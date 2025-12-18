ETV Bharat / state

జీడీడీపీలో విశాఖ అగ్రస్థానం - పనితీరు మదింపు సూచీల్లో గృహ నిర్మాణ శాఖ టాప్‌

కలెక్టర్ల సదస్సులో శాఖల వారీగా పనితీరుపై అధిపతుల ప్రజంటేషన్లు - తక్కువ స్కోరుతో సీ గ్రేడ్‌కు పరిమితమైన ఈడబ్ల్యూఎస్‌, హోంశాఖలు

District GDDP PPT Presentation By Collectors
District GDDP PPT Presentation By Collectors (ETV)
December 18, 2025

District GDDP Powerpoint Presentation By Collectors : జిల్లా స్థూల ఉత్పత్తి (జీడీడీపీ)లో విశాఖపట్నం రాష్ట్రంలోనే అగ్రగామిగా నిలవగా, అల్లూరి జిల్లా అట్టడుగున ఉంది. పనితీరు మదింపు సూచీల్లో గృహనిర్మాణ శాఖ అగ్రగామిగా నిలిచిందని, కలెక్టర్ల సదస్సులో శాఖాధిపతులు పవర్ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా వివరించారు. సీఐఐ సదస్సుకు ముందు ఇంధన శాఖకు సోలార్, విండ్, పంప్డ్ స్టోరెజీ, హైడ్రోజన్, రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్ ఇంధన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి 102 ప్రాజెక్టులు మంజూరైనట్లు సీఎస్​ విజయానంద్‌ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఏటా 5 వేల మందికి క్వాంటం టెక్నాల‌జీలో శిక్షణ ఇవ్వాల‌ని ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు రాష్ట్ర ఐటీ,ఆర్​టీజీఎస్​ (IT, RTGS) శాఖ కార్యద‌ర్శి భాస్కర్ కాటంనేని వెల్లడించారు.

కలెక్టర్ల సదస్సు తొలిరోజు వివిధ శాఖల అధిపతులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తమ, తమ శాఖల పనితీరును వివరించారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలి అర్ధ సంవత్సరంలోని జీడీడీపీ లెక్కల ఆధారంగా ఆయా జిల్లాల ర్యాంకులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అత్యధికంగా జీడీడీపీ సాధించిన జిల్లాల్లో విశాఖపట్నం తర్వాతి స్థానాల్లో కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, తిరుపతి, ఏలూరు, గుంటూరు నిలిచాయి. అత్యల్పంగా ఉన్న జిల్లాల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా తర్వాత పార్వతీపురం మన్యం, అన్నమయ్య, నంద్యాల, పల్నాడు, విజయనగరం జిల్లాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల మొత్తం జీడీడీపీ కలిపి 7 లక్షల 58 వేల 271 కోట్ల రూపాయలు కాగా అందులో 2 లక్షల 33 వేల 378 కోట్లు విశాఖ, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్​, తిరుపతి, ఏలూరు జిల్లాల నుంచే ఉంది.

జీడీడీపీలో అగ్రస్థానంలో విశాఖపట్నం జిల్లా- పనితీరు మదింపు సూచీల్లో టాప్‌లో గృహ నిర్మాణ శాఖ (ETV)

మెరుగైన పనితీరు : కీ పర్ఫామెన్స్‌ ఇండెక్స్‌-కేపీఐలో అగ్రగామిగా గృహనిర్మాణ శాఖ నిలవగా ఆ తర్వాత స్థానాల్లో వరుసగా పౌరసరఫరాలు, ఆర్థిక, నైపుణ్యాభివృద్ధి, గిరిజన సంక్షేమం, ఇంధన, మౌలికవసతులు, కార్మిక, ఉపాధికల్పన, స్త్రీ,శిశు సంక్షేమ, వైద్యారోగ్య శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ శాఖలన్నీ ‘ఏ ప్లస్‌' గ్రేడు సాధించి మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్​, హోం శాఖలు అతి తక్కువ స్కోర్‌తో సీ గ్రేడ్‌కు పరిమితమయ్యాయి. రవాణా, ఉన్నతవిద్య, యువజన సర్వీసులు, క్రీడలు, మౌలికవసతులు, పెట్టుబడులు, జలవనరులు, బీసీ సంక్షేమ శాఖలు బీ గ్రేడ్‌ దక్కించుకున్నాయి.

జిల్లాల వారీగా చూస్తే 83 స్కోర్‌ సాధించి ఎన్టీఆర్​, పల్నాడు, అనంతపురం, అగ్రగామిగా నిలిచాయి. 75 స్కోర్‌తో అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, 76 స్కోర్‌తో అన్నమయ్య, విజయనగరం జిల్లాలు అట్టడుగున నిలిచాయి. సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో వ్యవసాయ, ఇంధనం, పౌరసరఫరాలు, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమం, వైద్యారోగ్యం, కార్మిక శాఖలు ఏ ప్లస్‌ గ్రేడ్‌ సాధించాయి. రెవెన్యూ సెక్రటిరియేట్‌ సీ గ్రేడ్‌లో ఉంది. పంచాయతీరాజ్, హోమ్, ఉన్నత విద్య సెక్రటిరేయట్‌లు బీ గ్రేడుకు పరిమితమయ్యాయి. ఈ అంశంలో జిల్లాల వారీగా చూస్తే విశాఖపట్నం, బాపట్ల మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండగా, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాలు చివర్లో నిలిచాయి.

'ఇంధన రంగంలో మంజూరైన 102 ప్రాజెక్ట్స్‌లో ఇప్పటికే 21 ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ కాగా మరో 16 ప్రాజెక్టులకు భూమి కేటాయింపు పూర్తయింది. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు, యువ‌త‌కు అమ‌రావ‌తి క్వాంటం అకాడ‌మీ ద్వారా ఏటా 5 వేల మందికి శిక్షణ ఇవ్వనున్నాం.' -భాస్కర్ కాటంనేని, ఐటీ, ఆర్టీజీఎస్‌ శాఖ కార్యదర్శి

రాష్ట్రంలోని 175 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 175 ఎంఎస్​ఎం​ఈ పార్కుల ఏర్పాటుకు నెలరోజుల్లోగా శంకుస్థాపనలు చేయాలని ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ అండ్‌ వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్‌ ఎన్. యువరాజ్ కలెక్టర్లను కోరారు. అన్ని శాఖల్లో ఎస్సీ కాంపొనెంట్ నిధులతో తగిన వసతులు కల్పించాలని సాంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ శాఖల కార్యదర్శి M.M నాయక్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో స్వయం సహాయక సంఘాలు విజయవంతంగా పని చేస్తున్నాయని సెర్ప్ సీఈవో వి. కరుణ వివరించారు. అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ విధానాన్ని కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తున్నట్లు మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ కార్యక్రమాలపై శాఖ కార్యదర్శి సూర్యకుమారి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని అన్ని అంగన్వాడీల్లో ప్రవేశపెట్టినట్లు వివరించారు.

నిర్దేశిత గడువులోగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇల్లు ఉండాలి - కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు

ప్రజలు సంతృప్తి చెందేలా కలెక్టర్లు సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

