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వచ్చే నెల నుంచి తెలంగాణ సీఎస్​ ఎవరు? - ముఖ్యమంత్రి మనసులో ఏముంది?

ఈ నెలాఖరుతో ముగియనున్న సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు పదవీకాలం - రేసులో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు సంజయ్ జాజు, జయేశ్​ రంజన్ సహా పలువురు అధికారులు - ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి మనసులో ఏముందో త్వరలో స్పష్టత

సచివాలయంలో కొత్త ప్రధాన కార్యదర్శిపై చర్చలు
Discussions On New Chief secretary (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 8:34 AM IST

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Discussions On New Chief secretary : వచ్చే నెల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎవరు? రామకృష్ణారావును మరోసారి పొడిగిస్తారా? లేక కొత్తవారిని నియమిస్తారా? అనే అశం ఇప్పుడు సచివాలయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్. ప్రస్తుత సీఎస్ పదవీకాలం ఈ నెలాఖరుతో ముగియనున్నందున ఈ అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు సంజయ్ జాజు, జయేశ్​ రంజన్, వికాస్‌రాజ్, సవ్యసాచి ఘోష్ పేర్లు కూడా రేసులో వినిపిస్తున్నాయి. అయితే కీలకమైన కుర్చీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి మనసులో ఏముందో త్వరలోనే తేలనుంది.

ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇద్దరు సీఎస్​లు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలనలో అత్యంత కీలకమైన ప్రధాన కార్యదర్శి కుర్చీలో ఎవరు ఉండబోతున్నారన్న అంశంపై మరోసారి జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇద్దరు సీఎస్‌లు పని చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికే సీఎస్‌గా ఉన్న శాంతికుమారి అలాగే కొనసాగి 2025 ఏప్రిల్ 30న పదవీ విరమణ చేశారు. అప్పుడు సీఎస్ ఎవరనే అంశంపై అనేక ఊహాగానాలు వచ్చినప్పటికీ చివరకు 1991 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి రామకృష్ణారావును ప్రభుత్వం నియమించింది. రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఆర్థిక శాఖలో అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించడంతో పాటు వివాదరహితుడు, సమర్థుడిగా పేరున్నందున రామకృష్ణారావు వైపు ప్రభుత్వం మొగ్గుచూపింది.

ఈ నెల 30న ముగియనున్న కాలపరిమితి : ప్రభుత్వం ఆశించిన విధంగానే పనితీరు కనబరచడంతో గతేడాది ఆగస్టు 31న రామకృష్ణారావు పదవీ కాలం ముగిసినప్పటికీ ఆయనను కొనసాగించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వినతి మేరకు రామకృష్ణారావు పదవీ కాలాన్ని ఏడు నెలలు కేంద్రం పొడిగించింది. మార్చి 31న ఆ సమయం కూడా ముగియగా మరింత కాలం పొడిగించాలని మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో మూడు నెలలు పొడిగించటంతో ఆ గడువు ఈ నెల 30న ముగియనుంది. ఇప్పుడు రామకృష్ణారావు పదవీ కాలాన్ని మళ్లీ పొడిగించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరుతుందా? లేక కొత్త అధికారి వైపు మొగ్గుచూపుతుందా? అనే ఉత్కంఠ ఉద్యోగ వర్గాల్లో నెలకొంది. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి అడిగినా ఇప్పటికే రెండుసార్లు పది నెలలు పొడిగించిన కేంద్రం అంగీకరిస్తుందా లేదా అని బ్యూరోకాట్లలో చర్చ జరుగుతోంది.

తదుపరి సీఎస్​ ఎవరు? : అత్యున్నత పోస్టు కోసం పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు రేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేక సీఎస్ హోదాలో ఉన్న సంజయ్ జాజు, జయేశ్​ రంజన్, వికాస్ రాజ్, సవ్యసాచి ఘోష్ పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. అందరికన్నా సీనియర్‌గా ఉన్న దిల్లీ తెలంగాణ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ శశాంక్ గోయల్ సెప్టెంబరు 30న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. మెట్రో పాలిటన్ అభివృద్ధి ప్రత్యేక సీఎస్‌ జయేశ్​ రంజన్‌కు 2027 సెప్టెంబరు వరకు సర్వీసు ఉంది. కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉన్న సంజయ్‌ జాజు 2029 ఫిబ్రవరిలో ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్నారు. ఈశాన్య ప్రాంతాల అభిృవృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్న సంజయ్‌ జాజు రాష్ట్రానికి రావడం పట్ల ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రవాణా, ఆర్‌ అండ్‌ బీ ప్రత్యేక సీఎస్ వికాస్‌రాజ్ 2028 మార్చి, ఫ్లాగ్‌షిప్ పథకాల అమలు విభాగం ప్రత్యేక సీఎస్ సవ్యసాచి ఘోష్ 2027 ఏప్రిల్ వరకు సర్వీసులో ఉండనున్నారు. నవీన్ మిత్తల్, దానకిషోర్, వాణిప్రసాద్ కూడా ప్రత్యేక సీఎస్‌ హోదాలో ఉన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు, అమలు చేయాల్సిన సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సవాల్‌గా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొత్త సీఎస్‌పై ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనేమిటో త్వరలో తేలిపోనుంది.

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కొత్త ప్రధాన కార్యదర్శిపై చర్చలు
DISCUSSIONS ON CHIEF SECRETARY

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