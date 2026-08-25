ఐపీఎస్ సంజయ్పై క్రమశిక్షణ చర్యలు - విచారణాధికారిగా విశ్వజిత్ నియామకం
సంజయ్పై సర్వీసు నిబంధనలు, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనల ఆరోపణలు - స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్గా, సీఐడీ అడిషనల్ డీజీగా పనిచేసిన సంజయ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 6:38 PM IST
Disciplinary Action On IPS N Sanjay : ఐపీఎస్ అధికారి ఎన్ సంజయ్పై క్రమశిక్షణ చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్గా, సీఐడీ అడిషనల్ డీజీగా పనిచేసిన ఐపీఎస్ అధికారి సంజయ్పై సర్వీసు నిబంధనలు, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనల ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం గత ఏడాది జనవరిలోనే వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా ఆదేశించింది.
ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సాయి ప్రసాద్ : ఏడాది పైన 8 మాసాలు గడిచిపోయినప్పటికీ సంజయ్ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వలేదని తాజా ఉత్తర్వుల్లో సాధారణ పరిపాలన శాఖ తెలిపింది. ఈయనపై సాధారణ విచారణ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విచారణ అధికారిగా హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఐపీఎస్ అధికారి కుమార్ విశ్వజిత్ని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిర్ణీత గడువులోగా సంజయ్పై విచారణ నిర్వహించి నివేదిక ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సిందిగా విశ్వజిత్ను ఆదేశిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తన పరిధిలో లేకపోయినా : గత ఏడాది జనవరిలో సంజయ్ని ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. తన పరిధిలో లేకపోయినా రూ. కోటి 20 లక్షల వరకు బినామీ కంపెనీకి చెల్లింపులు చేశారని సంజయ్ అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. 8 అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆ అభియోగాలపై వివరణ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దానిపై ఏరకంగానూ సంజయ్ స్పందించకపోవడంతో విచారణ నిర్వహించాలని తాజాగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కేసు నేపథ్యం : అగ్ని-ఎన్వోసీ వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్ అభివృద్ధి, నిర్వహణ, 150 ట్యాబ్ల సరఫరా కాంట్రాక్టు టెండర్ల ప్రక్రియలో సంజయ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. హడావుడిగా, సరైన ప్రాతిపదిక లేకుండానే సౌత్రికా టెక్నాలజీస్కు టెండరు కట్టబెట్టారు. పనులేవీ జరగకపోయినా ఆ సంస్థకు రూ.59.93 లక్షల బిల్లులు చెల్లించేశారు.
- అగ్నిమాపక శాఖాధికారుల కోసమంటూ సంజయ్ సౌత్రికా టెక్నాలజీస్ నుంచి 8 ల్యాప్టాప్లు, 2 ఐపాడ్లు కలిపి రూ.17.89 లక్షలకు కొన్నారు. టెండర్లు, కాంపిటీటివ్ బిడ్లు లేకుండానే ఆ సంస్థకు సరఫరా ఆర్డర్లు ఇచ్చేశారు. కనీసం బిల్లులూ సమర్పించలేదు.
- టెండరు నిబంధనల ప్రకారం అగ్ని-ఎన్వోసీ వెబ్సైట్ రూపకల్పన, యాప్ తయారీ ప్రాజెక్ట్ పనుల పురోగతికి అనుగుణంగా బిల్లులు చెల్లించాలి. అవేవీ పరిశీలించకుండానే బిల్లులు చెల్లించారు. ఇందుకోసం సంజయ్ సంబంధిత అధికారులపై అనుచిత ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు.
అవగాహన సదస్సుల పేరిట : సీఐడీ విభాగాధిపతిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన సంజయ్ ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ నిరోధక చట్టంపై దళితులు, గిరిజనులకు అవగాహన సదస్సుల నిర్వహణ కోసమంటూ షార్ట్ టెండర్లు పిలిచారు. దీనిలో మూడు సంస్థలు పాల్గొనగా క్రిత్వ్యాప్ టెక్నాలజీస్ను ఎల్-1గా ఎంపిక చేసి, కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టారు. ఆ సంస్థతో కుమ్మక్కై టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించారు.
- ఒప్పందం జరిగిన వారం రోజుల్లోనే ఎస్సీల కోసం సదస్సుల నిర్వహణకు రూ.59.52 లక్షలు, ఎస్టీల కోసం సదస్సుల నిర్వహణకు రూ.59.51 లక్షల చొప్పున క్రిత్వ్యాప్ టెక్నాలజీస్కు మోసపూరితంగా మొత్తం రూ.1.19 కోట్లు చెల్లించారు. నిజానికి ఈ సదస్సులను సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో ఎక్కడికక్కడ నిర్వహించారు. వాటి నిర్వహణలో క్రిత్వ్యాప్ ప్రమేయమే లేదు.
ఏపీ లోకాయుక్తగా జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు - ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్
డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామపై ఫిర్యాదు - కేసు నమోదులో నిబంధనలు పాటించాలన్న హైకోర్టు