రాష్ట్రంలో వీబీ జీ రాంజీ అమలు - కొత్త చట్టంలోని ఆ నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టుకు
ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన తొలి డిజిటల్ కేబినెట్ సమావేశం - వీబీజీరాం జీ చట్టం అమలు చేసే అంశంపై కేబినెట్లో చర్చ - సుమారు రూ.7,345 కోట్లతో మూసీ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం
Published : July 3, 2026 at 9:11 AM IST
Telangana Cabinet Meeting : కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రాం జీ చట్టంపై న్యాయపోరాటం చేస్తూనే రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. సుమారు రూ.7 వేల 345 కోట్లతో మూసీ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లు, సిబ్బందికి కూడా అల్పాహారం, పాలు, మధ్యాహ్న భోజనం ఇవ్వాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయించింది. టిమ్స్, వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల్లో 6 వేల 278 పోస్టులను మంజూరు చేసింది.
వీబీ జీ రాం జీ చట్టం అమలుపై కేబినెట్లో చర్చ : వీబీ జీ రాంజీ పథకంపై నిరసన తెలుపుతూనే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. ఈ నెల 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన తొలి డిజిటల్ కేబినెట్ సమావేశం గురువారం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చిన వీబీ జీ రాం జీ చట్టం రాష్ట్రంలో అమలు చేసే అంశంపై కేబినెట్ చర్చించింది. రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా, కనీసం అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా వీబీ జీ రాంజీ చట్టాన్ని కేంద్రం అమల్లోకి తీసుకొచ్చిదంటూ కేబినెట్ మరోసారి నిరసన తెలిపింది. అయితే కొత్త చట్టంలో విధించిన నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని, పార్లమెంట్లోనూ కేంద్రం తీరును నిలదీయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బంది పోస్టుల మంజూరు : మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా మొదటి దశ పనులకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లు, సిబ్బందికి కూడా అల్పాహారం, పాలు, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. సనత్ నగర్, ఎల్బీనగర్, అల్వాల్ టిమ్స్తో పాటు వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో 6 వేల 278 డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బంది పోస్టులను కేబినెట్ మంజూరు చేసింది. ఆ ఆస్పత్రుల్లో వైద్య సేవలకు సీఎం రిలిఫ్ ఫండ్ నుంచి ఎల్వోసీలు కూడా ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా, దేశంలోని కూలీల అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా ఉపాధి హామిని వీబీ జీ రాంజీ పేరుతో ఒంటెద్దు పోకడతో ఈ నెల 1న ప్రవేశపెట్టారు. కొన్ని రాష్ట్రాలు అనివార్యంగా ఒప్పుకున్నట్లు తెలంగాణ కూడా గత్యంతరం లేక అంగీకరించాల్సి వచ్చింది. న్యాయపరంగా అప్రోచ్ అవ్వాలని కేబినెట్ తీర్మానించటం జరిగింది. - పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ, సమాచార శాఖల మంత్రి
జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలకు ప్రభుత్వ స్థలం : గోదాములు, జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు, కేంద్రీయ విద్యాలయం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాలకు పలుచోట్ల భూములను కేటాయించింది. వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ మండలం బొల్లికుంటలో నిత్యావసర వస్తువుల గోదాముల నిర్మాణానికి 50 ఎకరాలు, రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం కర్కాలపహాడ్లో 10 ఎకరాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థకు మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం కేటాయించేందుకు రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలకు రెండు చోట్ల ప్రభుత్వం స్థలం కేటాయించింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి భూమి కేటాయింపు : మహబూబ్నగర్ జిల్లా పెద్దాయిపల్లి గ్రామంలో 20 ఎకరాలు, సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో 19 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కేబినెట్ కేటాయించింది. జగిత్యాల జిల్లా చల్గల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయం ఏర్పాటుకు 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ఉత్తర తెలంగాణలోని రెండు జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి ఎకరం చొప్పున కేటాయిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. అటు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నందున గ్రామాల్లో తాగునీటికి సమస్య రాకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కేబినెట్ చర్చించింది. ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులను ప్రోత్సహించాలని, దీనిపై అవసరమైతే కేబినెట్ సబ్ కమిటీ వేయాలని చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. మంత్రి కొండా సురేఖ మంత్రివర్గ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు.
కేబినెట్ భేటీలో మూసీపై వాడీవేడి చర్చ! - ప్రాజెక్టుపై సీఎం సమగ్ర వివరణ
సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ - ఆ ఆస్పత్రుల్లో 6,278 పోస్టులు మంజూరు సహా కీలక నిర్ణయాలు ఇవే