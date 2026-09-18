తెలంగాణపై ఎల్నినో ప్రభావం - తాగునీటికి తొలి ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టీకరణ
ఎల్నినోపై అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని, వర్షాభావ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ఎల్నినోను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు తమ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.
Published : September 18, 2026 at 8:49 PM IST
Discussion on impact of El Nino in the Assembly : రాష్ట్రంపై ఎల్నినో తీవ్రస్థాయిలో ప్రభావం చూపుతోందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. వర్షాలు లేక రైతాంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతోందని తెలిపారు. ప్రజల ఇబ్బందుల దృష్ట్యా తాగునీటికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని స్పష్టంచేశారు. ఇలాంటి కీలక సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావంపై స్వల్పకాలిక చర్చ
రాష్ట్రంపై ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని అసెంబ్లీ వేదికగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఎల్నినోపై ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో సల్పకాలిక చర్చ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి, దేశ వ్యవసాయ రంగానికి జీవనాధారమైన నైరుతి రుతుపవనాలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఉందని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఏ పంటలు వేస్తే బాగుంటుందో రైతులకు ముందుగానే తెలియజేశామన్నారు. వర్షాలు పడక శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్లో గతేడాది కంటే తక్కువ నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపారు. కృష్ణా బేసిన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తెలంగాణే ఎక్కువ నీటిని వినియోగించుకుందని మంత్రి ఉత్తమ్ స్పష్టంచేశారు.
సాగునీటి కంటే తాగునీటికి తొలి ప్రాధాన్యం
ఎల్నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా సాగునీటి కంటే తాగునీటికి ప్రభుత్వం తొలిప్రాధాన్యమిస్తోందని మంత్రి సీతక్క వెల్లడించారు. తాగునీటి అవసరాలు తీరాకే సాగుకు నీటిని విడిచిపెడుతున్నామన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న 34 జలాశయాల్లో ఉన్న నీటిని తాగునీటి కోసం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న తెలంగాణను కేంద్రం ఆదుకోవాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి కోరారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలు పక్కనబెట్టి, రైతులకు అండగా నిలవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి అన్నారు. కరవు నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం ప్రతిదానికి ఎల్నినో పేరు అని చెప్పి తప్పించుకునేందుకు చూస్తోందని ఆక్షేపించారు.
కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలి
గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం పేరుతో లక్ష కోట్లు దుబారా చేయకుండా మిగతా ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేసి ఉంటే, ఇప్పటికే తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా ఉండేదని మంత్రి ఉత్తమ్ స్పష్టంచేశారు. రాజకీయాలకు పోకుండా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీ రిపేర్లు చేస్తున్నామన్న మంత్రి, వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి వాటిని అందుబాటులోకి తెస్తామని వెల్లడించారు. తుమ్మిడిహెట్టి నిర్మాణానికి మహారాష్ట్రను ఒప్పించేలా కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కోరారు.
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