ETV Bharat / state

YUVA : పెన్సిల్ కదలికలే భాష - కాగితమే ప్రపంచం : మాట, వినికిడి లేకున్నా పెయింటింగ్‌తో అద్భుతాలు

శరీరం సహకరించకపోయినా పెయింటింగ్‌లో సత్తా - పుట్టుకతోనే విధి వంచించినా ప్రతిభతో అద్భుతాలు - యూట్యూబ్‌ చూస్తూ చిత్రాలు నేర్చుకున్న మోనిజ్ - తల్లి సాయంతో 40కి పైగా పెయింటింగులు వేసిన మోనిజ్

Disabled Artist In Hyderabad
Disabled Artist In Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Disabled Artist In Hyderabad : పుట్టుకతోనే విధి ఈ అబ్బాయిని వంచించింది. మాట, వినికిడి లేకపోవడంతో పాటు చలన శక్తి కూడా కోల్పోయాడు. లోకం చీకటి అనుకున్న తరుణంలో పెయింటింగ్‌ను తన భాషగా మార్చుకున్నాడు. ఎలాంటి శిక్షణ లేకపోయినా యూట్యూబ్‌నే గురువుగా చేసుకున్నాడు. చూసే ప్రతి దృశ్యాన్ని మనసులో ముద్రించుకుని, రంగుల అల్లికతో కాన్వాస్ మీద అందమైన కళాఖండాలుగా మలుస్తున్నాడు.

యూట్యూబ్‌లో ఆర్ట్ వీడియోల ద్వారా : తల్లి చేయి పట్టుకుని నడుస్తున్న 18 ఏళ్ల ఈ కుర్రాడు మోనిజ్‌. వీరి స్వస్థలం హైదరాబాద్‌. పుట్టుకతోనే వైకల్యంతో బాధపడుతున్న మోనిజ్ తల్లి షబ్నం సాయం లేనిదే అడుగు కూడా వేయలేడు. సాధారణ పిల్లల్లా స్కూల్‌కు వెళ్లే అవకాశం లేకపోయినా, తనలోని కళాకారుడిని మాత్రం నిద్రపోనివ్వలేదు. కేవలం 7 ఏళ్ల వయసులోనే యూట్యూబ్‌లో ఆర్ట్ వీడియోలను గమనిస్తూ బొమ్మలు గీయడం మొదలుపెట్టాడు. పెన్సిల్ కదలికలే భాషగా, కాగితమే ప్రపంచంగా తన కలలను రంగుల్లోకి మార్చాడు. 16 ఏళ్ల వయసులో ప్రొఫెషనల్ శిక్షణ ప్రారంభించిన మోనిజ్, 40కి పైగా అద్భుత పెయింటింగ్స్‌తో అందరినీ అబ్బురపరుస్తున్నాడు.

YUVA : మాట, వినికిడి, నడక లేకున్నా - పెయింటింగ్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న మోనిజ్ (ETV)

"మా అబ్బాయి మోనిజ్​కు 18 సంవత్సరాలు. అతడు పుట్టుకతోనే దివ్యాంగుడు. ఏమీ వినలేడు, మాట్లాడలేడు. ఇతరుల సాయం ఉంటేనే నడవగలడు. పుట్టిన పదేళ్ల వరకూ నడవలేకపోయాడు. 9 సంత్సరాల వయస్సు వరకూ నేను ఎత్తుకుని తిప్పాను. వైద్యులను సంప్రదించగా ఫిజియోథెరపీ కచ్చితంగా చేయించాలని చెప్పారు. తన 8 ఏళ్ల వయసు నుంచే ఫిజియోథెరపీ చేయిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఫిజియోథెరపీతో పాటు స్పీచ్​ థెరపీ కూడా జరుగుతోంది. దీని కారణంగానే చిన్న చిన్న పదాలు మాట్లాడగులుగుతున్నాడు. అమ్మ అని పిలవగలుగుతున్నాడు. ఫిజియోథెరపీ కొనసాగిస్తే భవిష్యత్తులో ఎవరి సాయం లేకుండా నడుస్తాడని వైద్యులు చెబుతున్నారు." - షబ్నం, మోనిజ్ తల్లి

