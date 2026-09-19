ETV Bharat / state

యువత మత్తు ప్రత్యామ్నాయాలపై ఉక్కుపాదం: అరుణ్​బాబు

మత్తు మహమ్మారి కోరల్లో యువత చిక్కుకుంటోంది. సాధారణ మత్తు పానీయాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రాణాంతక మార్గాలను కొందరు యువకులు ఆశ్రయిస్తున్నారు.

Raids on AP Medical Shops
మత్తు మహమ్మారి కోరల్లో యువత (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Raids on AP Medical Shops : మత్తు మహమ్మారి కోరల్లో చిక్కి యువత పెడదోవ పడుతోంది. సాధారణ మత్తు పానీయాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొందరు ప్రాణాంతక మార్గాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇథనాల్ ఆధారిత శానిటైజర్లు, ట్రెమడాల్ వంటి షెడ్యూల్ డ్రగ్స్‌ను విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆకస్మిక తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. అసలు ఈ మత్తు సంస్కృతి వెనుక అసలేం జరుగుతోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా శానిటైజర్లు, మందులను విక్రయిస్తున్న అక్రమార్కుల గుట్టు ఎలా రట్టైంది వంటి అంశాలపై డ్రగ్ కంట్రోల్ డైరెక్టర్ జనరల్ అరుణ్​బాబు ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.

కొవిడ్ సమయంలో శానిటైజర్ల డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చిందని డ్రగ్ కంట్రోల్ డైరెక్టర్ జనరల్ అరుణ్​బాబు తెలిపారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆ అవసరం లేకపోయినా కొన్ని కంపెనీలు భారీగా ఉత్పత్తి చేస్తూ విజయవాడలోని కొన్ని మెడికల్ షాపులకు వేల సంఖ్యలో బాటిళ్లను సరఫరా చేస్తున్నాయని చెప్పారు. దీని గురించి ఆరా తీస్తే ఆసుపత్రులు, వైద్యుల అవసరాలకు మించి వీటిని కొనుగోలుదారులు నేరుగా వినియోగిస్తున్నట్లు తేలిందన్నారు.

70 శాతం ఆల్కహాల్ ఉండే ఈ ఇథనాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్లను మత్తు కోసం కొందరు తాగుతున్నారని అరుణ్​బాబు వివరించారు . ఇది ఆరోగ్యానికి తీవ్ర హానికరమన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడలో ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడిన 3-4 దుకాణాలపై కేసులు నమోదు చేసి, క్లోజర్ ఆర్డర్లు జారీ చేశామని తెలిపారు. ఈ సడలింపులను తొలగించి, మళ్లీ పాత నిబంధనలు తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరామని ఆయన వెల్లడించారు.

'సైకోట్రోపిక్ సబ్‌స్టెన్స్ కిందకు వచ్చే ‘ట్రెమడాల్’ను కేవలం వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్ మేరకు, వారి పర్యవేక్షణలోనే విక్రయించాలి. అయితే ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం చుట్టుపక్కల పొలాల్లో ఈ ఇంజెక్షన్ వైల్స్ పడవేయడం గమనించాం. ఆరా తీస్తే ఎలాంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా గత రెండేళ్లలో 20,000ల నుంచి 30,000ల వరకు వైల్స్‌ను ప్రైవేట్‌గా విక్రయించినట్లు తేలింది. తెలంగాణకు మందులు పంపినట్లు నకిలీ బిల్లులు సృష్టించిన రెండు మెడికల్ షాపులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా జరిపిన తనిఖీల్లో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోనూ ఇలాంటి అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి. విజిలెన్స్ బృందాలు ఈ దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేశాయని' అరుణ్​బాబు వివరించారు.

తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే నకిలీ, కల్తీ మందుల తయారీదారులను ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని అరుణ్​బాబు తేల్చి చెప్పారు. డ్రగ్ ఇన్​స్పెక్టర్లు సేకరిస్తున్న శాంపిల్స్ నాణ్యతా ప్రమాదాలకు విరుద్ధంగా ఉంటే వెంటనే వాటి విక్రయాలను నిలిపివేసి, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ప్రజలు మందులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. డిపార్ట్‌మెంట్ పరంగా అవసరమైన అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

ఫుడ్ సేఫ్టీ అంశంపై అరుణ్​బాబు స్పందించారు. ఆహార కల్తీని మనిషి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడితే పెద్ద నేరంగా పరిగణించాలన్నారు. ఇటీవల మంగళగిరిలో తనిఖీలు చేసినప్పుడు కొన్ని రెస్టారెంట్లలో పాడైపోయిన, కుళ్లిపోయిన మాంసాన్ని ఫ్రిజ్‌లలో నిల్వ ఉంచి పునర్వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించామని చెప్పారు. ఇది తీవ్రమైన నేరమని తెలిపారు. హోటల్ యాజమాన్యాలతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తామని, ఆ తర్వాత కూడా మార్పు రాకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవని అరుణ్​బాబు హెచ్చరించారు.

తస్మాత్ జాగ్రత్త - ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మందులు కొంటున్నారా!

మత్తుకు బానిసవుతున్న యువత - మెడికల్ షాపులపై 'ఈగల్​కన్ను'

TAGGED:

RAIDS ON MEDICAL SHOPS IN AP
DRUG CONTROL RAIDS AP MEDICAL SHOPS
ARUNBABU INTERVIEW AP MEDICAL SHOPS
DCA ON AP MEDICAL SHOPS
ARUNBABU ON AP MEDICAL SHOPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.