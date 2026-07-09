చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం కేసు - బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన కలెక్టర్
తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారంలో గత నెల 6న ఘటన - చిన్నారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్ - పాప అదృశ్యమైన తోట, కొండ ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్ పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:02 PM IST
Collector Meet Jnaneswari Family : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారం గ్రామంలో గత నెల 6వ తేదీన అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి (జాను) కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. పాప అదృశ్యమై నెల రోజులు గడుస్తున్నా ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్ బాధిత కుటుంబాన్ని స్వయంగా పరామర్శించారు. తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెప్పారు. చిన్నారిని క్షేమంగా తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం, యంత్రాంగం తరఫున అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
కొండ ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్ పరిశీలన : చిన్నారి అదృశ్యమైన తోటతో పాటు, కొండ ప్రాంతం సరిహద్దు వరకు కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్ వెళ్లి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తు, అటవీ ప్రాంతంలో సాగుతున్న గాలింపు చర్యల గురించి తుని రూరల్ సీఐ చెన్నకేశవరావు కలెక్టర్కు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసు అధికారులకు కలెక్టర్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అటవీ, కొండ ప్రాంతంలో జంతువుల వేట కోసం తిరిగే అనుభవం కలిగిన స్థానికులతో మరోసారి గాలింపు చేపట్టాలని సూచించారు. కొండపైకి వెళ్లే మార్గాలపై వారికి పూర్తి అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఆ కోణంలో కూడా విచారణ జరపాలని ఆదేశించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వలస వచ్చే కూలీలు, ముఖ్యంగా జీడిపిక్కలు ఏరుకోవడానికి వచ్చే వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని పోలీసులకు కలెక్టర్ సూచించారు.
'పాపను అప్పగిస్తే కేసులు ఉండవు ': మరోవైపు పోలీసులు చిన్నారి ఆచూకీ కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. బుధవారం సీహెచ్ అగ్రహారంలో పోలీసులు ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు. రెండేళ్ల బాలిక జానును ఎవరైనా అపహరించి ఉంటే, దయచేసి ఆమెను తమకు సురక్షితంగా అప్పగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పాపను అప్పగిస్తే కిడ్నాపర్లపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయబోమని స్పష్టం చేశారు. కనీసం ఫోన్ చేసి బాలిక ఎక్కడ ఉందో సమాచారం ఇస్తే, తామే స్వయంగా వెళ్లి పాపను తీసుకువస్తామని చెప్పారు. చిన్నారిని సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని పోలీసులు ఉద్ఘాటించారు.
ఆచూకీ చెబితే లక్షల్లో రివార్డు : గత నెల 6న జ్ఞానేశ్వరి ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ అదృశ్యమైంది. ఆమె నివాసం సమీపంలోనే సుమారు వెయ్యి ఎకరాల విశాలమైన కొండ ప్రాంతం ఉంది. దీంతో చిన్నారి అదృశ్యంపై పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతం కావడంతో పాపపై ఏదైనా అడవి జంతువులు దాడి చేసి ఉండవచ్చా? లేదా డబ్బు కోసం ఎవరైనా దుండగులు అపహరించి ఉండవచ్చా? అన్న కోణాల్లో ముమ్మరంగా విచారిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే చిన్నారి ఆచూకీ తెలిపిన వారికి లక్షల రూపాయల నగదు రివార్డు అందజేస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తుని డీఎస్పీ తిలక్, రూరల్ సీఐ చెన్నకేశవ రావు, ఎస్ఐ కృష్ణమాచారి వివరాలు వెల్లడించారు. ఎవరికైనా పాప గురించి సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని వారు కోరారు.
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