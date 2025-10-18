లీజు పూర్తి - గుంటూరు కూరగాయల మార్కెట్ నిర్వహణలో వివాదం
వేలం నిర్వహించిన మార్కెట్ అధికారులు - దుకాణాలు ఖాళీ చేయడానికి మొండికేసిన పాత వ్యాపారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 3:56 PM IST
Kolli Sharada Market Controversy in Guntur: గుంటూరులోని కొల్లి శారదా హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్లో దుకాణాల నిర్వహణ కొత్త వివాదానికి తెర లేపింది. లీజు పూర్తవడంతో వేలం చేపట్టి దుకాణాలను కొత్తవారికి అప్పజెప్పగా, పాత వ్యాపారులు పోటీగా వేరేచోట హోల్సేల్ మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయడంతో వివాదం నెలకొంది. మార్కెట్లోని దుకాణాలకు సరకు రాక ఇబ్బందులు పడుతుంటే పాత వ్యాపారులు రోడ్లపైనే వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు.
దుకాణాల నిర్వహణలో కొత్త వివాదం: కూరగాయల హోల్సేల్ వ్యాపారానికి కేంద్రంగా ఉండే గుంటూరులోని కొల్లి శారదా మార్కెట్ గత 2 నెలలుగా వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది. మార్కెట్లోని 88 దుకాణాలకు లీజు గడువు పూర్తవడంతో ఆగస్టులో వేలం నిర్వహించారు. దుకాణాల కోసం పోటీ పెరిగి వ్యాపారులు అద్దె పెంచుకుంటూ పోయారు. గతంలో రూ. 20,000 వేల లోపు ఉన్న అద్దె ప్రస్తుతం రూ. లక్ష నుంచి లక్షన్నర దాకా పలికింది. ఫలితంగా కార్పొరేషన్కు ఏటా అద్దెల ద్వారా వచ్చే రూ. 8 లక్షల 60 వేల రూపాయల ఆదాయం కాస్తా రూ. 6 కోట్లకు పెరిగింది.
పాత వ్యాపారులకు కాకుండా కొత్తవారికి 80 శాతం దుకాణాలు దక్కడంతో దాదాపు పాతికేళ్లుగా ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు దుకాణాలు ఖాళీ చేయడానికి మొండికేసి కోర్టుకు వెళ్లారు. లీజులు దక్కించుకున్నవారికే వ్యాపారం చేసుకునే హక్కు ఉంటుందని కోర్టు తేల్చిచెప్పడంతో పాత వ్యాపారులు దుకాణాలు ఖాళీ చేశారు. నగరం బయట జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న అన్నపూర్ణ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో వేరుగా దుకాణాలు తెరిచారు. రైతులు తెచ్చే కూరగాయల్ని అక్కడికే రప్పించుకుంటున్నారు.
రోడ్డుపైనే వ్యాపారాలు: రిటైల్ కూరగాయల వర్తకులనూ తమకున్న పరిచయాల ద్వారా దారి మళ్లించుకున్నారు. కొల్లి శారదా మార్కెట్లో దుకాణాలు దక్కించుకున్నవారు 6 నెలలకు రూ.లక్షల రూపాయల అడ్వాన్సు చెల్లించినా వ్యాపారాలు సాగడం లేదు. సరకు తెచ్చేవారు, కొనేవారు లేకుండా పోయారు. ఇక్కడ దుకాణాలు దక్కించుకున్నవారు కూడా అన్నపూర్ణ కాంప్లెక్స్కు వెళ్లి కూరగాయలు తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
అనుమతి తీసుకొని కమర్షియల్ దుకాణాలు ఏర్పాటు చేశారని, 3 కోట్ల రూపాయల పన్ను బకాయిలు కట్టాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే కార్పొరేషన్ అధికారులు వేధిస్తున్నారంటూ పాత వ్యాపారులు కోర్టుకెక్కారు. అనుమతి లేని భవనాల్లో మార్కెట్ ఏర్పాటు సరికాదన్న న్యాయస్థానం ఈ నెల 15న ఉదయం 11 గంటలల్లోగా ఖాళీ చేయాలని ఆదేశాలిచ్చింది. చివరకు ఏ గత్యంతరంలేక అన్నపూర్ణ కాంప్లెక్స్లో వ్యాపారులంతా దుకాణాలను మూసేశారు. సరకును రోడ్డుపైనే దించుకొని అక్కడే వ్యాపారాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇక్కడే దుకాణాల నిర్వహణకు హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తామని పాత వ్యాపారులు చెప్పారు.
పాత వ్యాపారులు మొండిపట్టు పట్టు వెనుక కొందరు వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి. పోటీగా కొత్త మార్కెట్ ఏర్పాటు వెనుక వారి ప్రోద్భలమే ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది. చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలలకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు స్పష్టం చేశారు.
"అన్నపూర్ణ కాంప్లెక్స్లో కూరగాయల మార్కెట్ పెట్టుకోవడం వలనే ఈ విధమైన గందరగోళమైన వాతావరణం తలెత్తింది. వ్యాపారం చేసుకునేందుకు అద్దె ప్రస్తుతం రూ. లక్ష నుంచి లక్షన్నర దాకా ఉంది. కొత్తవారిని వ్యాపారం చేసుకోవద్దని మేము చెప్పడం లేదు. మేము సైతం వ్యాపారం చేసుకునే బతకాలి, అందుకే కలిసిమెలిసి వ్యాపారం చేసుకుందామని వారితో చెబుతుంటే వారు సహకరించడం లేదు"-వ్యాపారులు, కొల్లి శారదా మార్కెట్
"చట్టం ప్రకారం అనుమతులను తీసుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటే ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఏ అనుమతులు లేకుండా మాకు నచ్చిన ప్రదేశాల్లో, రోడ్లపై ఇష్టానుసారంగా వ్యాపారం చేసుకుంటే అటువంటి చర్యలు చట్టానికి విరుద్ధమవుతుంది. 25 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న కొల్లి శారద మార్కెట్ నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది. ఆ మార్కెట్లో ఏమైనా సమస్యలున్నాయని మాకు తెలియజేస్తే తగిన సౌకర్యాలను కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం"-పులి శ్రీనివాసులు, జీఎంసీ కమిషనర్
