార్ట్మెంట్ రోడ్డు ఆక్రమణలు - అవస్థలుపడుతున్న సన్సిటీ వాసులు
Disturbance With Sound In Pubs రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు పబ్ల భారీ శబ్దాలతో సొసైటీ సభ్యులు బెదిరిపోతున్నారు. మాల్కు వచ్చే వాహనాలు సైతం అపార్ట్మెంట్ రోడ్డును ఆక్రమిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
Published : October 7, 2026 at 1:28 PM IST
Disturbance With Sound In Pubs : హైదరాబాద్లో వారంతాల్లో ఉద్యోగులతోపాటు యువత పబ్లలో గడిపేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. వారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, అక్కడకు సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న వారు మాత్రం అవస్థలు పడుతున్నారు. కొండాపూర్ కొత్తగూడ కూడలిలో ఉన్న ఏసియన్ సన్సిటీ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్న వారి పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంది. శరత్సిటీ మాల్ ఈ అపార్ట్మెంట్కు సమీపంలో ఉంది. దీంతో అక్కడి నుంచి వచ్చే శబ్దాలు వారిని కలవరపెడుతున్నాయి. రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు బాంబులు పేలినట్లుగా శబ్దాలు వస్తున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు మాల్కు వచ్చే వాహనాలు సైతం అపార్ట్మెంట్ రోడ్డును ఆక్రమిస్తున్నాయని వాపోతున్నారు.
అంబులెన్స్ కూడా రాలేని పరిస్థితి
అపార్ట్మెంట్ వాసులకు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే కష్టంగా మారుతోందని చెబుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్సు కూడా అక్కడికి రాలేకపోతుందంటున్నారు. ఇటీవలే సమయానికి చికిత్స అందక ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై పోలీసులను ఆశ్రయించినా ఫలితం లేకపోయిందని, వారిని అదుపు చేయడం కష్టమని పోలీసులు తెలిపారని అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నవారు చెబుతున్నారు. దీంతో రాత్రులు కంటినిండా నిద్రపోలేని పరిస్థితి నెలకొందని, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దారంతా వాహనాలతో నిండిపోతోంది
అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణ సమయంలో 80 అడుగుల వెడల్పుగల దారిని ఖాళీగా ఉంచాలని ఒప్పందంలో స్పష్టంగా ఉందని వారు చెబుతున్నారు. అయితే నిర్మాణ సంస్థ కేవలం 55 అడుగుల వెడల్పు గల స్థలాన్ని మాత్రమే కేటాయించిందంటున్నారు. మాల్కు వచ్చే వాహనాల రద్దీ రోజురోజుకూ పెరగడంతో అదనంగా మరో 25 అడుగుల స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమించేశారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ కోసం 30 అడుగుల వెడల్పు గల దారి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ షాపింగ్ మాల్కు వచ్చే వాహనాల వల్ల అది కూడా నిండిపోతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా మిగిలిన స్థలం కూడా స్విగ్గీ, జొమాటో డెలివరీ వాహనాల పార్కింగ్ ప్రాంతంగా మారిపోయిందంటున్నారు. పైగా పబ్లలో అధికంగా మద్యం సేవించిన వ్యక్తులు అపార్ట్మెంట్ ఆవరణలోకి కూడా వస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో మాల్కు వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుందని సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. దీంతో వాహనాలను అపార్ట్మెంట్ గేటు వరకు పార్క్ చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
శబ్దకాలుష్య పరీక్షల్లో తేలిన నిజం
అపార్ట్మెంట్ వెనక ఉన్న డీ బ్లాక్లోని ఒక ఫ్లాట్లో శబ్దాలను రికార్డు చేసినట్లు సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 74.4 డెసిబుల్స్ అలాగే రాత్రి సమయంలో 65.2 డెసిబుల్స్ సౌండ్ నమోదయ్యిందని పేర్కొన్నారు. పగటి పూట గరిష్ఠ శబ్ద స్థాయి 55 డెసిబుల్స్, రాత్రి వేళ 45 డెసిబుల్స్ మాత్రమే ఉండాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయని, కానీ ఈ శబ్దాల కారణంగా చెవులు చిల్లలు పడుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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