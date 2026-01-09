ETV Bharat / state

విదేశాల్లో సాధ్యం కాని వ్యాధికి కిమ్స్​​​లో చికిత్స - ఎనిమిదేళ్లుగా ఉన్న సమస్యకు శాశ్వత విముక్తి

ఎనిమిదేళ్లుగా వెంటాడిన జాండీస్ వ్యాధికి శాశ్వత విముక్తి - పది గంటలకు పైగా శస్త్రచికిత్స - 24 సార్లకు పైగా ఈఆర్సీపీ

Permanent Relief from Jaundice Disease After 8 Years
Permanent Relief from Jaundice Disease After 8 Years (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Permanent Relief from Jaundice Disease After 8 Years : ఎనిమిదేళ్లుగా తీవ్రమైన జాండీస్​తో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ కోటి రూపాయాలకు పైగా ఖర్చు చేసిన ఫలితం లేకపోవడంతో చివరకు కొండాపూర్​లోని కిమ్స్​ ఆసుపత్రిలో శాశ్వత చికిత్స పొందారు. కిమ్స్​ హాస్పిటల్​ కొండాపూర్​కు చెందిన సీనియర్​ కన్సల్టెంట్​ సర్జికల్​ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్​, లివర్,​ పాంక్రియాస్​ స్పెషలిస్ట్​ వైద్యుడు రావుల ఫణికృష్ణ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు.

న్యూరో ఎండోక్రైన్​ ట్యూమర్​ : హైదరాబాద్​కు చెందిన 30 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగికి ఎనిమిదేళ్ల క్రితం పాంక్రియాస్​లో ఏర్పడిన న్యూరో ఎండోక్రైన్​ ట్యూమర్​ అని నిర్ధారణ అయింది. రోజురోజుకు ఇది పెరిగి అరుదైన కణితిగా మారింది. ఈ జాండీస్ వ్యాధి వల్ల పిత్తనాళాన్ని అడ్డుకోవడంతో తరచూ తీవ్రమైన వాంతులు, ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

కణితి పోర్టల్​ వెయిన్​ను ఆక్రమించడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది పేగులకు రక్త సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళం. ఈ నాళం మూసుకుపోవడంతో తీవ్రమైన పోర్టల్​ హైపర్​టెన్షన్​ కావడంతో అధిక ఒత్తడితో నిండిన అనేక ప్రత్యామ్నాయ రక్తనాళాలు ఏర్పడ్డాయి. దీనివల్ల శస్త్రచికిత్స సమయంలో ప్రాణాంతక రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం ఉండటంతో ఆపరేషన్​ అసాధ్యమని పలుచోట్ల వైద్యులు తెలిపారు.

24 సార్లకు ఈఆర్​సీపీ : దీంతో గత ఏడేళ్లుగా జాండీస్​ని తగ్గించేందుకు మెటాలిక్ బిలియరీ స్టెంటింగ్​పై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇవి 5 నుంచి 6 నెలలకే పనిచేస్తాయి. ఇలా క్రమంగా 24 సార్లకు పైగా ఈఆర్​ సీపీ చేయించుకున్నాడు. అయినప్పటికీ జాండీస్ తగ్గలేదు. దీంతో భరించలేని దురద, వాంతులు, తరచూ ఆసుపత్రిలో చేరాల్సన పరిస్థితి ఎదురైంది. వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సల కోసం రూ. లక్షలు ఖర్చు చేశారు.

చికిత్స కోసం విదేశాలకు : అంతేకాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం కోసం తాను పాంక్రియాటిక్​ శస్త్రచికిత్సల కోసం జర్మనీలోని హైడెల్​బర్గ్​కు వెళ్లారు. అక్కడ రూ.1.5 కోట్ల వ్యయంతో 20 శాతం ప్రమాదంతో కూడిన శస్త్రచికిత్సను సూచించారు. కానీ అది సమస్య పరిష్కారం కాలేదని గుర్తించి తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చి కిమ్స్ ఆసుపత్రి డా.ఫణికృష్ణ బృందాన్ని సంప్రదించాడు.

రెండు దశలో శస్త్రచికిత్స : పేషెంట్​ను పరిశీలించిన తరువాత ముందుగా పీటీబీడీ పద్ధతి ద్వారా చర్మం మీద చిన్న రంధ్రం చేయించి ఆ తర్వాత కాలేయం ద్వారా పిత్త నాళాల్లో పెరిగిన పిత్తం బయటకు తీశారు. ఇలా చేయడం ద్వారా జాండీస్ వ్యాధిని తాత్కాలికంగా నియంత్రించారు. శాశ్వత చికిత్స కోసం రెండు దశల్లో శస్త్రచికిత్స చేయాలని డాక్టర్ల టీమ్​ నిర్ణయించింది. గ్యాస్ట్రో, హెపాటోబిలియరీ, వాస్క్యులర్​, లివర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ నైపుణ్యాలను సమన్వయంతో వినియోగించింది.

మొదట్లో దశలో ఇలా : తొలి దశలో అత్యంత క్లిష్టమైన షంట్​ శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి పేగుల రక్త ప్రవాహాన్ని కిడ్నీ నాళాన్ని మళ్లించారు. దీని ద్వారా పోర్టల్​ హైపర్​టెన్షన్​ తగ్గి, విస్తరించిన రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయాయి. దీంతో రక్తస్రావం లేకుండా ప్రధాన శస్త్రచికిత్స చేయడానికి మార్గం సులువైంది.

10 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స : రెండో దశలో దాదాపు 10 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స చేశారు. దీని ద్వారా పిత్తనాళం, పేగుల అడ్డంకిని శాశ్వతంగా తొలగించారు. ఈ శస్త్రచికిత్స రక్తస్రావం లేకుండా పూర్తి కావడం వైద్య రంగంలో అరుదైన విజయవంతంగా నిలిచింది. చికిత్స అనంతరం పేషెంట్​ ఎలాంటి సమస్య లేకుండా కోలుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకే తిరిగి తన ఐటీ ఉద్యోగానికి వెళ్లారు. కిమ్స్​ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స తీసుకోవడం వల్ల తన ఎనిమిదేళ్ల బాధ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు.

కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఘ‌నంగా జాతీయ‌స్థాయి రుమ‌టాల‌జీ స‌ద‌స్సు

క్లోమంలో అరుదైన క‌ణితి - విజయవంతంగా సర్జరీ చేసిన కిమ్స్ వైద్యులు

TAGGED:

KIMS JAUNDICE DISEASES SURGERY
సర్జరీ చేసిన కిమ్స్ డాక్టర్​
KIMS DOCTOR SAVE THE PATIENT LIFE
KIMS HOSPITALS DR PHANIKRISHNA
KIMS HOSPITAL KONDAPUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.