ఒకేచోట 2 ట్యాంకులు, రెండేసి స్తంభాలు - ఈ గ్రామాల్లో అన్నీ రెండేసి దర్శనమిస్తాయి
కుమురం భీం జిల్లా కెరమెరి మండలంలో రెండు రాష్ట్రాల వివాదాస్పద 14 గ్రామాలు ఉన్నాయి. వీటిలో రెండు రాష్ట్రాలూ పోటా పోటీగా సేవలనందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాల పరిపాలన కొనసాగుతోంది.
Published : October 5, 2026 at 1:57 PM IST
Disputed Villages Of Telangana : తెలంగాణలోని ఈ ప్రాంతంలో ఒకేచోట రెండు ట్యాంకులు, రెండేసి స్తంభాలు ఇలా ప్రతిదీ రెండుగా దర్శనమిస్తాయి. రాష్ట్ర విభజన సమయంలోని సమస్య నేటికీ అక్కడ కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఏదైనా గ్రామానికి ఒక్కరు మాత్రమే వార్డు మెంబర్, సర్పంచి, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సీఎం ఉంటారు. అయితే ఈ ప్రాంతంలో మాత్రం ఇద్దరేసి ఉంటారు. ఈ గ్రామాలకు ప్రభుత్వం కల్పించే సౌకర్యాలు కూడా రెండు రాష్ట్రాల నుంచి పోటీ కనిపిస్తుంటోంది.
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమెరి మండలంలో రెండు రాష్ట్రాల వివాదాస్పద గ్రామాలు 14 ఉన్నాయి. అవి పరందొలి, లెండిజాల, ఇంద్రానగర్, గౌరి, మహరాజ్గూడ, బొలాపటార్, ఎస్సాపూర్, ముకదంగూడ, అంతాపూర్, నారాయణగూడ, కోటా, శంకర్లొద్ది, పద్మావతి, లెండిగూడ.
పోటాపోటీగా స్తంభాలు
మహరాజ్గూడలో తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలు పోటాపోటీగా విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేసి కరెంటు సరఫరా చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటికీ రెండు మీటర్లు ఉంటాయి. ఒకవైపు నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతే, రెండోవైపు నుంచి కరెంటును వినియోగిస్తారు. అయితే ఇక్కడి ప్రజలు మాత్రం మహారాష్ట్రకు ప్రతి నెలా బిల్లులు కడతారు.
వివాదం ఇదీ
1956లో భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఈ గ్రామాలను మహారాష్ట్రలో విలీనం చేశారు. కాగా అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1978లో హైకోర్టులో కేసు వేసింది. దీంతో కేకే నాయుడు కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఈ గ్రామాలు తెలంగాణ పరిధిలోకి వస్తాయని కమిషన్ పేర్కొంది. అయితే మహారాష్ట్ర సర్కారు సుప్రీం కోర్టులో కేసు వేసిందని అధికారులు, ఆ గ్రామ ప్రజలు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఈ ప్రాంతంపై వివాదం తేలడం లేదు. దీంతో ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాల పరిపాలన కొనసాగుతోంది.
రెండున్నా నీటి సరఫరాకు అంతరాయం
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిషన్ భగీరథలో భాగంగా పరందొలిలో మంచి నీటి ట్యాంకును ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఇదే తరహాలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇంకో ట్యాంకును నిర్మించింది. రెండు చోట్ల నుంచి నీరు సరఫరా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాంతం భౌగోళికంగా కాస్త ఎత్తులో ఉండటంతో వేసవి కాలంలో ఈ రెండింటి నుంచీ నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఇక్కడి ప్రజలు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
కొంతమంది మరాఠీ - మరికొందరు తెలుగు
బొలాపటార్లో మండల పరిషత్తు ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. ఇక్కడ బోర్డు మాత్రం తెలుగు, మరాఠీలో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో సుమారు అయిదు దశాబ్దాల నుంచి పాఠశాల ఉంది. దీనిలో కొంతమంది తెలుగులో, మరికొంత మంది మరాఠీలో చదువుకుంటున్నారు.
వంట గది తెలంగాణలో, బెడ్రూమ్ మహారాష్ట్రలో
దశాబ్ద కాలం కిందట మహారాష్ట్ర అధికారులు ముకదంగూడ పంచాయతీలో మహారాజ్గూడలోని ఓ ఇంటి మధ్యలో సరిహద్దు గీత గీశారు. దీంతో ఆ ఇంట్లోని వంట గది, ఒక బెడ్రూమ్ (పడక గది) తెలంగాణ పరిధిలోకి రాగా, హాల్, మరొక బెడ్రూమ్ మహారాష్ట్రలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆ ఇంటి యజమాని గోడలకు రంగులు వేసి చెరిపేశారు. వివాదం తేలే వరకు పూర్తి గ్రామం తెలంగాణలోకి వస్తుందని కెరమెరి తహసీల్దార్ నాగార్జున స్పష్టం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలోని ఆ 12 గ్రామాలు మావే - చర్చనీయాంశంగా మహారాష్ట్ర మంత్రి వ్యాఖ్యలు