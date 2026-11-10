వినియోగదారులపై ట్రూ అప్ ఛార్జీల భారం - ఆ అదనపు బిల్లులు ఎవరు కట్టాలి?
True-up Charges in Electricity Bill : టీజీఎన్పీడీసీఎల్ ఈనెల నుంచి 'ట్రూ అప్' ఛార్జీలను వసూలు చేస్తోంది. అద్దె ఇళ్లలో, వాణిజ్య భవనాల్లో ట్రూఅప్ ఛార్జీలు ఎవరు చెల్లించాలనే దానిపై చర్చ నడుస్తోంది.
Published : November 10, 2026 at 7:54 PM IST
విద్యుత్తు సంస్థ మోపుతున్న 'ట్రూ ఆప్' ఛార్జీలతో వినియోగదారులు బెంబేలెత్తుతున్నారు. అసలే ఎల్నినో కారణంగా ఉక్కపోతలతో ఇళ్లకు, వ్యాపార సముదాయాలకు ఎక్కువ విద్యుత్ బిల్లులు వస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వారికి, ఈ ఛార్జీలు మరింత భారంగా మారాయి. నెలవారీ బిల్లులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విద్యుత్తు కొనుగోలు, సరఫరా ఖర్చులు పెరిగినప్పుడు, ఆ లోటును భర్తీ చేసుకోవడానికి వీలుగా అదనంగా వసూలు చేసుకొనేందుకు విద్యుత్తు నియంత్రణ మండలి (ఈఆర్సీ) డిస్కమ్లకు అనుమతి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఉత్తర తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (TGNPDCL) ఈ నెల నుంచి 26 నెలలపాటు ఈ ఛార్జీలను వసూలు చేయనుంది. ప్రస్తుతం అద్దె ఇళ్లలో, కొన్ని వాణిజ్య భవనాల్లో 'ట్రూఅప్' ఛార్జీలు ఎవరు చెల్లించాలన్న విషయమై పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది.
ట్రూ అప్ చెల్లింపులపై వివాదాలు
2022-23 సంవత్సరానికి సంబంధించి సరాసరి నెలవారీ వినియోగ ఛార్జీలు కొందరికి సాధారణంగా, మరికొందరికి భారీగా నమోదవుతున్నాయి. విద్యుత్తు వినియోగదారుల్లో చాలా మంది అద్దెకు ఇళ్లు, వాణిజ్య దుకాణాలు తీసుకున్నవారు ఉన్నారు. పరిశ్రమల లీజుదారులూ ఉన్నారు. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవసరాల నిమిత్తం చాలా మంది ఇళ్లు మారుతున్నారు. వ్యాపార అభివృద్ధికి చేరే చోటకు వెళ్లడం, దివాలా తీయడం వంటి కారణాలతో అద్దె వాణిజ్య భవనాలను ఖాళీ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి ట్రూఅప్ ఛార్జీలు ఎవరు చెల్లించాలనే దానిపై వివాదాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కొద్ది మొత్తంలో వచ్చిన వాటిని పట్టించుకోకున్నా రూ.వందలు, రూ.వేలల్లో వచ్చిన బిల్లులపై మీరంటే, మీరు చెల్లించాలని యజమానులు, అద్దెకున్నవారు వాదనలకు దిగుతున్నారు. అయితే ఈ భారం ఎవరు మోయాలనే సందిగ్దం చాలా చోట్లే ఉంది.
అసలు ట్రూ అప్ అంటే ఏంటి?
2022-23 సంవత్సరంలో సరాసరి నెలవారీ విద్యుత్తు వినియోగంపై యూనిట్కు 30 పైసల చొప్పున 100 యూనిట్లకు రూ.30 వసూలు చేయాలని ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ ఏడాది నవంబరు నుంచి (అక్టోబరు వినియోగానికి సంబంధించిన) ట్రూఅప్ పేరుతో అదనపు ఛార్జీలు విధిస్తున్నారు. గతంలో అదనపు వినియోగ డిపాజిట్ వసూలు చేసినప్పుడు కూడా ఇలాగే చర్చ జరిగింది. అప్పుడు భవన యజమానులే వీటిని చెల్లించారని విద్యుత్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
డిసెంబరు నుంచి అదనపు ఛార్జీలు
ఈ నవంబర్ నుంచి వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు ట్రూఅప్ ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు సంస్థ నిర్ణయించింది. నవంబర్లో యూనిట్పై 30 పైసల చొప్పున మోపడంతో వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడింది. డిసెంబర్ నుంచి యూనిట్కు 50 పైసల చొప్పున అదనంగా వసూలు చేయనున్నారు. ట్రూఅప్ ఛార్జీలంటే కేవలం ఛార్జీలు పెంచడమేనని కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, అది నిజం కాదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ట్రూ అప్ ఛార్జీలు ఎందుకు?
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విద్యుత్తు సరఫరా సంస్థలు (డిస్కంలు) విద్యుదుత్పత్తికి, కొనుగోళ్లకు చేసిన ఖర్చులకు వచ్చిన ఆదాయానికి మధ్య వృత్యాసం ఉంది. ఆ నష్టాన్ని వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేయడాన్నే ట్రూ అప్ ఛార్జీ అంటారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే డిస్కంలకు జరిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని లేదా అదనపు వ్యయాన్ని విద్యుత్తు నియంత్రణ మండలి (ఈఆర్సీ) అనుమతితో వినియోగదారుల నెలవారీ బిల్లులతోపాటు అదనంగా వసూలు చేయడం.
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