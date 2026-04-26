వాతావరణ మార్పులతో మళ్లీ మలేరియా వ్యాప్తి - 2030 నాటికి భారత్‌లో నిర్మూలనకు కృషిచేద్దాం : సీసీఎంబీ

2030 నాటికి భారత్​లో మలేరియా నిర్మూలనకు ఉన్న అవకాశాలపై చర్చ - త్వరలో మలేరియాకి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్న సీసీఎంబీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సీఈఓ డాక్టర్‌

India to Turn Malaria Free by 2030
India to Turn Malaria Free by 2030 (ETV)
Published : April 26, 2026 at 10:26 AM IST

Choose ETV Bharat

India to Turn Malaria Free by 2030 : మలేరియా నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని సీసీఎంబీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సీఈఓ డాక్టర్‌ మధుసూదన రావు అన్నారు. ప్రపంచ మలేరియ దినోత్సవం సందర్భంగా మలేరియా వ్యాధికి మందులను అందిస్తున్న, వ్యాక్సిన్ల తయారీకి కృషి చేస్తున్న ఇండస్ట్రీలు, వైద్య కళాశాలలు, విద్యార్థులతో సీసీఎంబీ అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. 2030 నాటికి భారత్​లో మలేరియా నిర్మూలనకు ఉన్న అవకాశాలు సవాళ్లపై చర్చించారు. అయితే మలేరియా కట్టడిలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉందని మధుసూదన రావు వివరించారు. భారత్‌ను 2030 నాటికి మలేరియా రహిత దేశంగా మార్చడానికి ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, శాస్త్రవేత్తలు సమన్వయంతో పని చేయాలని నిపుణులు సూచించారు. ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ హబ్సిగూడలోని అటల్‌ ఇంక్యుబేషన్‌ సెంటర్‌- సీసీఎంబీలో శనివారం సదస్సు నిర్వహించారు.

మలేరియాపై శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంచడంలో సీసీఎంబీ ముందంజలో ఉందని సీసీఎంబీ డైరెక్టర్‌ డా.వినయ్‌ కుమార్‌ నందికూరి అన్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించిన 'హై బర్డెన్‌ టూ హై ఇంపాక్ట్‌ (హెచ్‌బీహెచ్‌ఐ) జాబితా నుంచి భారత్‌ బయటకు రావడం గొప్ప విజయమని కొనియాడారు.

ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే దోమలు పెరుగుతాయి : 50వ దశకం నుంచి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా మలేరియా కేసులు గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, మధ్యమధ్యలో కేసులు పెరగడంపై అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని మధుసూదనరావు తెలిపారు. వాతావరణ మార్పులు మలేరియా వ్యాప్తికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను కల్పిస్తున్నాయని, ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో దోమల సంతానోత్పత్తి వేగవంతమవుతోందని ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ సైన్సెస్‌ డీన్‌ ఆచార్య రఘుపతి అంచలా తెలిపారు. గతంలో మలేరియా లేని ప్రాంతాలకు కూడా ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి విస్తరిస్తోందని అన్నారు.

"కంపెనీ మలేరియాకు సంబందించిన మందులను తయారు చేస్తుంది. 2030 నాటికి ఇండియాలో మలేరియా ఉండకూడదని ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ఉంది. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో వచ్చేది. ప్రస్తుతం పట్టణాల్లో కూడా వస్తోంది. వలసల కారణంగా జబ్బులు వస్తున్నాయి. కొత్త కొత్త మందులు కనుక్కొవాలి. దోమలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు చేయాలి" - డాక్టర్‌ మధుసూదన రావు, సీసీఎంబీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సీఈఓ

ఎలాంటి లక్షణాలు కన్పించవు : దోమ కుట్టినప్పుడు స్పోరోజాయిట్స్‌ను రక్తంలోకి విడుదల చేస్తుందని, నేరుగా కాలేయానికి చేరుకుని కొన్నివేల సంఖ్యలో పెరిగి మెరోజోయిట్స్‌గా మారుతుందని సీసీఎంబీ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ పూరన్‌సింగ్‌ తెలిపారు. ఈ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలు కన్పించవని, కాలేయం నుంచి విడుదలైన పరాన్నజీవులు ఎర్ర రక్త కణాల్లోకి ప్రవేశించి వృద్ధి చెందినప్పుడు అక్కడ మలేరియా లక్షణాలు కన్పిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం : హిమాలయాల్లోని మొక్కల నుంచి సేకరించిన సారం ఆధారంగా రూపొందించిన హెర్బల్‌ మందు ఒపుణికా, మలేరియా పరాన్నజీవిని రక్తం, కాలేయం రెండింటిలోనూ సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటున్నట్లు కాన్సిటెల్‌ లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్‌ ఎస్​కె దాష్‌ తెలిపారు. ఐఐటీ మద్రాస్, గోవా బిట్స్‌ పిలానీ సంస్థల సహకారంతో కాలేయంలోనే పరాన్నజీవిని అంతంచేసే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

ఎంఆర్‌ఎన్‌ఏ టీకాలు తయారు చేయడం సులభమే : వైరస్, బ్యాక్టీరియాలతో పోలిస్తే మలేరియా పరాన్నజీవులు సంక్లిష్టమైనవని, వీటిని అడ్డుకునే యాంటీబాడీలను తయారు చేయడం శాస్త్రవేత్తలకు పెద్ద సవాలని భారత్‌ బయోటెక్‌ మెడికల్‌ డైరెక్టర్‌ డా.బద్రి నారాయణ్‌ పట్నాయక్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం 2 ప్రధాన టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, అందులో ఒకటి భారత్‌ బయోటెక్‌ ఉత్పత్తి చేస్తోందని, ఎంఆర్‌ఎన్‌ఏ టీకాలు తయారు చేయడం సులభమే అయినా నిల్వ కష్టమని పేర్కొన్నారు.

"మలేరియా నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలి. మలేరియా పోరాటంలో చిట్ట చివరి వ్యక్తి వరకు, మారమూల ఉన్న వారి వరకు వైద్య సహాయం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. త్వరలోనే మలేరియాకి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది" - డా.వినయ్ నందికూరి, సీసీఎంబీ డైరెక్టర్

INDIA TO TURN MALARIA FREE BY 2030
WORLD MALARIA DAY 2026
ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం 2026
ELIMINATING MALARIA IN INDIA

