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యజమానులు వారే - కానీ హక్కులే లేవు : నెలాఖరు నాటికి తీరనున్న దశాబ్దాల కల!

భూములు కొనుగోలు చేసినా 65 ఏళ్లుగా పట్టా పొందని రైతులు- 6 దశాబ్దాలకు పైగా పట్టాలు లేక ఇబ్బందులు - భూ భారతి చట్టం ద్వారా పరిష్కారం చూపిన ప్రభుత్వం - అన్నదాతల హర్షం

Ceiling Surplus Lands
Ceiling Surplus Lands (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 9:05 AM IST

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Ceiling Surplus Lands : 65 ఏళ్లుగా భూములను సాగు చేస్తూ అక్కడి రైతులు ఫలాలు పొందుతున్నారు. కానీ ఆ భూములపై హక్కులు లేకపోవడంతో పట్టాలు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయా అని తరతరాల నుంచి నిరీక్షిస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు భూ భారతితో వారి కళ్లలో ఆనందం మెరవబోతోంది. సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఆ రెండు మండలాల్లో సీలింగ్ భూముల సర్వే పూర్తి చేసిన అధికారులు, ఈ నెలాఖరు నాటికి పట్టాలు పంపిణీ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

భూ భారతి చట్టం ద్వారా పరిష్కారం చూపిన సర్కార్‌ : తాతలు, తండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వస్తున్న భూమిని సాగు చేస్తున్నా, వారికి పట్టాలు మాత్రం లేవు. వారసత్వంగా వచ్చిన భూమిపై హక్కుల కోసం తరతరాలుగా సాగిన నిరీక్షణకు భూ భారతి చట్టంతో ముగింపు పడబోతోంది. ఇంతకాలంగా చేతిలో పట్టా లేక ప్రభుత్వ పథకాలకు దూరమయ్యారు. బ్యాంకు రుణాలు అందక, పంటను కొనుగోలు కేంద్రాల్లో విక్రయించేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్, మద్దిరాల మండలాల్లో పలు గ్రామాల రైతులు దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్న 2,960 ఎకరాల సీలింగ్ భూములకు సంబంధించి 1,780 మంది రైతులకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందుకు అవసరమైన సర్వేను రెవెన్యూ అధికారులు పూర్తి చేశారు.

హక్కులు కల్పించని రెవెన్యూ అధికారులు : సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలం ఎర్రపహాడ్ దొరగా పేరొందిన జెన్నారెడ్డి ప్రతాపరెడ్డికి ఉమ్మడి నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వేలాది ఎకరాలకు పైగా భూములు ఉండేవి. నూతనకల్, మద్దిరాల మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో జెన్నారెడ్డి ప్రతాపరెడ్డికి సంబంధించిన భూములను రైతులు కొనుగోలు చేసినా, తమ పేరున పట్టాలు చేయించుకోలేకపోయారు. 1973లో భూసంస్కరణలు అమల్లోకి రావడంతో చట్టం ప్రకారం దొర కుటుంబం వద్ద ఉండాల్సిన భూములు మాత్రమే ఉన్నాయి.

అప్పటి రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పట్టాదారు కాలంలో దొర కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు రాగా, కాస్తు కాలమ్‌లో మాత్రం ఆ భూములు కొనుగోలు చేసిన రైతుల పేర్లు వచ్చాయి. గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ధరణి పోర్టల్లో కాస్తుదారుల పేర్లు తొలగిపోయి సీలింగ్ భూముల కిందకు పోయాయి. రెవెన్యూ అధికారులెవరూ కూడా హక్కులు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో రైతులు రైతు భరోసా, రైతుబీమా, బ్యాంకుల నుంచి పంట రుణాలు, యూరియా వంటివి పొందలేకపోయారు.

సీలింగ్‌ భూముల సమస్య పరిష్కారం : ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ పవార్ 2 మండలాల్లోని 15 గ్రామాల్లో సర్వే సెటిల్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం 16 సర్వే బృందాలతో నెల రోజుల పాటు సర్వే చేయించారు. ఈ సమయంలో సర్వే, రెవెన్యూ బృందాల రైతుల వద్ద నుంచి తెల్ల కాగితాలపై రాయించుకున్న ఒప్పంద పత్రాలు, ఎంజాయ్‌మెంట్‌ సర్వే ప్రకారం పొజిషన్‌లో ఏ సర్వే నంబర్లో ఎంత భూమి ఉంది? ఏ రైతులు సాగు చేస్తున్నారు? అనే వివరాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. పక్క రైతుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగా పంచనామా చేసి టైటిల్, విస్తీర్ణాన్ని ఖరారు చేశారు. మొదట కుటుంబ పెద్దల పేరు మీద పట్టాలను అందించి అనంతరం భూదార్ కార్డులను అందించనున్నారు. అధికారులు ఇందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నారు.

సూర్యాపేట రెండు మండలాల్లోని 15 గ్రామాల రైతులు సాగు చేసుకుంటున్న భూములకు ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా పట్టాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ పవార్ తెలిపారు. భూభారతి చట్టంలోని సెక్షన్-4 ప్రకారం పరిష్కారం కోసం పకడ్బందీ సర్వే చేపట్టామన్నారు. నివేదిక వివరాలను సర్కారుకు పంపించామని ఈ నెలాఖరు నాటికి అర్హులైన రైతులందరికీ పట్టాలు ఇవ్వబోతున్నామని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

SURVEY OF CEILING LANDS
TITLES ISSUED CEILING SURPLUS LANDS
సీలింగ్ భూములు
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CEILING SURPLUS LANDS

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