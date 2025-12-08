ETV Bharat / state

గంగవరం పోర్టు వద్ద ఉద్రిక్తత - బకాయిలు చెల్లించాలని మత్స్యకారుల ధర్నా

విశాఖలోని గంగవరం పోర్టు వద్ద పరిస్థితి ఉద్రిక్తత - డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని ఆందోళన చేస్తున్న నిర్వాసిత మత్స్యకారులు

Protest_at_Gangavaram_Port
Protest_at_Gangavaram_Port (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:03 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 2:37 PM IST

Displaced Fishermen Protest at Gangavaram Port Gate: గంగవరం పోర్టు గేటు వద్ద నిర్వాసిత మత్స్యకారులు ఆందోళనకు దిగారు. వన్ టైమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ కింద తమకు ఒక్కొక్కరికి చెల్లించాల్సిన రూ.2 లక్షల బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిర్వాసిత మత్స్యకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ధర్నా చేపట్టారు. ఇది ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. గేట్లను తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్తున్న కార్మికులను పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది.

గంగవరం పోర్టులోని 499 మంది కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి వన్ టైమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ కింద రూ.2 లక్షలు ఇచ్చేందుకు ఏడాది క్రితం యాజమాన్యం ఒప్పందం చేసుకుంది. వీటి చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం చేస్తున్నారని, పన్నుల రూపంలో డబ్బులు అయిపోయాయని అధికారులు సాకులు చెబుతున్నారని ఆరోపిస్తూ కార్మికులు కొన్ని రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ రోజు కార్మికులంతా మూకుమ్మడిగా గేటు వద్దకు వచ్చారు. దీంతో యాజమాన్యం స్పందించి కార్మిక నాయకులను చర్చలకు పిలిచింది. వివిధ అంశాలపై వారితో అధికారులు చర్చిస్తున్నారు.

