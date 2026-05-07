పదో తరగతి ఫలితాల్లో స్కూల్ టాపర్ - ఉన్నత చదువులకు దాతల సాయం కోరుతున్న మంజుశ్రీ
పదో తరగతి పరీక్షల్లో సత్తాచాటిన దివ్యాంగురాలు - 567 మార్కులతో స్కూల్ టాపర్గా మంజుశ్రీ వెంకటమహాలక్ష్మి - తండ్రి దివ్యాంగుడు, బ్రెయిన్స్ట్రోక్తో బాధపడుతున్న తల్లి - దాతల సాయం కోరుతున్న మంజుశ్రీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 5:02 PM IST
Girl Disabled Student Emerged as School Topper in Ambedkar Konaseema District : ఒకవైపు వైకల్యం, మరోవైపు కడు పేదరికం. తండ్రి దివ్యాంగుడు. తల్లికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. ఇవేవీ ఆమె చదువుకు అడ్డంకి కాలేదు. వైకల్యం శరీరానికే కానీ ఆశయానికి కాదని నిరూపించింది. పదో తరగతిలో పరీక్షల్లో 567 మార్కులు సాధించి సత్తాచాటింది డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన మంజుశ్రీ వెంకటమహాలక్ష్మి. ఐఐటీ చదవాలని ఉన్నా ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల దాతల సాయం కోరుతున్న మంజుశ్రీపై ప్రత్యేక కథనం.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ జిల్లా కఠార్లంక గ్రామానికి చెందిన కొమ్మన చిన సత్యనారాయణ, విజయదుర్గ దంపతులది నిరుపేద కుటుంబం. సత్యనారాయణ దివ్యాంగుడు కావడంతో కుటుంబ భారమంతా భార్యపైనే పడింది. చిన్నపాటి బడ్డీకొట్టు నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది భార్య విజయదుర్గ. వీరి ఇద్దరి కుమార్తెలు సైతం దివ్యాంగులే. పెద్ద కుమార్తె మంజుశ్రీ వెంకటమహాలక్ష్మి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతోంది.
సమస్యలు చుట్టుముట్టినా : అంతా సవ్యంగా సాగుతున్న సమయంలో తల్లికి బ్రెయిన్స్ట్రోక్ రావడం ఆ కుటుంబానికి పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. దాతల సహకారంతో వైద్యం చేయించినా, మూడు నెలలు తిరక్కుండా కిడ్నీ వ్యాధి చుట్టుముట్టింది. ఇప్పటికీ అమలాపురంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇన్ని సమస్యలు చుట్టుముట్టినా మంజుశ్రీ ఆత్మవిశ్వాసంతో కష్టపడి పరీక్షలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి పరీక్షల్లో 600కు 567 మార్కులు తెచ్చుకుని స్కూల్ టాపర్గా సత్తా చాటింది. ఐఐటీ చదవాలనేది తన లక్ష్యమని దాతలు సహకరిస్తే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటానని చెబుతోంది మంజుశ్రీ.
"మాది చాలా పేద కుటుంబం. మా నాన్న, చెల్లి, నేను ముగ్గురం దివ్యాంగులం. దీంతో చిన్నపాటి బడ్డీకొట్టు నడుపుతూ అమ్మే కుటుంబాన్ని పోషించింది. చివరికి అమ్మకు బ్రెయిన్స్ట్రోక్ వచ్చింది. పలువురు దాతల సహకారంతో వైద్యం చేయించిన అనంతరం కోలుకుంది. మళ్లీ మూడు నెలలు తిరక్కుండానే కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి పరీక్షల్లో నాకు 567/600 మార్కులు వచ్చాయి. నాకు ఐఐటీ చదవాలని ఉంది." - మంజుశ్రీ, విద్యార్థి
నా కుమార్తె ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా కష్టపడి చదివిందని మంజుశ్రీ తండ్రి చిన సత్యనారాయణ తెలిపారు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో మంచి మార్కులు తెచుకుంది. ఉన్నత చదువులు చదవాలనే కోరిక ఉన్నా, చదివించే స్థోమత నాకు లేదు. నా కుమార్తె చదువుకు ఎవరైనా సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాను.
"నేను దివ్యాంగుడిని, నా పిల్లలు సైతం దివ్యాంగులు. దీంతో నా భార్యే కుటుంబాన్ని పోషించేది. ఆమెకు బ్రెయిన్స్ట్రోక్, కిడ్నీ వ్యాధితో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది. నా కుమార్తె ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా పదో తరగతిలో 567/600లు సాధించి స్కూల్ టాపర్గా నిలిచింది. నా కుమార్తెను కార్పోరేట్ కాలేజీల్లో చదివించే స్థోమత మాకు లేదు. ఎవరైనా దాతలు సహకరించి మా కుమార్తెను చదివిస్తే తన లక్ష్యాన్ని నేరవేర్చుకొని ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్తుంది." - చిన సత్యనారాయణ, తండ్రి
'పది' ఫలితాల్లో సత్తా - ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు సన్మానం
పదో తరగతిలో విద్యార్థుల అత్యుత్తమ ప్రతిభ - ఉచితంగా విమాన ప్రయాణం