ETV Bharat / state

ఐపీఎస్ సంజయ్‌పై క్రమశిక్షణ చర్యలు - విచారణాధికారిగా విశ్వజిత్ నియామకం

సంజయ్​పై సర్వీసు నిబంధనలు, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనల ఆరోపణలు - స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్​గా, సీఐడీ అడిషనల్ డీజీగా పనిచేసిన సంజయ్

ఐపీఎస్‌ అధికారి సంజయ్‌పై విచారణకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశం
ఐపీఎస్‌ అధికారి సంజయ్‌పై విచారణకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Disciplinary Action On IPS N Sanjay : ఐపీఎస్ అధికారి ఎన్​ సంజయ్​పై క్రమశిక్షణ చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్​గా, సీఐడీ అడిషనల్ డీజీగా పనిచేసిన ఐపీఎస్ అధికారి సంజయ్​పై సర్వీసు నిబంధనలు, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనల ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం గత ఏడాది జనవరిలోనే వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా ఆదేశించింది.

ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సాయి ప్రసాద్ : ఏడాది పైన 8 మాసాలు గడిచిపోయినప్పటికీ సంజయ్ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వలేదని తాజా ఉత్తర్వుల్లో సాధారణ పరిపాలన శాఖ తెలిపింది. ఈయనపై సాధారణ విచారణ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విచారణ అధికారిగా హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఐపీఎస్ అధికారి కుమార్ విశ్వజిత్​ని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిర్ణీత గడువులోగా సంజయ్​పై విచారణ నిర్వహించి నివేదిక ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సిందిగా విశ్వజిత్​ను ఆదేశిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

తన పరిధిలో లేకపోయినా : గత ఏడాది జనవరిలో సంజయ్​ని ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. తన పరిధిలో లేకపోయినా రూ. కోటి 20 లక్షల వరకు బినామీ కంపెనీకి చెల్లింపులు చేశారని సంజయ్ అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. 8 అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆ అభియోగాలపై వివరణ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దానిపై ఏరకంగానూ సంజయ్ స్పందించకపోవడంతో విచారణ నిర్వహించాలని తాజాగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కేసు నేపథ్యం : అగ్ని-ఎన్వోసీ వెబ్‌సైట్, మొబైల్‌ యాప్‌ అభివృద్ధి, నిర్వహణ, 150 ట్యాబ్‌ల సరఫరా కాంట్రాక్టు టెండర్ల ప్రక్రియలో సంజయ్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. హడావుడిగా, సరైన ప్రాతిపదిక లేకుండానే సౌత్రికా టెక్నాలజీస్‌కు టెండరు కట్టబెట్టారు. పనులేవీ జరగకపోయినా ఆ సంస్థకు రూ.59.93 లక్షల బిల్లులు చెల్లించేశారు.

  • అగ్నిమాపక శాఖాధికారుల కోసమంటూ సంజయ్‌ సౌత్రికా టెక్నాలజీస్‌ నుంచి 8 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 2 ఐపాడ్‌లు కలిపి రూ.17.89 లక్షలకు కొన్నారు. టెండర్లు, కాంపిటీటివ్‌ బిడ్లు లేకుండానే ఆ సంస్థకు సరఫరా ఆర్డర్లు ఇచ్చేశారు. కనీసం బిల్లులూ సమర్పించలేదు.
  • టెండరు నిబంధనల ప్రకారం అగ్ని-ఎన్‌వోసీ వెబ్‌సైట్‌ రూపకల్పన, యాప్‌ తయారీ ప్రాజెక్ట్‌ పనుల పురోగతికి అనుగుణంగా బిల్లులు చెల్లించాలి. అవేవీ పరిశీలించకుండానే బిల్లులు చెల్లించారు. ఇందుకోసం సంజయ్‌ సంబంధిత అధికారులపై అనుచిత ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు.

అవగాహన సదస్సుల పేరిట : సీఐడీ విభాగాధిపతిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన సంజయ్‌ ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ నిరోధక చట్టంపై దళితులు, గిరిజనులకు అవగాహన సదస్సుల నిర్వహణ కోసమంటూ షార్ట్‌ టెండర్లు పిలిచారు. దీనిలో మూడు సంస్థలు పాల్గొనగా క్రిత్వ్యాప్‌ టెక్నాలజీస్‌ను ఎల్‌-1గా ఎంపిక చేసి, కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టారు. ఆ సంస్థతో కుమ్మక్కై టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించారు.

  • ఒప్పందం జరిగిన వారం రోజుల్లోనే ఎస్సీల కోసం సదస్సుల నిర్వహణకు రూ.59.52 లక్షలు, ఎస్టీల కోసం సదస్సుల నిర్వహణకు రూ.59.51 లక్షల చొప్పున క్రిత్వ్యాప్‌ టెక్నాలజీస్‌కు మోసపూరితంగా మొత్తం రూ.1.19 కోట్లు చెల్లించారు. నిజానికి ఈ సదస్సులను సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో ఎక్కడికక్కడ నిర్వహించారు. వాటి నిర్వహణలో క్రిత్వ్యాప్‌ ప్రమేయమే లేదు.

ఏపీ లోకాయుక్తగా జస్టిస్‌ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు - ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్

డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామపై ఫిర్యాదు - కేసు నమోదులో నిబంధనలు పాటించాలన్న హైకోర్టు

TAGGED:

IPS OFFICER PROBE
BENAMI PAYMENTS ALLEGATION ON IPS
VISWAJITH INQUIRY ON IPS N SANJAY
STATE DISASTER RESPONSE DG SANJAY
SANJAY SUSPENSION INQUIRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.