ఇంద్రకీలాద్రిపై ముగింపు దశకు దసరా ఉత్సవాలు - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సినీ దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు
Director Raghavendra At Indrakeeladri : ఈ ఉత్సవాల వేళ ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు ఇంద్రకీలాద్రిని సందర్శించి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 12:43 PM IST
Director Raghavendra At Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. వేడుకల్లో భాగంగా తొమ్మిదవ రోజున అమ్మవారు 'మహిషాసుర మర్దిని' అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహవాహినియై, దుష్ట రాక్షసుడైన మహిషాసురుడిని సంహరించిన రౌద్ర రూపంలో అమ్మవారు అభయప్రదానం చేశారు. ఈ ఉగ్రరూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని ప్రార్థించడం వల్ల సమస్త బాధలు తొలగిపోయి, ధైర్యం, స్థిరత్వం, విజయం లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ పవిత్ర రూపంలో అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
అమ్మవారిని దర్శించుకున్న దర్శకేంద్రుడు: ఈ ఉత్సవాల వేళ ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు ఇంద్రకీలాద్రిని సందర్శించి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విజయవాడకు వచ్చిన ప్రతిసారీ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోవడం తనకు తప్పనిసరి అని తెలిపారు. అమ్మవారి దర్శనం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దుర్గమ్మ కృపాకటాక్షాలు అందరిపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఆలయ ఏర్పాట్లపై ప్రశంసలు: నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు ఘనంగా చేశారని రాఘవేంద్ర రావు ప్రశంసించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్న నేపథ్యంలో ఆలయ కమిటీ, అధికారులు తీసుకుంటున్న సమన్వయ చర్యలు ఎంతో అభినందనీయమని ఆయన కొనియాడారు. ఇంద్రకీలాద్రి మొత్తం భక్తుల జయజయధ్వానాలు, ఆధ్యాత్మిక శోభతో మారుమోగుతోంది.
చివరి దశకు ఉత్సవాలు : మంగళవారం ఉదయం పూర్ణాహుతి, సాయంత్రం కృష్ణా నదిలో హంస వాహన తెప్పోత్సవం జరగనుంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు తీసుకుంటున్నారు. భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
తెప్పోత్సవానికి ట్రయిల్రన్ : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాల ముగింపులో భాగంగా. విజయదశమి రోజున కృష్ణానదిలో ఆదిదంపతుల హంసవాహన తెప్పోత్సవం నిర్వహణపై అధికారులు ట్రయిల్రన్ నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, ఈవో శీనానాయక్ ట్రయిల్రన్ను పర్యవేక్షించారు. తెప్పోత్సవం నిర్వహణకు సంబంధించి భద్రతా చర్యలు, భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై అధికారులతో సమీక్షించారు. కార్యక్రమం సజావుగా సాగేందుకు వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు.
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