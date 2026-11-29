కర్ర సాయంతో నడుస్తూ కాలేజీకి - ట్రై సైకిల్ ఇప్పించాలని వేడుకుంటున్న దివ్యాంగ విద్యార్థి
Disability Student Tricycle Request : జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లికి చెందిన విద్యార్థి గోపాల్ పోలీయో కారణంగా సరిగ్గా నడవలేడు. ట్రై సైకిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసినా రాకపోవడంతో దాతలెవరైనా ఇప్పించాలని వేడుకుంటున్నాడు.
Published : November 29, 2026 at 8:55 PM IST
చదువుకోవాలనే ఆశయం అతనిది. కానీ పోలియో కారణంగా రెండు కాళ్లు పని చేయడం లేదు. అయినా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ దివ్యాంగుడు కర్ర సాయంతోనే కళాశాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ చదువుపై తనకున్న మక్కువను చాటుకుంటున్నాడు. కానీ రోజూ 4 కిలోమీటర్లు నడవలేక నరకయాతన అనుభవిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వమో, దాతలో బ్యాటరీ సైకిల్ ఇప్పించి తనను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నాడు.
రోజూ 4 కి.మీ.లు నడక
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని శాంతినగర్కు చెందిన నక్క లింగం, జ్యోతి దంపతుల కుమారుడు గోపాల్. చిన్నతనంలోనే పోలియో వచ్చి రెండు కాళ్లు సరిగా పని చేయకుండా పోయాయి. అయినప్పటికీ వైకల్యాన్ని లెక్కచేయకుండా ఉన్నత చదువులు చదవాలనే పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతున్నాడు. అయితే తన ఇంటి నుంచి కళాశాల సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. దీంతో కర్ర సహాయంతో రోజూ కాలేజీకి రానూ పోనూ 4 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వస్తోందని గోపాల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
"మేముండే శాంతినగర్ ప్రాంతం నుంచి కాలేజీకి 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. రోజూ నడుచుకుంటూ వచ్చిపోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది. మా అమ్మానాన్న హమాలీ పని చేస్తారు. మాకు ట్రై సైకిల్ కొనేంత స్తోమత లేదు. ఎవరైనా దాతలు ఇప్పించాలని కోరుతున్నాను" - గోపాల్, దివ్యాంగ విద్యార్థి
ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేదు
గోపాల్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూలీ పని చేస్తేనే వారి కుటుంబం పూట గడిచే పరిస్థితి. ఇంతటి కటిక పేదరికంలో గోపాల్ రోజూ ఆటోలో కళాశాలకు వెళ్లే ఆర్థిక స్తోమత లేదు. ట్రై సైకిల్ ఇప్పించాలని అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా, ప్రజాప్రతినిధులకు మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందించి తమ కుమారుడి చదువుకు ఆసరాగా నిలవాలని గోపాల్ తల్లి వేడుకుంటోంది.
"మా కుమారుడికి కాలేజీకి వెళ్లి చదువుకోవాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉంది. కానీ నడవలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. బ్యాటరీ సైకిల్ కోసం ఎన్నోసార్లు దరఖాస్తు చేసినా రాలేదు. కరీంనగర్, జగిత్యాల కలెక్టర్ ఆఫీసులకు వెళ్లి అధికారులను వేడుకున్నా కనికరించడం లేదు. మా కుమారుడిపై దయతో ఎవరైనా బ్యాటరీ సైకిల్ ఇప్పించాలని కోరుతున్నాను." - జ్యోతి, గోపాల్ తల్లి
ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న గోపాల్ చదువులో చురుకుగా ఉంటాడని కళాశాల అధ్యాపకులు నరసయ్య తెలిపారు. దాతలు స్పందించి గోపాల్కు బ్యాటరీతో నడిచే ట్రై సైకిల్ ఇప్పించినట్లైతే అతనికి భవిష్యత్ బాగు చేసినవారవుతారని చెబుతున్నారు.
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