విదేశాల్లో సాధ్యం కాని వ్యాధికి కిమ్స్లో చికిత్స - ఎనిమిదేళ్లుగా ఉన్న సమస్యకు శాశ్వత విముక్తి
ఎనిమిదేళ్లుగా వెంటాడిన జాండీస్ వ్యాధికి శాశ్వత విముక్తి - పది గంటలకు పైగా శస్త్రచికిత్స - 24 సార్లకు పైగా ఈఆర్సీపీ
Published : January 9, 2026 at 5:56 PM IST
Permanent Relief from Jaundice Disease After 8 Years : ఎనిమిదేళ్లుగా తీవ్రమైన జాండీస్తో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ కోటి రూపాయాలకు పైగా ఖర్చు చేసిన ఫలితం లేకపోవడంతో చివరకు కొండాపూర్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో శాశ్వత చికిత్స పొందారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్ కొండాపూర్కు చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్, లివర్, పాంక్రియాస్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యుడు రావుల ఫణికృష్ణ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు.
న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్ : హైదరాబాద్కు చెందిన 30 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగికి ఎనిమిదేళ్ల క్రితం పాంక్రియాస్లో ఏర్పడిన న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్ అని నిర్ధారణ అయింది. రోజురోజుకు ఇది పెరిగి అరుదైన కణితిగా మారింది. ఈ జాండీస్ వ్యాధి వల్ల పిత్తనాళాన్ని అడ్డుకోవడంతో తరచూ తీవ్రమైన వాంతులు, ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
కణితి పోర్టల్ వెయిన్ను ఆక్రమించడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది పేగులకు రక్త సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళం. ఈ నాళం మూసుకుపోవడంతో తీవ్రమైన పోర్టల్ హైపర్టెన్షన్ కావడంతో అధిక ఒత్తడితో నిండిన అనేక ప్రత్యామ్నాయ రక్తనాళాలు ఏర్పడ్డాయి. దీనివల్ల శస్త్రచికిత్స సమయంలో ప్రాణాంతక రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం ఉండటంతో ఆపరేషన్ అసాధ్యమని పలుచోట్ల వైద్యులు తెలిపారు.
24 సార్లకు ఈఆర్సీపీ : దీంతో గత ఏడేళ్లుగా జాండీస్ని తగ్గించేందుకు మెటాలిక్ బిలియరీ స్టెంటింగ్పై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇవి 5 నుంచి 6 నెలలకే పనిచేస్తాయి. ఇలా క్రమంగా 24 సార్లకు పైగా ఈఆర్ సీపీ చేయించుకున్నాడు. అయినప్పటికీ జాండీస్ తగ్గలేదు. దీంతో భరించలేని దురద, వాంతులు, తరచూ ఆసుపత్రిలో చేరాల్సన పరిస్థితి ఎదురైంది. వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సల కోసం రూ. లక్షలు ఖర్చు చేశారు.
చికిత్స కోసం విదేశాలకు : అంతేకాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం కోసం తాను పాంక్రియాటిక్ శస్త్రచికిత్సల కోసం జర్మనీలోని హైడెల్బర్గ్కు వెళ్లారు. అక్కడ రూ.1.5 కోట్ల వ్యయంతో 20 శాతం ప్రమాదంతో కూడిన శస్త్రచికిత్సను సూచించారు. కానీ అది సమస్య పరిష్కారం కాలేదని గుర్తించి తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చి కిమ్స్ ఆసుపత్రి డా.ఫణికృష్ణ బృందాన్ని సంప్రదించాడు.
రెండు దశలో శస్త్రచికిత్స : పేషెంట్ను పరిశీలించిన తరువాత ముందుగా పీటీబీడీ పద్ధతి ద్వారా చర్మం మీద చిన్న రంధ్రం చేయించి ఆ తర్వాత కాలేయం ద్వారా పిత్త నాళాల్లో పెరిగిన పిత్తం బయటకు తీశారు. ఇలా చేయడం ద్వారా జాండీస్ వ్యాధిని తాత్కాలికంగా నియంత్రించారు. శాశ్వత చికిత్స కోసం రెండు దశల్లో శస్త్రచికిత్స చేయాలని డాక్టర్ల టీమ్ నిర్ణయించింది. గ్యాస్ట్రో, హెపాటోబిలియరీ, వాస్క్యులర్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ నైపుణ్యాలను సమన్వయంతో వినియోగించింది.
మొదట్లో దశలో ఇలా : తొలి దశలో అత్యంత క్లిష్టమైన షంట్ శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి పేగుల రక్త ప్రవాహాన్ని కిడ్నీ నాళాన్ని మళ్లించారు. దీని ద్వారా పోర్టల్ హైపర్టెన్షన్ తగ్గి, విస్తరించిన రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయాయి. దీంతో రక్తస్రావం లేకుండా ప్రధాన శస్త్రచికిత్స చేయడానికి మార్గం సులువైంది.
10 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స : రెండో దశలో దాదాపు 10 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స చేశారు. దీని ద్వారా పిత్తనాళం, పేగుల అడ్డంకిని శాశ్వతంగా తొలగించారు. ఈ శస్త్రచికిత్స రక్తస్రావం లేకుండా పూర్తి కావడం వైద్య రంగంలో అరుదైన విజయవంతంగా నిలిచింది. చికిత్స అనంతరం పేషెంట్ ఎలాంటి సమస్య లేకుండా కోలుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకే తిరిగి తన ఐటీ ఉద్యోగానికి వెళ్లారు. కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స తీసుకోవడం వల్ల తన ఎనిమిదేళ్ల బాధ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు.
