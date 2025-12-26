'అంత రేటు మా వల్ల కాదు బాబోయ్' : మధ్యాహ్నం భోజనంలో కోడిగుడ్డు గాయబ్
ధర పెరగడంతో తమ వల్ల కాదంటున్న వంట కార్మికులు - అనేక పాఠశాలల్లో 3 రోజుల బదులు 2 రోజులే పంపిణీ - నాణ్యమైన ఆహారం అందించేందుకు కొంత ధర పెంచాలని సర్కారు కసరత్తు
Published : December 26, 2025 at 1:59 PM IST
Eggs Issue In Midday Meal Menu : మార్కెట్లో కోడి గుడ్డు ధర పెరిగిపోవడంతో ఆ ప్రభావం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అమలు చేస్తున్న పీఎం పోషణ్ (మధ్యాహ్న భోజనం పథకం)పై కూడా పడింది. ప్రభుత్వం వంట కార్మికులకు గుడ్డుకు రూ.6 చొప్పున చెల్లిస్తుండగా, మార్కెట్లో దాని ధర ఏకంగా రూ.8కి చేరింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.8.50 చొప్పున కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా తాము కోడిగుడ్డును ఇవ్వలేమని వంట కార్మికులు నేరుగా పేర్కొంటున్నారు.
విషయం తెలిసినా ఏం అనలేని పరిస్థితి : రెండు నెలల క్రితం రూ.6 పలికిన గుడ్డు ధర, ఇప్పుడు అమాంతం రూ.8కి ఎగబాకింది. దాంతో పెద్ద సంఖ్యలో పిల్లలున్న చోట వారానికి మూడుసార్లు బదులు రెండుసార్లు మాత్రమే అందజేస్తున్నారు. ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఈ విషయం తెలిసినా ఏమీ అనలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ధర పెరిగినందున రెండు రోజులు గుడ్లు, ఒకసారి అరటిపండు ఇస్తున్నారని మేడ్చల్ జిల్లాకు చెందిన హెడ్ మాస్టర్ ఒకరు తెలిపారు.
ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయడం మంచిది : చాలా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వారంలో మూడు రోజులు గుడ్లు ఇవ్వడం లేదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అంతా సర్దుబాటుతో అలా నడిచిపోతోంది. అందుకు భిన్నంగా ఏపీ తరహాలో ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయడం మంచిదని ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఒకరు సూచించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు జిల్లా స్థాయిలో ప్రభుత్వమే సరఫరా చేస్తోందని, అదేవిధంగా పాఠశాలలకు కూడా ఇవ్వాలని ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. అయినా ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదని సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు ఎస్వీ రమ తెలిపారు.
46 వేల మంది వంట ఏజెన్సీ మహిళలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 24 వేల వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలున్నాయి. దాదాపు 17 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. సుమారు 46 వేల మంది వంట ఏజెన్సీ మహిళలు పనులు చేస్తున్నారు. వారికి గౌరవ వేతనం కింద నెలకు రూ.3 వేలు చెల్లిస్తున్నారు. సన్నబియ్యం ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. భోజనం వండి పెట్టేందుకు అవసరమైన సరకులు కొనేందుకు 1 నుంచి 5 తరగతుల పిల్లలకు రూ.6.78, 6 నుంచి 10 తరగతులకు రూ.10.17 చొప్పున ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేస్తోంది.
బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో అప్పుల పాలు : కూరగాయలు, వంట నూనె, కందిపప్పు తదితర సరకుల ధరలు అధికంగా పెరిగిపోతుండటం, దానికి తోడు ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన బిల్లులు సకాలంలో రావడం లేదు. దీంతో కొద్ది రోజుల క్రితం వారు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ బిల్లులకు గ్రీన్ ఛానెల్ అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించినా, ఇంకా అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో వారు సరకులను ఉద్దెరకు తెచ్చి అప్పులపాలవడం ఆందోళనకరంగా మారింది.
వంట ధరలు పెంచే యోచనలో సర్కారు! : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-2027) నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ (అల్పాహరం) అమలు చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అదే సమయంలో తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత మరింత పెంచేందుకు మెనూలో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేయడంతో పాటు వంట కార్మికులకు చెల్లిస్తున్న మొత్తాన్ని పెంచడంపై ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా దృష్టి సారించింది. గురుకులాలతో సమానంగా మధ్యాహ్న భోజనానికి ఖర్చు చేయాలని ప్రభుత్వం భావించటంతో ఇప్పటికే పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు రెండుసార్లు ప్రతిపాదనలను సర్కారుకు పంపారు. ఈ విషయంపై పలుమార్లు చర్చించినా ఉన్నతాధికారులు వంట ధరల పెంపుపై తుది నిర్ణయానికి రాలేకపోయారు.
విద్యార్థులతో కలిసి టీచర్లు మధ్యాహ్న భోజనం ఎందుకు తినకూడదు : హైకోర్టు సూటి ప్రశ్న
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన కలెక్టర్ - రుచికరంగా ఉందని ప్రశంస