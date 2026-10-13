సీట్ల సర్దుబాటుపై కసరత్తు - వరుసగా కూటమి నేతల భేటీ
Local Body Elections: కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు పంచాయితీ తొలుత జనసేనతో ఆ తర్వాత బీజేపీతో చర్చలకు చంద్రబాబు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో సీఎంతో పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి రామానాయుడు సమావేశమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:37 PM IST
Discussions on Seat Sharing among Alliance Parties for Local Body Elections: కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు పంచాయితీని కొలిక్కి తేవడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కసరత్తు చేస్తున్నారు. జనసేన సీట్ల లెక్కలు తేల్చాక బీజేపీతో చర్చలకు వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీల వారీగా సీట్ల పంపకాలపై కసరత్తు కీలక దశకు చేరింది. సీఎంతో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమావేశమై సీట్ల సర్దుబాటు అంశంపై చర్చించారు.
అనంతరం జనసేన నేతలతో చర్చించేందుకు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల ఆ పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన తరపున సమావేశంలో నాదెండ్ల మనోహర్, వంశీకృష్ణ యాదవ్, చిల్లపల్లి శ్రీనివాస్ చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. మరోవైపు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ చంద్రబాబుతో భేటీ అయి తమ పార్టీకి కేటాయించాల్సిన సీట్లపై చర్చించారు. రాత్రి మరోసారి బీజేపీ నేతలతో సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు.
తొలుత జనసేనతో సీట్ల సర్దుబాటును కొలిక్కి తెచ్చి, ఆ తర్వాత బీజేపీతో చర్చలు జరపాలని సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు సీఎం నివాసంలో కూటమి నేతలు మరోసారి భేటీ కానున్నారు. ఈ చర్చల్లో ఏయే పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు దక్కుతాయన్న దానితో పాటు, కీలక నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికపై ఈ సమావేశంలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది. కూటమి ఐక్యతను కాపాడుకుంటూ, గెలుపు అవకాశాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ సీట్ల పంపకాన్ని పూర్తి చేయడం ఇప్పుడు మూడు పార్టీల ముందు కీలక అంశంగా మారింది.