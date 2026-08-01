భోగాపురం వచ్చే ప్రజలకు అల్పాహారం, భోజనం - ప్రాంతాల వారీగా ఆహార తయారీ కేంద్రాలు
ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభానికి వచ్చే ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - రూట్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో అల్పాహారం కిట్లు అందజేత - ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ పరిధిలో ఐదు చోట్ల భోజనాలు తయారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 12:44 PM IST
Distribution Of Breakfast And Meals To People Arriving At Bhogapuram : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా తరలి వస్తున్న ప్రజలకు అన్ని విధాలా సౌకర్యం కల్పించేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వచ్చే వారికి అల్పాహారం, భోజనాన్ని కల్పించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
అల్పాహారం, భోజనం తయారీ కేంద్రాలను ప్రాంతాల వారీగా ఎక్కడికక్కడ సిద్ధం చేశారు. ఉప్మా బాక్స్, స్పూన్, పేపర్ ప్లేట్, బిస్కెట్ ప్యాకెట్, అరటి పండు, వాటర్ బాటిల్ సైతం ప్రజలకు పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రజలు బస్సులు ఎక్కే సమయంలో రూట్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో అల్పాహారం కిట్లను అందజేయనున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చే ప్రజలకు టీడీపీ నాయకులు ఐదు చోట్ల ప్రత్యేక భోజనాలు తయారు చేస్తున్నారు. సుమారు 50వేల మందికి భోజనాలు పెట్టనున్నారు.
అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో : అదే విధంగా భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చే ప్రజలకు భోజనాలు అందించేందుకు విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం మండలం బోయపాలెం అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్నం భోజనాలు తయారవుతున్నాయి. దానికి సంబంధించి వందలాదిమంది సిబ్బందితో అక్షయపాత్ర ప్రతినిధులు పనిచేస్తున్నారు. సుమారుగా 81 వేల మంది ప్రజలకు, అధికారులకు ఆనందపురం సమీపంలోని గంభీరం అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ భోజన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ ఏర్పాట్లను జిల్లా సివిల్ సప్లై అధికారి వల్లూరి భాస్కరరావు పరిశీలించారు. ఈ మేరకు అక్షయపాత్ర ప్రతినిధులతో మాట్లాడి పంపిణీ చేసేందుకు అన్ని సిద్ధం చేసినట్లుగా వివరించారు.
"భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభ వేడుకలకు అనేక ప్రాంతాల నుంచి తండోప తండాలుగా ప్రజలు తరలి వస్తున్నారు. వారికి మధ్యాహ్న భోజనం అందించే విధంగా రెండు ప్రాంతాల్లో ఆహార పంపిణీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశాం. పులిహోర, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లతో పాటు వాటర్ బాటిల్ కూడా ఇస్తున్నాం. ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలుగకుండా అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశాం." - టీడీపీ నాయకులు
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