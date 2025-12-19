ETV Bharat / state

భూగర్భ జలాల పెంపుతో పర్యావరణానికీ మేలు - నీటి భద్రతపై సీఎం చంద్రబాబు

వర్షాకాలం పూర్తయ్యేలోపు 3 మీటర్ల లోతులో భూగర్భజలాలు - దీనిద్వారా విద్యుత్​ వినియోగంలో రూ.7-8 కోట్లు ఆదా - ఆరోగ్య రంగంలో సైతం మార్పులు

Collectors' Conference
Collectors' Conference (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Presentation on increasing groundwater levels at Collectors' Conference: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇప్పటికే పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. కొత్త విధానాలను రూపొందిస్తూ వాటిపై ప్రజలకు అవగాహన ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భూగర్భజలాల పెంపుపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి కలెక్టర్​ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

3 మీటర్లలోపు భూగర్భ జలాలు: రాష్ట్రమంతటా భూగర్భ జలాలు సగటున 3 మీటర్లలోపు అందుబాటులో ఉండాలని, దాని ద్వారా విద్యుత్తు వినియోగంలో రూ. 7-8 కోట్లు ఆదా చేయొచ్చని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి కూడా మేలు జరుగుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో విద్యుత్తు వినియోగానికి రాయితీ కింద రూ. 15 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

ఆరోగ్య రంగంలో సైతం మార్పులు: భూగర్భ జలాల పెంపుతో పాటుగా ఆరోగ్య రంగంలోను నూతన మార్పులు తీసుకొస్తున్నామని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో ఔషధాలు, హెల్త్‌ కేర్‌ కింద రూ.20 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నామన్నారు. దీనికి 25 శాతం సామర్థ్యం పెంచితే సుమారు రూ.5 వేల కోట్లు మిగులుతుందని వెల్లడించారు. దీనికోసమే సంజీవని పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నామని వివరించారు.

నీటిభద్రత కార్యదర్శి ప్రజెంటేషన్​: కలెక్టర్ల సదస్సులో నీటి భద్రతపై ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్‌ నీటి వినియోగం, భూగర్భజలాల పెంపుపై ప్రజెంటేషన్​ ఇచ్చారు. వీలైనంత వరకు లిఫ్ట్, మొబైల్‌ లిఫ్ట్‌లు పెట్టి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెరువుల్ని పూర్తిగా నింపాలి. వచ్చే ఏడాదిలో నీటి నిల్వ 95 శాతానికి చేరాలనేది ప్రజెంటేషన్​లోని ముఖ్య అంశాలు. కొత్త విధానాల్ని రూపొందించడంతోపాటు ప్రజల్లోనూ అవగాహన కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం అధికారులకు నిర్దేశించారు.

చిన్ననీటిపారుదల చెరువుల్లో నీటి నిల్వ: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 38,400 చిన్ననీటిపారుదల చెరువులు ఉన్నాయి. వాటి నీటి నిల్వపై కలెక్టర్లు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. సప్లయ్, ఫీడర్‌ ఛానల్స్, చెరువుల్లో ఆక్రమణల తొలగింపునకు చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతం వీటిలో 137 టీఎంసీల నీరుంది. మొత్తం సామర్థ్యంలో 66.48% చేరుకున్నాం. గతేడాది (46.99%)తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం దాదాపు 20 శాతం నిల్వ పెంచామని అన్నారు.

భూగర్భజలాల పెంపుతో విద్యుత్తు ఆదా: వర్షాకాలం చివరి రోజుకు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన రిజర్వాయర్లు నిండిపోవాలి. భూగర్భ జలాలు వర్షాకాలం పూర్తయ్యేసరికి 3 మీటర్ల లోతుకు ఉండాలి. వర్షాకాలం మొదలయ్యేటప్పటికి 8 మీటర్ల కంటే తగ్గకుండా చూడాలి. ప్రస్తుతం భూగర్భజలాలు సగటున 6.8 మీటర్ల లోతులో ఉన్నాయి. అవి ఒక మీటరు ఎత్తు పెంచడంతో గరిష్ఠంగా 745 టీఎంసీలు అదనంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. తద్వారా నీటిని తోడేందుకు వినియోగించే విద్యుత్తులో 400 మిలియన్‌ యూనిట్లు ఆదా అవుతుందని అన్నారు.

డ్రెయిన్లలో పరిశ్రమలు, పురపాలక, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కలుషిత పదార్థాలన్నీ వదులుతున్నారు. నీటి కాలుష్యంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఇది పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఉందన్నారు.

విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లించేలా దిశానిర్దేశం: 'నీటి తీరువా వసూలుపై జప్తు అనే మాట లేకుండా రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలి. ఇలా వసూలు చేసే మొత్తాన్ని కాల్వలు, డ్రెయిన్లలోని గుర్రపు డెక్క తీయడానికి వినియోగిస్తామని వారికి తెలియజేయాలి' అని సాయిప్రసాద్‌ సూచించగా ‘రైతుల్నే కాదు అందరినీ మోటివేట్‌ చేయాలి. రాయితీ వర్తించే అర్హులు తప్ప మిగతావారందరూ చెల్లించేలా కలెక్టర్లు చూడాలి’ అని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

నవ్వులు పూయించిన సాయిప్రసాద్‌: వర్షాలకు అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీటిని నింపడంపై సీఎం జలవనరులశాఖ అధికారులను అభినందించారు. ‘నాకు ఉదయం ఒకరు ఫోన్‌ చేసి తిరుపతి వెళ్లే దారిలో చెరువులన్నీ నిండి చాలా ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రమంతా ఇదే తరహాలో అన్ని జలవనరుల్లో నీళ్లుంటే ఎంత ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటుందో గుర్తించాలి’ అని సూచించారు. దీనికి సాయిప్రసాద్‌ స్పందిస్తూ ‘నెల్లూరు కలెక్టర్‌ ఇంటి వెనకాల పెద్ద చెరువు ఉంది. బహుశా ఆయన రోజూ దాన్ని చూస్తూ సమస్యల్ని వేగంగా పరిష్కరిస్తున్నారేమో’ అని అన్నారు.దీంతో సదస్సులో నవ్వులు విరిశాయి.

రెగ్యులర్‌గా సమీక్షలు: ‘నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేందుకు కలెక్టర్లు రెగ్యులర్‌గా సమీక్షలు నిర్వహించాలి. నేను కలెక్టర్‌గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా కలెక్టర్లు ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టరు. అలా ఉండకూడదు’ అని సాయిప్రసాద్‌ పేర్కొన్నారు. ‘నేను చేసిన తప్పును మీరు చేయొద్దని సాయిప్రసాద్‌ చెబుతున్నారు’ అని సీఎం వ్యాఖ్యానించడంతో నవ్వులు విరబూశాయి.

ఆ విధానాలు దేశానికే ఆదర్శం - మంచి ఫీడ్​ బ్యాక్​తో మరింత ఉత్సాహం: సీఎం చంద్రబాబు

వచ్చే అక్టోబరు 2 నుంచి 'ప్లాస్టిక్' నిషేధం - 20 లక్షల కొలువులే లక్ష్యం

TAGGED:

UPDATE ON COLLECTORS CONFERENCE AP
TOPICS IN COLLECTORS CONFERENCE AP
CM AT COLLECTORS CONFERENCE
కలెక్టర్ల సదస్సలో భూగర్భజలాలపై చర్చ
COLLECTORS CONFERENCE AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.