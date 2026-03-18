ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఎన్నికల హామీ కాదు, ప్రజా పాలనలో అర్హులైన అందరికీ ఇళ్లు ఇస్తాం - పొంగులేటి

శాసన మండలిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతి, మంజూరు సమస్యలపై విపక్షాల ప్రశ్నలు - 3,24,593 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశామని స్పష్టం చేసిన మంత్రి పొంగులేటి

Discussion on Indiramma Houses
Published : March 18, 2026 at 5:01 PM IST

Discussion on Indiramma Houses in Mandali : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపు నిరంతర ప్రక్రియ అని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. శాసన మండలిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతి, మంజూరు సమస్యలపై ఎమ్మెల్సీలు నవీన్ రెడ్డి, మధుసూధనాచారి ప్రశ్నలు అడిగారు. టాటా ఏస్ లాంటి కిరాయి వాహనం నడుపుకుంటే ఫోర్ వీల్స్ వాహనం కింద లెక్కేసి ఇందిరమ్మ పథకానికి అనర్హుడని చెబుతున్నారని మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి అన్నారు. ఇప్పటికే బేస్‌మెంట్లు కట్టుకున్న ఇళ్లను అనుమతించాలని కోరారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఎన్నికల హామీ కాదని, ప్రజా పాలనలో అర్హులైన అందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు 3,24,593 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశామని మంత్రి తెలిపారు.

పేద ప్రజలకు ఇళ్లు ఇవ్వడమే లక్ష్యం : కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏడాదికి 4 లక్షల 50 వేల చొప్పున నిర్మిస్తాం అని చెప్పిందని, మరి ఆ విధంగా ఆ హామీ అమలు కావడం లేదని మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత మధుసూధనాచారి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా దానికి బడ్జెట్ కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇళ్ల కేటాయింపుల్లో అవకవతవకలు జరుగుతున్నాయని కలెక్టరేట్ల ముందు అర్హులు ధర్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీనికి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఎన్నికల హామీ కాదని, ప్రజా పాలనలో అర్హులైన అందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ప్రతి పేదవారికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 3,24,593 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశామని తెలిపారు.

''ఈ మార్చి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్ష ఇళ్లు నిర్మాణం పూర్తి కానున్నాయి. జూన్​, జులై నాటిని ఏవైతే మొదటి విడత ఇచ్చిన మూడు లక్షల ఇళ్లు ఉన్నాయో వాటిలో మెజార్టీ ఇళ్లు పూర్తి కాబోతున్నాయి. వందకి వంద శాతం ఎన్నికల ప్రామిస్​లు కావని, ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రామీసులు. తప్పకుండా పట్టణ ప్రాంతంలో రాబోయే మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రతి వార్డులో అర్హులైన పేద వాళ్లకి తప్పకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి తీరుతాం'' - పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి

త్వరలో డిజిటల్​ మీడియా పాలసీ : ప్రస్తుతం ప్రింట్ మీడియాను చదివేవారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాను చూసే వాళ్లు చాలా తగ్గిపోయారని ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయంగా డిజిటల్ మీడియా వైపు వెళుతున్నారు అని అన్నారు. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటుందా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. వచ్చే రెండు, మూడు నెలల్లో డిజిటల్ మీడియా పాలసీని తీసుకు రానున్నామని పౌర సంబంధాల శాఖా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జర్నలిస్టుల సమస్యలపై పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు.

జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్​ కార్డులు జారీ : డెస్క్, ఫీల్డ్ జర్నలిస్టులను వేరు చేసే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదని సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి అన్నారు. నిజమైన జర్నలిస్టులకే అక్రిడిటేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలన్నది తమ లక్ష్యం అన్నారు. జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. న్యాయపరమైన వివాదాలు లేకుండా పాత్రికేయులకు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీకి యోచిస్తున్నట్లు చెప్పారు. వర్కింగ్ మరణించిన వర్కింగ్‌ జర్నలిస్ట్‌ల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం లక్ష రూపాయలు అందిస్తుందని వివరించారు.

''మరణించిన, వర్కింగ్​ జరల్నిస్టుల కుటుంబాలకు మొత్తం లక్ష రూపాయలు అందిస్తుంది. 671 మంది మరణించిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. జూన్​ 27, 2016 తేదీ గల జోవో నెంబర్​ జీఎస్​ శాఖ 225 ప్రకారం మరణించిన వర్కింగ్​ జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకు ఫించన్​, వారి పిల్లలకు ట్యూషన్​ ఫీజు, శ్వాశత అంగవైకల్యానికి అయిన వారికి ఆర్ధిక సాయాన్ని అందించడం జరుగుతుంది'' - పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, సమాచార శాఖ మంత్రి

మూసీ తొలి దశ డీపీఆర్ సిద్ధమైందన్న శ్రీధర్​ బాబు - ఇంత త్వరగా ఎలా అన్న కేటీఆర్ : శాసనసభలో వాడీవేడి చర్చ

వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలో హ్యామ్ రోడ్లు పూర్తి చేస్తాం : మంత్రి కోమటిరెడ్డి