లోపాన్ని చూసి కుంగిపోలేదు : షబ్నం మోనిజ్‌కు కేవలం తల్లి మాత్రమే కాదు. గురువు, స్నేహితురాలు, అన్నీ తానై చూసుకుంది. కుమారుడి లోపాన్ని చూసి కుంగిపోకుండా అతనిలోని టాలెంట్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలని సంకల్పించింది. గురువులు చెప్పే పాఠాలను సైగల ద్వారా మోనిజ్‌కు వివరిస్తూ గత రెండేళ్లుగా అతనికి అండగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వేసిన పెయింటింగ్స్ ద్వారా రూ.20 వేలు సంపాదించి, తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడగలననే నమ్మకాన్ని కలిగించాడని చెబుతుంది తల్లి.

ప్రొఫెషనల్ స్థాయిలో పెయింటింగ్స్ : ఆర్ట్ గురువు లక్ష్మీనారాయణ పర్యవేక్షణలో రాటుదేలాడు మోనిజ్. సాధారణ విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ ఫోకస్‌తో పని చేయడం మోనిజ్ ప్రత్యేకత అని అంటున్నాడు గురువు లక్ష్మీనారాయణ. శరీరం సహకరించకపోయినా, అతని చేతిలో బ్రష్‌ మాత్రం అత్యంత వేగంగా, పక్కాగా కదులుతుందన్నారు. మోనిజ్ గీసిన 40 చిత్రాల్లో దాదాపు 25 పెయింటింగ్స్ ప్రొఫెషనల్ స్థాయిలో ఉన్నాయని అంటున్నారు.

"మోనిజ్ వాళ్ల తల్లి ఫోన్​ చేసి వివరాలు చెప్పారు.​ బీఎఫ్​ఏ పరీక్షలు కూడా మా వద్ద నిర్వహిస్తాం. దీంతో దీనికి కావాల్సిన అంశాలను కూడా నేర్పించాం. 2 నెలల తర్వాత పీపీసీ కోర్సులో భాగాంగా రంగులు వేయడం నేర్పించాం. మా వద్ద ట్రైనింగ్​ తీసుకునే వారందరిలో మోనిజ్​ ప్రతిభ అమోఘం." - లక్ష్మీనారాయణ, ఆర్ట్ గురువు

మోనిజ్ ఆత్మవిశ్వాసం తమకు స్ఫూర్తి : తొలుత మోనిజ్ పరిస్థితి చూసి పెయింటింగ్ చేయగలడా అని సందేహించిన తోటి విద్యార్థులే ఇప్పుడు అతని ప్రతిభ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. తమ కంటే ఎంతో పర్ఫెక్షన్‌తో బొమ్మలు గీస్తున్నాడని, మోనిజ్ ఆత్మవిశ్వాసం తమకు స్ఫూర్తి అని చెబుతున్నారు విద్యార్థులు. అవరోధాలు ఎన్ని ఉన్నా సంకల్పం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని నిరూపిస్తున్నాడు ఈ యువ కళాకారుడు. రంగులతో తన భవిష్యత్తును మార్చుకోవాలని మనమూ కోరుకుందాం.

YUVA : 'వారణాసి'లో యుద్ధ సన్నివేశాలు - మహేశ్‌బాబుకి శిక్షణ ఇచ్చింది ఇతనే

yuva : ఇంటర్​తోనే యూఎస్​లో క్యాంపస్​ సీట్ సాధించిన ట్విన్స్ - ఇద్దరికి రూ.3.8కోట్ల స్కాలర్​షిప్

TAGGED:

YOUNG DISABLED ARTIST IN TELANGANA
DISABLED PERSON TALENT IN PAINTING
DISABLED PAINTER IN HYDERABAD
దివ్యాంగుని పెయింటింగ్ ప్రతిభ
DISABLED ARTIST IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.