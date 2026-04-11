ఎక్సైజ్​ కమిషనర్‌ తిట్టడంతో మనస్తాపంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన డిప్యూటీ కమిషనర్!

ఎక్సైజ్ కమిషనర్‌ దుర్భాషలాడటం వల్ల ఆస్పత్రి పాలైనట్లు సోషల్‌ మీడియాలో డీసీ పోస్టు - కానిస్టేబుల్​ బదిలీ విషయంలో వెళ్లినప్పుడు దుర్భాషలాడారని ఆవేదన - ఎక్సైజ్ కమిషనర్‌ తీరును ఖండించిన ఉద్యోగుల సంఘం జేఏసీ

DISPUTE AMONG EXCISE OFFICIALS
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 2:54 PM IST

Dispute Between Two officials in Excise Department : ఎక్సైజ్​శాఖలో కమిషనర్, డిప్యూట్​ కమిషనర్ మధ్య వివాదం నెలకొంది. ఇటీవల తన శాఖలోని కానిస్టేబుల్ ట్రాన్స్​ఫర్ కోసం కమిషనర్ ఆఫీస్​కు వెళ్లినప్పుడు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నట్లుగా నిజామాబాద్​ ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఏ తప్పు చేయనప్పటికీ కమిషనర్ తనను తీవ్రంగా దూషించినట్లుగా చెప్పారు. దీనిపట్ల తాను తీవ్ర ఆవేదనకు గురైనట్లు, ఉద్యోగం వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా వీడియోలో తెలిపారు. కిందిస్థాయి సిబ్బందితో కమిషనర్ వ్యవహరశైలి సరిగా లేదని పలువురు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.

కమిషనర్​ను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి : నిజామాబాద్ డివిజన్ ఆబ్కారీ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ వి.సోమిరెడ్డిని అకారణంగా దూషించిన ఆ శాఖ కమిషనర్‌పై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ ఛైర్మన్ లచ్చిరెడ్డి, సెక్రటరీ జనరల్ ఓడనాల రాజశేఖర్‌లు డిమాండ్ చేశారు. సోమిరెడ్డిని పరుష పదజాలంతో దూషించి అవమానపర్చిన ఆబ్కారీ శాఖ కమిషనర్‌ను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉద్యోగులను దూషిస్తూ అవమానపరుస్తున్న ఆబ్కారీ శాఖ కమిషనర్ వ్యవహారంపై ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి విచారణ జరపించాలని కోరారు.

అసభ్య, పరుష పదజాలంతో ఉద్యోగులను దూషిస్తూ వారి జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న కమిషనర్ తీరును ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 30 ఏళ్లు ఆబ్కారీ శాఖకు సేవలందించిన ఉత్తమ అధికారి సోమిరెడ్డిని అదే శాఖ కమిషనర్ అకారణంగా దూషించడం దురదృష్టకరమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చేయని తప్పుకు ఆరోపణలు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిజామాబాద్ డివిజన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమిరెడ్డిపై ఆబ్కారీ కమిషనర్ వ్యవహరించిన తీరుపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని జేఏసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.

"ఎక్సైజ్​శాఖలో 30 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. మొన్న రాత్రి నేను మా శాఖలో కానిస్టేబుల్ ట్రాన్స్​ఫర్ కోసం కమిషనర్​ ఆఫీస్​కు వెళ్లినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాను. కమిషనర్​ను కలవడానికి వెళ్లినప్పుడు నన్ను దుర్భాషలాడారు. నేను అలా అనవద్దని కోరినందుకు దాని పేరుమీద పదినిమిషాలు నిలబెట్టారు. నా సున్నిత మనస్తత్వంతో తట్టుకోలేక నా మిత్రులు, అధికారులకు చెప్పుకున్నాను. అయినా ఎవరూ ప్రశ్నించకపోవడంతో నేను కిందపడిపోయారు. ఇన్ని సంవత్సరాల సర్వీసులో ఎలాంటి మచ్చలేని నన్ను కమిషనర్​ అన్న మాటలు తీవ్ర బాధకలిగించాయి. ఉద్యోగాన్ని వీడి వెళ్దామని నిర్ణయించాను" - సోమిరెడ్డి, డిప్యూటీ కమిషనర్

కానిస్టేబుళ్ల బదిలీల విషయంలో : తెలంగాణ అబ్కారీ శాఖలో గత ఎనిమిదేళ్లుగా అంటే 2018 నుంచి కానిస్టేబుల్‌, హెడ్‌కానిస్టేబుల్‌ స్థాయిలో బదిలీలు జరగలేదు. ఈ నెల పదో తేదీలోపు దాదాపు మూడు వేల మందికి ప్రభుత్వ నియమనిబంధనలకు లోబడి బదిలీలు నిర్వహించేందుకు అబ్కారీ శాఖ చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని ఏడు ఎక్సైజ్‌ జోన్లకు ఏడుగురు ఉన్నతాధికారులను ఇంఛార్జిలుగా నియమించారు. వారి పర్యవేక్షణలో కానిస్టేబుళ్ల బదిలీలు ఎక్సైజ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ స్థాయిలో, హెడ్‌కానిస్టేబుళ్ల బదిలీలు డిప్యూటీ కమిషనర్‌ స్థాయిలో నిర్వహించారు. ఈ బదిలీలకు సంబంధించి వివరాలు నివేదించేందుకు వెళ్లిన సమయంలో సదరు అధికారి దుర్భాషలాడినట్లుగా డిప్యూటీ కమిషనర్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం తాను ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నానని వివరించారు. కాగా మరో నలుగురు అధికారులను సైతం అదే స్థాయిలో దుర్భాషలాడినట్లుగా తెలిసింది.

"30 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న సోమిరెడ్డిని దూషించడాన్ని ఖండిస్తున్నాం. డీసీని దూషించిన కమిషనర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలి. అతడిని వెంటనే సస్పెండ్‌ చేయాలి. ప్రత్యేక క‌మిటీ ఏర్పాటు చేసి విచార‌ణ జ‌రపాలి" - ఉద్యోగుల జేఏసీ

