"7,300 మెగావాట్ల హరిత ఇంధనం కొంటాం" - ఈఆర్సీ అనుమతి కోరిన డిస్కంలు
Green Energy Purchase : హరిత ఇంధనం(గ్రీన్ ఎనర్జీ) కొనుగోలుకు తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు సిద్ధమయ్యాయి. 7,300 మెగావాట్ల విద్యుత్ కొనుగోలుకు అనుమతివ్వాలని తెలంగాణ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్సీ)ని కోరాయి.
Published : October 7, 2026 at 1:42 PM IST
Telangana Discoms Green Energy : తెలంగాణ చరిత్రలో తొలిసారి భారీగా గ్రీన్ ఎనర్జీ కొనుగోలుకు తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు సిద్ధమయ్యాయి. పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ను తీర్చడంతోపాటు రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ వినియోగ లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 7,300 మెగావాట్ల విద్యుత్ కొనుగోలుకు అనుమతి ఇవ్వాలని తెలంగాణ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలిని కోరాయి.
కేంద్ర విద్యుత్ మండలి (సీఈఏ) ఇటీవల విడుదల చేసిన తెలంగాణ ఇంధన వనరుల అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్ర కరెంటు వినియోగం ఈ ఏడాది (2026-27) 1,08,125 మిలియన్ యూనిట్ల నుంచి 2035-36 నాటికి 1,77,219 మిలియన్ యూనిట్లను చేరనుంది. ఇదే కాలంలో గరిష్ఠ డిమాండ్ 19,952 మెగావాట్ల నుంచి ఏకంగా 29,812 మెగావాట్లకు పెరగనుందని అంచనా వేశాయి. తెలంగాణలో 2035-36 నాటికి కరెంటు వినియోగ లోటు 61,630 మిలియన్ యూనిట్లు, గరిష్ఠ డిమాండు లోటు సుమారు 13 వేల మెగావాట్లకు చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తప్పనిసరిగా హరిత ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించాయి.
పిటిషన్లలో పేర్కొన్న ప్రకారం ఇలా కొనుగోలు చేస్తారు
- విండ్ ఎనర్జీ విద్యుత్ ద్వారా 800 మెగావాట్లను 2029 నుంచి 25 ఏళ్లపాటు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతించాలి.
- హైబ్రిడ్ విధానంలో సోలార్ కరెంట్, బ్యాటరీ ఇంధన నిల్వ వ్యవస్థ (బెస్)ల నుంచి 4 వేల మెగావాట్లను కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతించాలి. ఇందులో నేరుగా 3,000 మెగావాట్ల సోలార్ కరెంట్ ఉంటుంది. మరో 1,000 మెగావాట్ల బెస్ను ఏర్పాటు చేసి దాని నుంచి రోజుకు ఆరు గంటల పాటు మొత్తం 6 వేల మెగావాట్లను 2029 నుంచి 25 ఏళ్లు సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది.
- రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రౌండ్-ది-క్లాక్ (ఆర్ఈ-ఆర్టీసీ) విధానంలో 2029 నుంచి 25 ఏళ్లపాటు 2 వేల మెగావాట్లను సప్లై చేయాలి. ఇందులో సౌర విద్యుత్, బెస్ కలిపి ఏర్పాటు చేసుకుని 24 గంటలూ రాష్ట్రానికి సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది.
- పీక్ ఫర్మ్ రెన్యువబుల్ డిస్పాచబుల్ ఎనర్జీ(ఎఫ్ఆర్డీఈ) విధానంలో గంటకు 500 మెగావాట్ల చొప్పున రోజూ మొత్తం 2 వేల మెగావాట్లు 2029 నుంచి 15 ఏళ్లపాటు సప్లై చేయాలి.
- ఈ ప్రాజెక్టులు అన్నింటినీ 2029 కల్లా పూర్తిచేసి రాష్ట్రానికి కరెంటు సరఫరా చేయాలని డిస్కంలు ప్రతిపాదించాయి.
- సాయంత్రం తర్వాత పెరిగే డిమాండ్ రీత్యా 3 వేల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ను బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థ(బెస్)తో కనెక్ట్ చేయాలి. పగటిపూట ఉత్పత్తయ్యే సోలార్ కరెంట్లో వాడగా మిగిలిన దాన్ని బెస్లో నిల్వ చేసి వినియోగించుకోవచ్చని డిస్కంలు ప్రతిపాదనలు చేశాయి.
- డిస్కంలు తమ ముందు ఉంచిన ఈ పిటిషన్లపై సూచనలు, అభ్యంతరాలను ఈ నెల 27లోగా ఎవరైనా తెలపవచ్చని ప్రజలను తెలంగాణ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి కోరింది.
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