రాయదుర్గం భూముల వివాదం : హైకోర్టులో ఎస్బీఐ పిటిషన్ విత్డ్రా! - వారం రోజుల్లో పూర్తి స్పష్టత
ప్రత్యామ్నాయ 2.5 ఎకరాలకు అంగీకారం - సీఎస్తో సమావేశం అనంతరం నిర్ణయం - ఎస్బీఐతో సర్కారు లావాదేవీలు యథాతథం - లీడ్ బ్యాంకు హోదా కూడా కొనసాగింపు - హైకోర్టు వాయిదా తర్వాత ప్రకటన!
Published : June 25, 2026 at 8:48 AM IST
Dispute Between The TG Govt And SBI : హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలోని భూముల వేలంపై ప్రభుత్వం, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య వివాదం కొలిక్కి వస్తోంది. పరస్పరం ఘర్ఘణ ధోరణితో వెళ్లకుండా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఎస్బీఐకి మరో చోట భూమి కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించినట్లు సమాచారం. రాయదుర్గం భూమికి సమాన విలువ ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ భూములను ఎస్బీఐ పరిశీలిస్తోంది. సమస్య పరిష్కారమైతే హైకోర్టులో బ్యాంక్ వేసిన కేసును ఉపసంహరించుకునే దిశగా అడుగులు పడనున్నాయి.
మరో చోట ఇస్తాం : రాయదుర్గం భూముల వేలంపై ప్రభుత్వానికి, ఎస్బీఐకి మధ్య ఏర్పడిన వివాదం సుఖాంతమయ్యే దిశగా వెళ్తోంది. పరస్పరం ఘర్షణ వైఖరితో దూకుడుగా వెళ్లిన ఇరువర్గాలు సామర్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చాయి. రాయదుర్గం భూమి విలువకు సమానమైన స్థలాన్ని మరో చోట ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించగా ఎస్బీఐ అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వం సూచించిన ప్రత్యామ్నాయ భూములను ఎస్బీఐ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గం పాన్మక్తా గ్రామం సర్వే నంబర్ 83/1లోని హైదరాబాద్ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ఐదు ఎకరాలను టీజీఐఐసీ ఈనెల1న వేలం వేసింది. వేలంలో ఎకరానికి సుమారు రూ.237 కోట్ల ధర పలికి ప్రభుత్వానికి దాదాపు వెయ్యి కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చింది.
ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా వినియోగించలేదు : సదరు రాయదుర్గంలోని భూమిని టీజీఐఐసీ వేలం వేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎస్బీఐ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు 2010లో ప్రభుత్వానికి 13.33 కోట్లను చెల్లించి ఈ భూమిని కొనుగోలు చేశామని ఎస్బీఐ చెబుతోంది. భూమి తమ స్వాధీనంలోనే ఉందని తమకు అమ్మిన తర్వాత ప్రభుత్వం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని వేలం వేయడం కేటాయింపు నిబంధనలకు విరుద్ధమని బ్యాంకు వాదన. కేటాయింపు నిబంధనల ప్రకారం ఎస్బీఐ రెండేళ్లలో ఆ భూమిలో కార్పొరేట్ కార్యాలయం నిర్మించాల్సి ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడంతోనే : ఎస్బీఐ ఆ భూమిని కేటాయింపు ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా వినియోగించనందున రద్దు చేసి వేలం ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు టీజీఐఐసీ వాదన. వేలానికి ముందే ఈ వివాదంపై ఎస్బీఐతో టీజీఐఐసీ అధికారులు చర్చలు జరిపారు. ఆ సంప్రదింపుల్లో పూర్తి ఏకాభిప్రాయం రాకముందే వేలం వేయడం పట్ల అసంతృప్తి చెందిన ఎస్బీఐ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. ప్రత్యామ్నాయ భూమి ఇస్తామన్నప్పటికీ ఎస్బీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించడాన్ని ప్రభుత్వం అంతే సీరియస్గా తీసుకుంది.
వెనక్కి తగ్గిన ఎస్బీఐ : ఎస్బీఐతో ఆర్థిక సంబంధాలను పునఃసమీక్షించాలనే స్థాయిలో సర్కార్ ఆలోచించింది. డిపాజిట్లు, వివిధ శాఖల బ్యాంకు ఖాతాలు, ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలను ఎస్బీఐ నుంచి ఇతర బ్యాంకులకు మార్చాలని భావించింది. రాష్ట్రంలోని వివిధ శాఖలు, సంస్థలు ఎస్బీఐలో నిర్వహిస్తున్న ఖాతాలు, డిపాజిట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలను అధికారులు సేకరించారు. ఈ పరిణామంతో ఎస్బీఐ సైతం వెనక్కి తగ్గి వారం నుంచి ప్రభుత్వంతో పలు మార్లు చర్చలు జరిపింది. వేలం వేసిన భూమికి సమానమైన విలువైన ప్రత్యామ్నాయ స్థలం ఇస్తే హైకోర్టులో కేసు ఉపసంహరించుకునేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం అంగీకరించి పలు భూములను ఎస్బీఐకి ప్రతిపాదించింది. ఫ్యూచర్ సిటీకి వెళితే అదనంగా మరికొంత భూమి ఇస్తామని చెప్పినట్లు సమాచారం. వారం రోజుల్లో పూర్తి స్పష్టతతో వివాదం సద్దుమణిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
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