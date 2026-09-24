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బేగంబజార్​లో వెరైటీ గణపతులు - మండపాల వద్ద అల్పాహారాలు, మిఠాయిలు, ఐస్​క్రీమ్​ల పంపిణీ

గణేశ్​ నవరాత్రి ఉత్సవాలతో తెల్లవారుజాము వరకు భక్తులతో కిటికిటలాడుతున్నాయి. దేవుడికి సమర్పించే ప్రసాదాలతో పాటు ఆకట్టుకునేలా చాక్లెట్లు, ఐస్​క్రీమ్​లు, పావ్​బాజీ, న్యూడిల్స్​, స్వీట్​కార్న్​ వంటి వెరైటీలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

Distribution of Snacks and Sweets at Ganesh Pandals
ప్రసాదాలతో పాటు అల్పాహారాలు, ఐస్​క్రీమ్​ వంటివి పంచి పెడుతుండటంతో సందడి మరినా బేగంబజార్​ (EENADU)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 5:14 PM IST

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Distribution of Snacks and Sweets at Ganesh Pandals : ఉదయం నుంచి వ్యాపారాలతో సందడిగా ఉండే బేగంబజార్​ వీధులు నవరాత్రి ఉత్సవాలతో తెల్లవారుజాము వరకు భక్తులతో కిటికిటలాడుతున్నాయి. బేగంబజార్​లో విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరిన గణనాథులు, విభిన్నమైన థీమ్​లతో ఏర్పాటు చేసిన మండపాలను దర్శించుకోవడానికి నగరం నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. రాత్రి 9 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము 3 గంటల వరకు ఇక్కడి వీధులు భక్తుల కోలాహలంతో, జై బోలో గణేశ్​ మహరాజ్​కీ జై అనే నినాదాలతో మార్మోగుతున్నాయి. దేవుడికి సమర్పించే ప్రసాదాలతో పాటు అల్పాహారాలు, ఐస్​క్రీమ్​ వంటివి పంచి పెడుతుండటంతో సందడి మరింతగా పెరిగింది.

బేగంబజార్​ గణేశ్​ ఉత్సవాల వైభవానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడి ప్రసాదాల వితరణే అని చెప్పవచ్చు. సంప్రదాయ శైలిని దాటి, భక్తులను ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త ఫుడ్​కోర్ట్​ సంస్కృతిని మండపాల నిర్వాహకులు ఆవిష్కరించారు. చిన్నారులు, యువతను అమితంగా ఆకట్టుకునేలా చాక్లెట్లు, ఐస్​క్రీమ్​లు, పావ్​బాజీ, న్యూడిల్స్​, స్వీట్​కార్న్​ వంటి వెరైటీలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

వేడి వేడి టిఫిన్లు

రాత్రివేళల్లో ఆకలి తీర్చేందుకు లైవ్​ కౌంటర్ల ద్వారా దోసెలు, ఇడ్లీ, వడ, మైసూర్​ బోండాలు, మసాలా ఉప్మా వంటి దక్షిణ భారత రుచులను వడ్డిస్తున్నారు.

తీపి, కారం కలయిక

పండగ వైభవాన్ని పెంచేలా జిలేబీలు, బాదుషాలతో పాటు బూందీ మిక్సర్​, ఉడకపెట్టిన శనగలు వంటి స్నాక్స్​ అందిస్తున్నారు.

అన్నదాన కార్యక్రమాలు

సంప్రదాయ భోజనాలు దైవ ప్రసాదంగా ఎంతో పవిత్రంగా భావించే పులిహోర, బిసిబిల్లాబాత్​లతో పాటు భారీ ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాలు రాత్రిపూట నిరంతరాయంగా సాగుతున్నాయి. భక్తుల అలసటను దూరం చేసేందుకు పండ్ల ముక్కలు, శీతల పానీయాలను విస్తృతంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు.

బేగంబజార్​ రూపురేఖలు మార్చిన భిన్న ఆలోచనలు

ఈ ఏడాది బేగంబజార్​లోని గణేశ్​ మండపాలు విశేష పూజలతోపాటు కళాత్మకతకు అద్దం పడుతున్నాయి. వినూత్న రూపాల్లో కొలువుదీరిన గణనాథులు, సామాజిక పౌరాణిక అంశాలను ప్రతిబింబించే విభిన్న థీమ్​లతో ఏర్పాటు చేసిన మండపాలను చూడటానికి వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. పగటిపూట వ్యాపారాల్లో నిమగ్నమయ్యే వ్యాపారులు, రాత్రివేళల్లో భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతున్నారు.

పలు ప్రాంతాల్లో వందకు పైగా ప్రసాదాలు

మరోవైపు రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో కొలువైన విఘ్నేశ్వరుడికి భక్తులు విశేష పూజలు చేస్తున్నారు. కొన్ని గణనాథుడికి 100కు పైగా ప్రసాదాలను సమర్పించి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. వివిధ రకాల పిండి వంటలు, స్వీట్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు.

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