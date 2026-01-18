కోడి పందేల బరుల్లో మితిమీరిన వైఖరి- దుస్తులు తీయించి, తాళ్లతో కట్టేసి దాడి
పందేల డబ్బులు దొంగిలించారంటూ దుస్తులూడదీసి 11 మందిపై దాడి - కృష్ణా జిల్లాలో చెలరేగిన ఘర్షణలు - కోడిపందేలతో సంబంధంలేనట్లు కెేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : January 18, 2026 at 10:40 AM IST
Disputes At Cockfight Areas : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూడు రోజులు సంక్రాంతి సందడి కొనసాగింది. పండగ వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. అంతేకాదు పలు చోట్ల ఘర్షనలు కూడా తలెత్తాయి. తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, పోలవరం, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో బరుల వద్ద సందడి వాతావరణంతో పాటు వీటిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గొడవలు చెలరేగాయి.
బరుల వద్ద గొడవలు : బరుల వద్ద పండగ వాతావరణమే కాకుండా కొన్నిచోట్ల వర్గాలుగా విడిపోయి, విచక్షణారహితంగా పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారు. అటువంటి సంఘటనే కృష్ణాజిల్లాలో నిర్వహించిన కోడి పందేల బరుల వద్ద శుక్రవారం (16-01-26) రాత్రి జరిగాయి. కోడి పందేల బరుల వద్ద నిర్వహించిన జూదంలో వచ్చిన సొమ్మును కొందరు దొంగిలించారంటూ ఉప్పులూరు బరిలో 11 మందిని వారు వేసుకున్న దుస్తులు తీయించి, తాళ్లతో కట్టేసి విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా మరికొన్ని చోట్ల కోడి పందేల విషయంలో కొందరు ఇరు వర్గాలుగా విడిపోయి కుర్చీలు, కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. మద్యం మత్తులో ఇరు వర్గాలు గొడవ పడ్డారు. చాలా చోట్ల ఇన్ని గొడవలు జరుగుతున్నా కేసులు మాత్రం నమోదు కాలేదు. నమోదైన చోట్ల కోడి పందేల ఘర్షణలు కాదన్నట్లు పోలీసులు కేసులు రాయడం గమనార్హం.
చొక్కాలు తీయించి, తాళ్లతో చేతులు కట్టేసి : కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలంలోని ఉప్పులూరు ప్రాంతంలో నిర్వహించిన కోడి పందేల బరిలో తోట్లవల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన గొల్లపల్లి మధు అనే వ్యక్తి చిన్నబజార్ -పెద్దబజార్ (పేకముక్కలాట) పేరిట జూద శిబిరాన్ని నిర్వహించాడు. వారి ప్రాంతానికి చెందిన కొందరిని అతడికి సహాయకులుగా తీసుకొచ్చాడు. జూదం డబ్బుల్లో తేడాలొచ్చాయని మధు, వచ్చిన సహాయకులు కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. జూదంలో వచ్చిన డబ్బులు నొక్కేశారంటూ మధుతో పాటు మరికొందరు 11 మందిపై దాడి చేశారు. అనంతరం వారి చొక్కాలు తీయించి, తాళ్లతో చేతులు కట్టేసి దాడికి దిగారు. అంతేకాకుండా వారిని అసభ్యంగా తిడుతూ వీడియోలు తీశారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఘర్షనకు పాల్పడ్డ ఇరు వర్గాల వారిని స్టేషన్కు తరలించారు. పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులో మధు అనే వ్యక్తి గోపీ అనే వేరే అతనికి డబ్బు ఇవ్వాల్సి ఉంది. వారిద్దరూ ఉప్పులూరు రైల్వేగేటు వద్ద ఒకరికొకరు ఎదురుపడ్డారు. డబ్బు ఇవ్వడం లేదని గోపీ మధుని అక్కడే నిలదీశాడు. వారి మధ్య అప్పుడే ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘర్షణ అనంతరం ఒక వర్గం వారిని మరో వర్గం వారు పక్కనున్న పొలంలోనే కట్టేశారు అని పోలీసులు తెలిపారు. ఘర్షణ జరిగింది కోడిపందేల బరుల్లో జూదాల డబ్బు కోసమే అయితే వాటితో సంబంధమే లేదన్నట్లు వేరే విధంగా కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది.
మరిన్ని ఘర్షణలు
- ఘంటసాల మండలం లంకపల్లిలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఎస్సై ప్రతాప్ వారికి సర్దిచెప్పారు. ఈ క్రమంలో పలువురు ఆయనతోనే వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇరు వర్గాల వారు దీన్ని వక్రీకరించి ఎస్సైపైనే తిరిగి దాడికి ప్రయత్నించారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోను వైరల్ చేశారు.
- పందెంలో తమ కోడి పుంజు ఓడిపోవడానికి కారణం కోడికి కత్తి సరిగా కట్టకపోవడమే అని గుడ్లవల్లేరు బరిలో కొందరు కత్తి కట్టిన వారితో వాదనకు దిగారు. దీంతో ఇరు వర్గాల వారు ఒకరిపైఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు. కర్రలు, కుర్చీలతో పరస్పరం కొట్టుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై ఎటువంటి ఫిర్యాదు అందలేదని స్థానిక పోలీసులు తెలుపుతున్నారు.
