మంత్రి జూపల్లి వర్సెస్​ ఐఏఎస్ అధికారి​ : స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసిన రిజ్వీ

ఎక్సైజ్​ హోలోగ్రామ్​ టెండర్ల వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం - ఏడాదికి పైగా మంత్రి జూపల్లి వర్సెస్​ ఐఏఎస్​ మధ్య హోలోగ్రామ్​ టెండర్ల వ్యవహారం - నాలుగు పేజీలతో ఫిర్యాదు లేఖ

Dispute Between Jupally and IAS Officer : రాష్ట్రంలో ఎక్సైజ్‌ హోలోగ్రామ్‌ టెండర్ల వ్యవహారంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఓ సీనియర్‌ ఐఏఎస్​ అధికారి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణకు దారి తీశాయి. ఏడాదికి పైగా ఎక్సైజ్‌ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎక్సైజ్‌, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కార్యదర్శి రిజ్వీ మధ్య ఈ హోలోగ్రామ్‌ టెండర్ల వ్యవహారం నలుగుతూ వస్తోంది. తన ఆదేశాలు అమలు చేయని రిజ్వీపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఈ నెల 22వ తేదీన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుకు మంత్రి జూపల్లి నాలుగు పేజీలతో ఫిర్యాదు లేఖను రాశారు.

హోలో గ్రామ్‌ టెండర్ల ఒప్పందం : మద్యం సీసాల కదలికను తెలుసుకోవడానికి హోలోగ్రామ్‌ లేబుల్స్‌ను వాడతారు. ఇవి మద్యం బాటిళ్లను ట్రాకింగ్‌ చేయడమే కాకుండా నకిలీ మద్యం విక్రయాలను అడ్డుకునేందుకు, పన్నుల రాబడిని పెంచేందుకు దోహదం చేస్తాయి. 2013 ఆగస్టు 21న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ హోలో గ్రామ్‌ టెండర్ల ఒప్పందం కుదిరింది.

Jupally Letter
Jupally Letter (ETV)

ఈ ఒప్పందం 2014 జులై 1వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. 2019 జూన్‌ 30న ముగిసింది. 2019 జులై 1వ తేదీ నుంచి నూతన ఒప్పందం అమలులోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనా అప్పటి నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఆబ్కారీ శాఖ పాత ఒప్పందాన్నే పొడిగించుకుంటూ వస్తోంది. 2022 అక్టోబర్‌ 15వ తేదీన ఇచ్చిన జీవో ప్రకారం కొత్తగా హొలోగ్రామ్‌ టెండర్లు ఖరారు చేయాల్సిందిగా ఆబ్కారీ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గత ఏడాది ఆగస్టు 13వ తేదీన ఎక్సైజ్‌ కార్యదర్శి రిజ్వీని ఆదేశించారు.

నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు : తర్వాత గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 24న ఈ టెండర్లు ఖరారు చేసేందుకు నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత అదే నెల 27వ తేదీన ఆ కమిటీని రద్దు చేశారు. ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండానే తిరిగి అక్టోబర్‌ 17న నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. డిసెంబర్‌ 9న మంత్రిని కాదని, ఇందుకు సంబంధించిన దస్త్రాలను ముఖ్యమంత్రికి పంపారని జూపల్లి ఇచ్చిన నాలుగు పేజీల ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

ఏమేం జరిగిందో తేదీలతో సహా ఫిర్యాదు : ఇది ఆ శాఖ మంత్రి ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడమేనని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నందున ముందుకు వెళ్లాలని డిసెంబర్‌ 14వ తేదీన రిజ్వీని ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ హోలోగ్రామ్‌ టెండర్ల విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు కాలయాపన చేసుకుంటూ వస్తున్నారని మంత్రి తేదీలతో సహా ఏమేమి జరిగిందో సవివరంగా ఫిర్యాదులో రాసుకొచ్చారు.

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీ నాటికి మొత్తం 23 కంపెనీలు హోలోగ్రామ్‌ లేబుళ్లు సరఫరా చేసేందుకు టెండర్లు వేశాయి. నిపుణుల కమిటీ ద్వారా ఈ టెండర్లు కొనసాగకపోవడంతో అనేక అనుమానాలకు దారి తీసినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. టెండర్ ప్రాసెస్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లక పోగా, పాత టెండర్‌దారిలోనే ఈ హోలోగ్రామ్‌లను సరఫరా చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

రిజ్వీ అఖిల భారత సేవల నియమావళి ప్రకారం : టెండర్ల విషయాల్లో కానీ, ఆర్థిక అంశాల్లో కానీ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించేలా చూడటం ప్రభుత్వ విధానమని, తగిన అధికారం లేకుండా ఏ కాంట్రాక్టర్‌ను కొనసాగించడానికి వీలు ఉండదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. శాఖ మంత్రిగా తన ఆదేశాలను పాటించకపోవడం దుష్ప్రవర్తన కిందకు వస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రధానంగా రిజ్వీ అఖిల భారత సేవల నియమావళి ప్రకారం, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో విఫలమైనట్లు పేర్కొన్నారు.

తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు : పౌర సేవకుడిగా పదవిని దుర్వినియోగం చేశారని, నియమ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించారన్నారు. చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలను అమలు చేయడంలో వైఫల్యం చెందారని, అంకిత భావంతో విధులను నిర్వర్తించడంలో వైఫల్యం చెందారని ఫిర్యాదులో రాసుకొచ్చారు. జవాబుదారీతనం లేకుండా వ్యవహరించారని, విధుల పట్ల అంకిత భావం లేదని ఆ అధికారి వైఫల్యాలపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుకు మంత్రి ఫిర్యాదు చేశారు.

ఐఏఎస్​ అధికారి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ : ఇదిలా ఉండగానే, రిజ్వీ స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణకు దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో ఆయన స్థానంలో వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కమిషనర్‌గా కొనసాగుతున్న రఘునందన్‌ రావుకు అదనపు బాధ్యతలను ప్రభుత్వం అప్పగించింది. మంత్రి ఆదేశాలను లెక్క చేయకపోవడంతో ఇద్దరి మధ్య తలెత్తిన పాలనాపరమైన వివాదం ముదిరి ఏకంగా ఓ సీనియర్‌ ఐఏఎస్​ అధికారి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసేందుకు దారితీయడం గమనార్హం.

