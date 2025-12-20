ETV Bharat / state

విజయవాడలో బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విద్యార్థుల ప్రాజెక్టులు

విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ విజ్ఞానం పెంపు కోసం ప్రభుత్వం శ్రీకారం - పర్యావరణహితంగా విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయుల ప్రాజెక్ట్​లు - మరిన్ని కార్యక్రమాలతో విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం

National Children's Science Exhibition at NTR District

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Children's Science Exhibition at Vijayawada : విద్యార్థి దశ నుంచి ఆలోచనలకు పదునుపెడితే సరికొత్త ఆవిష్కరణలు సాధ్యమౌతాయని నిరూపించారు ఆ విద్యార్థులు. గురువులిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో అనేక ప్రాజెక్టులను తయారు చేశారు. వీటికి విజయవాడలో నిర్వహించిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా స్థాయి రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన వేదిక అయింది. విద్యార్థులతోపాటు ఉపాధ్యాయులు తయారు చేసిన ప్రాజెక్టులు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

విద్యార్థి, ఉపాద్యాయుల వివిధ ప్రదర్శనలు: విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా స్థాయి రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తయారు చేసిన ప్రాజెక్టులో ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రజల జీవనాన్ని సులభతరం చేయడంతో పాటు మానవులకు ఉపయోగపడే అనేక ఆవిష్కరణలు ఇక్కడ ప్రదర్శించారు. రసాయన ఎరువులు వినియోగించకుండా వ్యవసాయం చేసుకునేందుకు సరికొత్త పద్ధతిని కొంత మంది విద్యార్థులు కనిపెట్టారు. పరిశ్రమలు వెదజల్లే వాయు కాలుష్యాన్ని శుద్ధి చేసే విధంగా ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశాడు ఓ విద్యార్థి. ఇలా ప్రస్తుతం సమాజాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న అనేక సమస్యలపై విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రాజెక్టులు చేశారు. ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించి వారిలోని నైపుణ్యాలను ఇతరులతో పంచుకున్నారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన వేదిక (ETV)

భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగం: తాము ప్రదర్శించిన ఈ ప్రాజెక్టులు భవిష్యత్ తరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడ్డారు.

'ఈ ప్రాజెక్ట్​ను మేము పాలీతిన్​ కవార్లను వాడి ఫ్లోటింగ్​ బ్రిక్స్​తో ఓ ఇంటిని నిర్మించాం. దీని ద్వారా వరదలు వచ్చినప్పుడు సురక్షితంగా ఉండొచ్చు. అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణగా ఉంటుంది. దీనిని భవిష్యత్తులో ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తే వరదల భారీన పడకుండా ఉండొచ్చు. అలాగే పాలీతిన్​ కవార్ల నుంచి వచ్చే కాలుష్యం తగ్గి, మన భూమి పర్యావరణ హితంగా మారుతుంది'. -విద్యార్థిని

'ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్​ పొల్యూషన్​ ఎక్కువగా ఉంది. దీంట్లో ఎక్కువగా రేపర్లు ఎక్కడపడితే అక్కడే కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే వీటిని వాడి విద్యకు సంబంధిన పరికరాలు కొన్ని, అలంకరణ వస్తువులు, ఆప్రాన్​ వంటివి తయారు చేశాం. దీని ద్వారా కొంత మేరకు కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చనే అభిప్రాయంతో మేము ఈ ప్రాజెక్ట్​తో మీ ముందుకొచ్చాం.' -ఉపాధ్యాయురాలు

స్థాయిల వారిగా కార్యక్రమాలు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనల పేరుతో సరికొత్తగా ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం మండల స్థాయిలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యి జిల్లా స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. జిల్లా స్థాయిలో ఉత్తమంగా రాణించిన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల ప్రాజెక్టులను రాష్ట్ర స్థాయి ప్రదర్శనకు ఎంపిక చేస్తారు. విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పెంచేందుకు ఇటువంటి కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.

సామాజిక అంశాలపై అవగాహన: వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలతో విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ ఆలోచనలను పెంపొందించవచ్చని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ అభిప్రాయపడ్డారు. చిన్ననాటి నుంచే విద్యార్థులు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు.

'ప్రస్తుతం సమాజంలో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం పిల్లలు ఎంతో చక్కగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మనం పిల్లల్ని శాస్త్రీయ పద్ధతుల దిశగా ప్రోత్సహించడంతో వాళ్లు మంచి విద్యార్థిగా, భవిష్యత్తులో మంచి శాస్త్రవేత్తగా అలాగే ఉత్తమ పౌరుడిగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇటువంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను రాష్ట్రంలో చేపడుతున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రికి ధన్యవాదాలు. ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జిల్లాలో మరిన్ని చేపట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సహిద్దాం. దీని ద్వారా మన జిల్లాలోని ప్రతి విద్యార్థి భవిష్యత్తులో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా కృషి చేద్దాం.' -లక్ష్మీశ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్

STUDENTS SCIENCE EXHIBITION AP
SCIENCE EXHIBITION AT NTR DISTRICT
DISTRICT LEVEL EXHIBITION AP
బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన
DISTRICT LEVEL STUDENT EXHIBITION

